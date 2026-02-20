Selección Colombia ya tiene fecha y rival para su próximo partido en el Sudamericano Femenino Sub-20: vea cuál es

Colombia llega a la tercera jornada con la necesidad de un triunfo en el hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20 - crédito Conmebol

La selección Colombia femenina sub-20 empezó el hexagonal de manera discreta, pues en sus partidos frente a Ecuador y Brasil no se vio al equipo que dominó en la fase de grupos, se perdió el invicto y el sueño de la Copa del Mundo se alejó, al igual que la pelea por el título.

Es por eso que la Tricolor quedó obligada a ganar en su próximo partido de la fase final, pues llegará a la mitad de camino de la ronda y si no consigue un buen resultado, comprometerá su cupo para el torneo juvenil en Polonia, además de que sería un fracaso enorme.

El técnico Carlos Paniagua tiene mucho trabajo por delante para mejorar el nivel de las cafeteras, sobre todo en el frente de ataque, porque no se tiene el mismo peso de la ronda de grupos, así como recuperar la seguridad en la zona defensiva y con la portera Luisa Agudelo.

Próximo partido de Colombia

La Tricolor viene de un compromiso lleno de desgaste, fallas en la parte defensiva y nuevos problemas en el frente de ataque, pues la táctica contra Brasil solo funcionó hasta el inicio del segundo tiempo, con la anotación en contra producto de un error de Luisa Agudelo.

Colombia volverá a jugar en el hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20 el domingo 22 de febrero, desde las 8:00 p. m., enfrentando a nada menos que la anfitriona Paraguay, lo que promete ser un partido de muchas emociones y con necesidad para las cafeteras.

La selección Colombia comprometió sus aspiraciones en el Sudamericano al perder contra Ecuador y Brasil - crédito Conmebol

El compromiso se disputará en el Centro de Alto Rendimiento Femenino de Ypané, cerca de Asunción, donde se han jugado buena parte de los encuentros de la fase final y que tiene capacidad para 5.000 espectadores, además de que es un estadio construido exclusivamente para el fútbol de mujeres.

La Tricolor necesita una victoria para volver a la pelea por uno de los cuatro primeros puestos, pues en este momento se encuentra sin unidades después de dos fechas y con el riesgo de quedar eliminada antes de tiempo, por eso debe vencer a las anfitrionas en Ypané.

Colombia y Paraguay volverán a verse en el Sudamericano Femenino Sub-20 - crédito @Albirroja/X

Colombia y Paraguay se vieron las caras en la ronda de grupos, el jueves 12 de febrero, con empate sin goles en la última jornada del grupo A y que le valió a las guaraníes para avanzar de fase, así que los dos equipos saben a lo que juega el otro y cómo frenarlo en la cancha.

La debacle de la Tricolor

Antes del inicio del hexagonal, todas las miradas estaban puestas en el equipo del técnico Carlos Paniagua, debido a que fue líder en el grupo A de la primera ronda, sin recibir goles y con mucha solidez en la plantilla, que la hacía un rival difícil para las otras cinco selecciones.

Sin embargo, Colombia perdió todos sus encuentros disputados hasta ahora en la fase final del Sudamericano Femenino Sub-20, todos ellos por el mismo marcador de 1-0 y con serios problemas no solo en lo defensivo, sino con la parte ofensiva por las pocas oportunidades hechas.

La "Tricolor" debutó con derrota en el hexagonal final, camino al Mundial de Polonia - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Entre los partidos ante Ecuador y Brasil, la Tricolor solo consiguió un disparo a puerta, que fue ante la Tri, mientras que con la Canarinha nunca logró un remate al arco de la guardameta Eloiza, lo que generó preocupación por el nivel de su goleadora Maithé López, que lleva dos tantos en cinco partidos.

Sumado a eso, Luisa Agudelo cometió un error que costó la derrota 1-0 contra las brasileñas, lo que significa otro dolor de cabeza para Paniagua porque la guardameta de 19 años es su estandarte y quien genera confianza en la defensa.