División en América de Cali: la directiva debate sin acuerdo quién será el nuevo delantero

La necesidad de sumar un refuerzo en el frente de ataque mantiene en vilo a la afición Escarlata, mientras el cuerpo técnico espera una pronta definición

América de Cali venció con
América de Cali venció con autoridad a Jaguares en el Pascual Guerrero - crédito Colprensa

América de Cali cerró la jornada 8 de la Liga BetPlay del domingo 22 de febrero con una victoria contundente 3-0 sobre Jaguares de Montería en el estadio Pascual Guerrero. El equipo dirigido por David González impuso condiciones ante su afición, que celebró los goles de Daniel Valencia y el doblete de Yeison Guzmán, figura de la noche en la capital vallecaucana.

Con este triunfo, el cuadro Escarlata se consolidó en la tercera casilla de la tabla con 13 unidades, una posición que refleja el buen momento colectivo.

Sin embargo, la mente del plantel y el cuerpo técnico ya está puesta en el próximo gran reto: el partido del 5 de marzo ante Atlético Bucaramanga por la fase previa de la Copa Sudamericana. El ganador de ese duelo accederá directamente a la fase de grupos del certamen continental.

Mercado de fichajes abierto y debate en la directiva por el nuevo atacante

Tulio Gómez es el máximo
Tulio Gómez es el máximo accionista del América y Marcela Gómez asumió la presidencia tras su paso por el equipo femenino Escarlata - crédito Colprensa/América de Cali

A pesar del buen inicio de temporada, en América de Cali reconocen que el mercado de fichajes sigue siendo una prioridad antes del cierre oficial, programado para la medianoche del viernes 6 de marzo.

Hasta el momento, el club ha sumado a Daniel Valencia como refuerzo en la zona de ataque, que ya marcó su segundo gol en tres apariciones, pero la directiva y el cuerpo técnico consideran que hace falta otro delantero para afrontar los desafíos del semestre.

Según el periodista Jaime Dinas, en el entorno del club hay una discusión interna entre la presidenta Marcela Gómez y el máximo accionista Tulio Gómez respecto a quién debería ser el próximo atacante.

“En América de Cali hay un choque hija-padre: la presidenta quiere a Michael Rangel y Tulio Gómez se opone. Para no permitir la llegada de Rangel, gestiona contratar a Gustavo Javier del Prete, delantero del Atlas de México, y de no concretarlo, ficharía a Tomás Ángel”, publicó Dinas en su cuenta de X.

Michael Rangel, el deseo de regresar y la espera por una decisión

Michael Rangel, exjugador de América
Michael Rangel, exjugador de América de Cali en 2019-2020 - crédito Colprensa

El “rompecorazones” Michael Rangel, exjugador de los diablos rojos, concedió hace unas semanas una entrevista a América en la Red en la que confirmó contactos con la presidenta del club: “A ella le manifesté que yo quería ir al América, quería estar ahí y no sé cómo veían ellos las posibilidades para estar yo en el equipo, porque era algo que quería hacer porque me nacía y sabía que si iba entonces rendiría”. Rangel explicó que su nombre está en carpeta y que la decisión final depende del análisis en el comité deportivo.

El delantero, que recientemente jugó para Llaneros, reconoció que su presente futbolístico no es el mejor, pero mantiene la ilusión: “Hay que ser realistas. Pero sé que me pongo esa camiseta y vuelvo a sentir lo mismo que sentí cuando me la puse por primera vez”.

Tomás Ángel y el presente en la MLS

El atacante colombiano ha jugado
El atacante colombiano ha jugado en tres equipos de los Estados Unidos - crédito Chadd Cady/Imagn Images

Otra alternativa que se estudia en la interna roja es Tomás Ángel, atacante de 23 años que tras su salida de Atlético Nacional pasó por Los Ángeles FC, Phoenix Rising, y actualmente milita en San Diego de los Estados Unidos. Si bien ha tenido buenos partidos, no ha logrado consolidarse como figura en la Major League Soccer. En la temporada 2025 jugó 25 partidos y anotó cuatro goles. Su último encuentro oficial fue en agosto de 2025, por lo que su ritmo competitivo es una incógnita para el cuerpo técnico.

Expectativa y necesidades del club para el semestre

El entrenador David González ha sido claro en sus declaraciones: América necesita un delantero más para fortalecer la competencia interna y afrontar con garantías la seguidilla de partidos que se avecina en liga y Sudamericana. La decisión final sobre el refuerzo depende de la directiva y su aprobación, que evalúa las opciones en medio de un debate que involucra presente, pasado y proyección de los atacantes en carpeta.

