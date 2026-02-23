FIFA confirmó el calendario de partidos de Uzbekistán en la FIFA Series 2026 antes del Mundial: Venezuela será uno de sus rivales

Uzbekistán integra el grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a Portugal, Colombia y el ganador del Repechaje Internacional - crédito Federación de Fútbol de Uzbekistán

La FIFA ha oficializado el calendario global de la FIFA Series 2026, que busca el acercamiento del fútbol internacional a las audiencias de todos los continentes.

En las fechas habilitadas para amistosos internacionales de marzo y abril de 2026, 11 federaciones miembro serán anfitrionas de partidos que reunirán a 48 selecciones masculinas y femeninas de las seis confederaciones, con transmisión mundial para maximizar el alcance y la visibilidad del torneo.

Entre los detalles más destacados se incluye la decisión de que, en caso de empate en cualquiera de los encuentros, se resolverá directamente mediante tandas de penales, sin pasar por la prórroga, lo que busca elevar la emoción y el atractivo para los aficionados.

Esta estructura fue acordada por las propias federaciones miembro participantes y respaldada por la FIFA, con el objetivo de aumentar la competitividad y ofrecer nuevas oportunidades de desarrollo a selecciones de distintos niveles.

Estos serán los partidos de Uzbekistán en la FIFA Series 2026 - crédito Federación de Fútbol de Uzbekistán

Uzbekistán, debutante en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y rival de la selección Colombia en el grupo K de la competencia internacional, es una de las participantes y se medirá a Venezuela, en un amistoso clave para conocer mejor el fútbol sudamericano y plantear el partido contra la Tricolor.

El partido se jugará el 30 de marzo en el estadio Bunyodkor de Tashkent, Uzbekistán a las 7:00 p. m. (hora de Uzbekistán). El primer partido en la serie de Amistosos Internacionales será ante Gabón, el 27 de marzo en el mismo estadio y en el mismo horario.

La FIFA aspira a que el formato, sumado a la proyección televisiva internacional, potencie la inclusión y la visibilidad de todas las naciones involucradas, fortaleciendo lazos entre aficiones y brindando exposición a equipos que rara vez tienen oportunidad de enfrentarse en el calendario regular.

Así clasificó Uzbekistán a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Fabio Cannavaro tendrá su gran oportunidad como entrenador de una selección - crédito: Reuters/Maxim Shemetov

El ascenso de Uzbekistán en el ámbito futbolístico quedó sellado al terminar en la segunda posición del Grupo A en las eliminatorias asiáticas, superando a selecciones como Emiratos Árabes Unidos (15 puntos), Qatar (13), Kirguistán (8) y Corea del Norte (3). La clasificación se logró con 21 unidades, solo dos menos que Irán, quien lideró la zona.

Este acceso sorprendió, debido a que históricamente Uzbekistán no pudo competir bajo su propio nombre antes de 1991, por su pertenencia a la Unión Soviética. Desde Francia 1998 lo hizo de forma independiente, quedando a un paso de la repesca en Brasil 2014, cuando perdió ante Jordania.

Con Cannavaro al mando, Uzbekistán apostó por una renovación táctica y dirigencial, tras la salida de Timur Kapadze, quien aseguró la clasificación antes de ser reemplazado. Las primeras semanas del italiano al frente entregaron resultados auspiciosos: tres victorias (2-0 ante Kuwait, 2-0 ante Egipto y 4-3 frente a Irán) y una derrota ante Uruguay (1-2), en un amistoso disputado ante un equipo alternativo dirigido por Marcelo Bielsa.

Dentro de las figuras se encuentra Eldor Shomurodov, capitán y principal símbolo del conjunto nacional. El atacante, de 30 años y 1,90 metros de altura, jugó recientemente en la Roma de Italia y actualmente aporta experiencia desde el Basaksehir de Turquía, donde anotó 10 goles en 20 partidos durante el último semestre, cifra destacada para el fútbol uzbeko en la elite continental.

Otro nombre de peso es Abdukodir Khusanov, defensa central de 21 años con recorrido por el Lens de Francia y reciente incorporación del Manchester City inglés, lo que incrementa el roce internacional del plantel. Estos serán los partidos de Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026:

Uzbekistán tiene dos partidos amistosos confirmados antes del debut ante Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Federación de Fútbol de Uzbekistán

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Houston - 12:00 p. m.

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m.

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m.

23 d e junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m.

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m.

27 de junio: Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) vs. Uzbekistán - 6:30 p.m.