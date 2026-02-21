Deportes

Dayro Moreno marcó doblete con Once Caldas y alargó su récord como goleador colombiano: esta es la ventaja sobre Falcao

El delantero de los blancos lideró al equipo para vencer a Fortaleza en el estadio Palogrande de Manizales, en un partido apretado y lleno de emociones hasta el final

Dayro Moreno suma cinco goles
Dayro Moreno suma cinco goles con Once Caldas en la temporada 2026, luego de la victoria 4-2 sobre Fortaleza - crédito Colprensa

Once Caldas volvió a ser fuerte en condición de local, venció a Fortaleza por 4-2 en la octava fecha de la Liga BetPlay y con la figura de Dayro Moreno, que marcó doblete para superar a los bogotanos, que le complicaron el compromiso a los manizaleños en el estadio Palogrande.

Con las dos anotaciones, Dayro amplió la ventaja sobre Falcao como máximo goleador colombiano en la historia del fútbol, récord que consiguió en 2025 y mantiene en pelea con el “Tigre” y con Carlos Bacca, que son los jugadores activos más cercanos en ese listado.

De otro lado, Once Caldas ascendió en la tabla de posiciones y se coloca como uno de los equipos que quieren pelear el título de la Liga BetPlay, pues ese es el objetivo del técnico Hernán Darío Herrera después de llegar a cuadrangulares y a cuartos de final en la Copa Sudamericana 2025.

Noticia en desarrollo...

