Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub20: Venezuela puede dejar a la Tricolor sin Mundial

La selección Colombia, sin posibilidad de ser campeona, aspira por un cupo en el Mundial de Polonia - crédito Conmebol

La selección Colombia sumó su primer punto en el Sudamericano Femenino Sub20, que se juega en Paraguay y que otorga cuatro cupos a la Copa Mundial Femenina Sub20 de la FIFA Polonia 2026. El rival de la Tricolor en la tercera fecha del torneo fue la anfitriona, selección a la que había enfrentado en la fase de grupos y que terminó en empate sin goles.

Ahora en la ronda final el partido se saldó nuevamente en empate 1-1, con goles de Pamela Villalba para las locales e Isabella Díaz para la tricolor. Las guaranís abrieron el marcador al minuto 48, luego de una acción imprudente de Lina Arboleda en el área, que terminó siendo penalti. La atacante paraguaya asumió la responsabilidad del cobro engañando a la portera Luisa Agudelo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Juana Ortegón es una de las jugadoras con más experiencia del plantel - crédito Conmebol

Colombia estaba obligada a sumar puntos ante Paraguay, para tener mejores chances de clasificarse a la Copa del Mundo. La Tricolor con el marcador en contra se volcó al ataque, liderado por Maithe López, que llevó las acciones más peligrosas hasta el arco defendido por Tamara Amarilla.

La delantera que milita en el fútbol de Norteamerica estrelló un balón contra el palo promediando la mitad del segundo tiempo. Luego al minuto 83, nuevamente López se adentró al área y tras regatear a una de las defensoras, otra le pegó con la rodilla en el vientre. Aunque inicialmente la jueza central no sancionó la falta, luego del reclamo de la selección Colombia fue necesaria la intervención del VAR para que la árbitra sancionara la jugada y pitara el penalti.

La encargada de ejecutar el cobro fue Juana Ortegón, que con la pierna derecha abrió el pie buscando acomodar el balón al palo de la mano izquierda de Tamara Amarilla, pero la portera adivinó la trayectoría e impidió el empate. A pesar del golpe anímico, la Amarilla no bajó los brazos y apalancado por los cambios ofensivos de Carlos Paniagua. al minuto 90+1, Isabella Díaz igualó el marcador.

Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub20

La "Tricolor" volvió a caer, esta vez en su segunda salida ante Brasil - crédito Federación Colombiana de Fútbol

A la selección Colombia le quedan dos partidos, en los que no tendrá márgen de error, para obtener un cupo a la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026. En el Sudamericano Femenino su reto más cercano será el miércoles 25 de febrero ante la selección de Venezuela.

El partido se jugará en el estado Alfonso Giagni de Villa Elisa, el pitazo inicial está programado para las 6:00 p. m. La última fecha de Colombia será ante Argentina, inicialmente en el mismo estadio, el sábado 28 de febrero. El horario del último encuentro no ha sido confirmado por Conmebol, pues podría jugarse a la par con otros compromisos que definan la clasificación.

En la tabla de posiciones, Colombia subió una casilla, salió del último lugar y mantiene opciones de clasificar a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Sub-20 Polonia 2026. Para lograrlo, la Tricolor debe ganar los dos partidos restantes —Venezuela y Argentina— y así ubicarse entre las cuatro primeras de la ronda final.

Cuatro de los seis equipos clasificados a la fase final del Sudamericano tendrán un cupo en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Sub20 Polonia 2026 - crédito Conmebol

Un empate y una victoria también podrían clasificar a la Amarilla, siempre que Venezuela, próximo rival, no sume más de tres puntos en los dos partidos que le restan y que Argentina no obtenga los 6 puntos. Esta condición se repite si Colombia obtiene una derrota y una victoria. Dos empates aún darían posibilidades, siempre y cuando Venezuela no gane ni empate en la última fecha ante Brasil.

Dos derrotas eliminan a la selección Colombia, mientras que Brasil y Ecuador ya aseguraron su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA.