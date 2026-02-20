Deportes

James Rodríguez es la sensación en la MLS sin aún debutar con el Minnesota United: este es el récord en ventas del colombiano

El mediocampista colombiano se incorpora al Minnesota United, desatando una ola de entusiasmo en la liga y disparando las ventas de camisetas y productos oficiales a solo meses del Mundial de fútbol en Estados Unidos

Guardar
El volante colombiano tendrá su
El volante colombiano tendrá su primera experiencia en el fútbol de los Estados Unidos - crédito @jamesrodriguez10 - @timberwolves / Instagram

A la expectativa de lo que será el debut de James Rodríguez en el Minnesota United, y a un poco más de 100 días del comienzo del Mundial 2026, la expectativa aumenta por lo que será el rendimiento del capitán de la selección Colombia en su tercera participación en Copas del Mundo.

Tanto es el fenómeno que presenta la presencia del capitán de la selección Colombia, exjugador del Bayern Múnich y Real Madrid, que en los últimos días se presentó un fenómeno con la presencia de la estrella colombiana: la venta de las tarjetas topp.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El fenómeno de James Rodríguez
El fenómeno de James Rodríguez tras dos semanas de su anuncio, es evidente al ser agotadas las cartas de la estrella de la selección Colombia - crédito Topps

Las cartas Topps son tarjetas coleccionables producidas por la empresa estadounidense Topps Company, Inc. Desde su fundación en 1938, Topps se consolidó como uno de los principales fabricantes de cromos deportivos y de entretenimiento.

Las cartas Topps son reconocidas especialmente por su vínculo con deportes como béisbol, fútbol americano, baloncesto y fútbol, aunque la compañía también ha lanzado colecciones dedicadas a películas, series de televisión y otros temas de cultura popular.

Las cartas suelen mostrar la imagen de un deportista o personaje, junto con datos estadísticos, biografía y, en ocasiones, información adicional relevante. Algunas ediciones incluyen cartas especiales, autografiadas o con piezas de uniformes, lo que incrementa su valor para coleccionistas.

Con esta explicación, el 20 de febrero de 2026, la periodista Andrea Montolivo de EFE Sport Business detalló que el furor por su contratación se refleja en la rápida venta de la carta coleccionable de ‘Topps NOW‘, agotada en la tienda oficial de la MLS.

Además, como dato adicional, las camisetas del Minnesota United, y en que la camiseta número 10 (dorsal del colombiano) figuran entre las más vendidas del portal oficial, con precios de 114,99 dólares para hombres (un valor aproximado de $421.052 pesos colombianos) y 134,99 dólares para mujeres (cercano a los $500.000 pesos colombianos). Esta inmediata respuesta del público remarca la capacidad de la liga estadounidense para atraer figuras internacionales y generar nuevas fuentes de ingresos, un aspecto que destaca el medio EFE Sport Business en su análisis.

El director deportivo del Minnesota United habló sobre la estrella de la selección Colombia

Este fue el momento cuando Manny Lagos habló sobre la llegada de James Rodríguez - crédito Minnesota United / YouTube

Manny Lagos anticipó la llegada de James Rodríguez al club con un enfoque versátil en su posible función táctica, abriendo la puerta a que el colombiano actúe incluso como “supersuplente” en la próxima temporada de la Major League Soccer (MLS).

La operación, que coloca a la estrella de la selección Colombia en el escenario de los Estados Unidos, México y Canadá rumbo al Mundial 2026, apunta tanto a impactos deportivos inmediatos como a preparativos clave para el torneo global, que arranca el 17 de junio de 2026, en el estadio Azteca frente a Uzbekistán.

En declaraciones ofrecidas por Manny Lagos, director deportivo del club, durante el podcast oficial emitido el 18 de febrero de 2026, se afirmó que James podría desempeñar distintas funciones en el esquema planteado por el técnico Cameron Knowles.

Se analizaron alternativas de alineación que permitirían ubicarlo al centro, abierto por la banda derecha o incluso detrás de los delanteros en un sistema 4-4-2. Lagos subrayó la opción de que Rodríguez arranque algunos partidos en el banco como “supersuplente”, ofreciendo desequilibrio en las segundas partes y generando distintas variantes tácticas.

“No está en el mejor momento de su carrera. De hecho, probablemente hay un beneficio real de que ambas partes se necesiten para sacar lo mejor el uno del otro y que realmente funcione”, expresó Lagos.

El director deportivo habló del “egoísmo” de James Rodríguez

James Rodríguez aguarda por debutar
James Rodríguez aguarda por debutar en el fútbol de Estados Unidos, en el partido ante Austin FC - crédito @mnufc / Instagram

Lagos cuestionó el rol y las intenciones del futbolista, remarcando que Rodríguez ha manifestado interés en utilizar los primeros cuatro meses dentro del equipo como plataforma para llegar en óptimas condiciones a la cita con la Selección Colombia.

Según el dirigente, este enfoque resulta “un poco egoísta”, ya que no coloca prioritariamente los intereses de Minnesota United, pese a que ambos habrían alcanzado un acuerdo transparente que beneficia a las dos partes y abre la posibilidad de extender la permanencia del colombiano más allá de la temporada.

“Pienso que con este fichaje, no hay duda de que está bien hablarlo. Él viene aquí porque quiere estar en un buen entorno, en un buen club. Eso es lo que me gusta de este fichaje. Antes del Mundial, quiere estar en un club, rodeado de una estructura y valores con la que se identifica, un sistema que trata de sacar lo mejor de cada jugador a través del grupo, y creo que eso le atrajo. Quiere prepararse estos cuatro meses para el Mundial. Eso es un poco egoísta por su parte, por cierto. No es que todo sea por el club. Pero ambas partes dijeron: “Veamos cómo va esto”. Y lo bueno para nosotros es que en realidad tenemos la opción todo el año. Si él llega y nos da esa chispa, que ahora paso a hablar como jugador, tienes que estar muy emocionado”,

Desde el club subrayan que el proceso de adaptación y retorno a la mejor forma física será gradual. Lagos incluso dejó abierta la opción de que el colombiano actúe como “supersuplente”, ingresando desde el banco para aportar creatividad y desequilibrio en los tramos finales de cada encuentro.

“Quizás salga del banco, ser ‘super sub’ de segunda parte. Quién sabe. Así que es emocionante. No sé la respuesta exacta, pero creo que se abren muchas opciones para Cam y su staff”, reflexionó el director deportivo.

Temas Relacionados

James RodríguezMinnesota UnitedMLSCartas ToppAustin FC vs. Minnesota UnitedColombia-Deportes

Más Noticias

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al posible regreso de Falcao a la selección Colombia para el Mundial de 2026: “Me inquieta”

El debate por la convocatoria mundialista del histórico delantero se reaviva tras conocerse que el técnico Néstor Lorenzo lo consideraría como opción si logra continuidad, enfrentando la presión de aspirantes con mejor presente

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez

Jefe de Luis Díaz lo elogió en la previa del partido entre Bayern Múnich y Eintracht Frankfurt: “Nos alegra tener tantos jugadores flexibles”

Max Eberl resaltó el aporte de figuras como Harry Kane, Lucho Díaz y Michael Olise al sistema de Kompany, y subrayó que la adaptabilidad es clave para el éxito del entrenador en una Bundesliga cada vez más dinámica

Jefe de Luis Díaz lo

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 23 de la Bundesliga

Los Gigantes de Baviera intentarán mantener su buen rendimiento para conquistar la estrella número 35 del campeonato alemán

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt:

Fiebre de pádel en Colombia: cómo jugar y cuánto cuesta la práctica de este deporte que se ha tomado el país

Durante los últimos 5 años se ha incrementado el número de torneos y se ha disparado el número de aficionados a esta práctica en el país

Fiebre de pádel en Colombia:

Polémica por posible regreso de Falcao a la selección Colombia en el Mundial de 2026: habría hablado con Néstor Lorenzo

A 111 días del inicio de la vigésima tercera edición de la Copa del Mundo, trascendió desde territorio argentino, a través de información local, la posibilidad de un llamado al goleador histórico de la Tricolor para la cita orbital

Polémica por posible regreso de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan muerta a Constanza, conocida

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

Clan del Golfo subió las cuotas de extorsión en Toledo, Antioquia, en medio de la reanudación de los diálogos de paz con el Gobierno

Experto descartó que el Clan del Golfo y el Estado colombiano firmen la paz: “No existe ninguna posibilidad”

Los Pachenca tienen el control armado de El Rodadero en Santa Marta: defensor ambiental que denunció el hecho sacó a su familia de la ciudad por amenazas

ENTRETENIMIENTO

Retiran demanda contra Karol G

Retiran demanda contra Karol G por presunto plagio en Estados Unidos

Votación especial provocó la salida inesperada de Maiker Smith de ‘La casa de los famosos’: por qué se fue si no estaba nominado

Shakira regresará a la India tras 19 años y dará dos conciertos en Mumbai y Nueva Delhi en 2026

Con esta imagen, Ana María Estupiñán anunció en redes sociales el nacimiento de su primer hijo

‘Influencer’ francesa dividió entre “elegantes” y “vulgares” famosas canciones de Juanes, Bacilos, el trío de América, Karol G, J Balvin y Maluma

Deportes

James Rodríguez es la sensación

James Rodríguez es la sensación en la MLS sin aún debutar con el Minnesota United: este es el récord que impuso en importante negocio

Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al posible regreso de Falcao a la selección Colombia para el Mundial de 2026: “Me inquieta”

Jefe de Luis Díaz lo elogió en la previa del partido entre Bayern Múnich y Eintracht Frankfurt: “Nos alegra tener tantos jugadores flexibles”

Bayern Múnich vs. Eintracht Frankfurt: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 23 de la Bundesliga

Fiebre de pádel en Colombia: cómo jugar y cuánto cuesta la práctica de este deporte que se ha tomado el país