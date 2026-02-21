La dura indirecta de Carlos Antonio Vélez a James Rodríguez por su paso en el Bayern Múnich: “Cero quejas”

El volante se encuentra como agente libre y espera conseguir equipo de cara a lo que será el Mundial de 2026 - crédito Jesús Aviles / Infobae

Con James Rodríguez en el Minnesota United y Luis Díaz en el Bayern Múnich, la selección Colombia se prepara para lo que será su séptima participación en Copas del Mundo en la historia.

Pero en la actualidad, las realidades para las figuras de la “Tricolor” son distintas, ya que por los lados del volante se espera que retome su nivel competitivo en Estados Unidos, mientras que Luis Díaz continúa consolidado como una de las grandes figuras del cuadro alemán tanto en la Bundesliga como la Champions League.

En medio de este panorama, y recordando la polémica que surgió por la supuesta falta de adaptación por parte de James Rodríguez en su paso por el Bayern Múnich debido al clima frío, junto a las declaraciones que entregó el 11 de febrero de 2026 al periodista Felipe Cárdenas, de The Athletic, sección deportiva del New York Times, Carlos Antonio Vélez aprovechó para enviar una indirecta al volante:

“Este sí que sabe derrotar el frío… goles y asistencias en venganza! Cero quejas! Por eso está donde está!“.

Esto fue lo que dijo James Rodríguez sobre los rumores del clima

El 11 de febrero de 2026, James Rodríguez habló en exclusiva como nuevo jugador del Minnesota United con The Athletic, y allí se le consultó sobre lo ocurrido con el tema del clima, ya que la falta de adaptación a Múnich por sus bajas temperaturas fue un tema de debate en la prensa deportiva de Colombia:

“En cuanto a lo de Múnich, en Colombia lo cambiaron todo solo para generar chismes. Lo dije más como una broma. Un chiste. Pero (la prensa) lo tergiversó y dijeron que me fui por el frío. Nada más alejado de la realidad.No me fui por el frío. He vivido en Múnich. Para mí, frío o calor —estar aquí (en Minnesota) o en el calor de Barranquilla— es lo mismo, porque todo lo que pienso es en jugar".

El fenómeno James Rodríguez: este es el record que rompió el colombiano en la MLS

James Rodríguez se convirtió en el epicentro del fervor futbolístico en Estados Unidos al batir un récord de ventas de productos oficiales del Minnesota United en la Major League Soccer (MLS), antes incluso de disputar su primer partido con el club. La llegada del capitán colombiano desencadenó una explosión comercial que va mucho más allá del césped, confirmando el impacto de grandes figuras internacionales en el mercado estadounidense a tan solo poco más de cien días del inicio del Mundial 2026.

Aunque su debut futbolístico permanece aguardado, la ola de entusiasmo del público ya se materializó en logros concretos. La carta coleccionable “Topps NOW” dedicada al volante colombiano agotó existencias en la tienda oficial de la liga, tal como informó el análisis de la periodista Andrea Montolivo de EFE Sport Business.

La rápida desaparición de estos objetos de colección, producidos por la histórica empresa Topps, refleja no solo el magnetismo de Rodríguez sino también el potencial comercial que la MLS ha capitalizado con su incorporación.

Este fenómeno de consumo se extiende a las camisetas del Minnesota United, donde el dorsal 10 de James figura entre las más adquiridas. Los precios de cada prenda llegan a USD 114,99 para la versión masculina y USD 134,99 para la femenina, cifras que equivalen respectivamente a unos $421.052 pesos colombianos y $500.000 pesos colombianos. Así, el club no solo fortalece su vínculo con la hinchada local sino que abre nuevas rutas de ingresos que potencian la visibilidad de la liga.

Cuándo juega el Minnesota United

Minnesota United debutará en la MLS, el 21 de febrero de 2026 ante el Austin FC, en el estadio Q2.

El partido se jugará a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de la aplicación de Apple TV.