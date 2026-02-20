Este fue el error de la portera Luisa Agudelo que le costó la derrota a la selección Colombia en el Sudamericano Sub-20 Femenino ante Brasil

La "Tricolor" volvió a caer, esta vez en su segunda salida ante Brasil - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia cayó en su segunda salida del Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay por 1-0 ante Brasil, el 19 de febrero de 2026.

Con el gol de Vitorinha al minuto 54 de partido, las dirigidas por Camilla Santana amanecieron en lo más alto de la tabla de posiciones, mientras que Colombia quedó en el último puesto.

Con la anotación de la brasileña, las actuales campeonas de América llegaron a los seis puntos - crédito @DSports / X

En un primer tiempo que tuvo el dominio claro de las brasileñas, Luisa Agudelo y la defensa de la Tricolor tuvo trabajo constante por los ataques de las actuales campeonas.

Pero al minuto 54, tras un centro de Sofía Chaves al área de Colombia, la portera del San Diego Wave FC, intentó despejar la pelota, pero su salida estuvo mal calculada en medio de la disputa con la delantera Brendha, ya que mandó la pelota al centro del campo, y allí la volante del Corinthians aprovechó para sacar un remate a la mano derecha de Agudelo, que pegó en el palo, y luego entró, pese al intento de Isabel Weiner de interceptar la pelota y de Maria Fernanda Viáfara de evitar que entrara al arco.

La "Tricolor" cayó ante Brasil - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

En el tramo final del partido disputado el jueves 19 de febrero de 2026, el equipo dirigido por Carlos Paniagua no consiguió generar ocasiones claras frente al arco rival y se fue del campo sin registrar un solo disparo directo. La “Tricolor”, que llegó al hexagonal con el impulso del invicto en la fase de grupos, sumó otra caída que la aleja tanto de la disputa por el campeonato como del cupo al Mundial de la categoría.

Brasil afrontó los minutos decisivos con una jugadora menos tras la expulsión de Gisele por doble amonestación. El incidente, originado por un manotazo de la brasileña sobre Lina Arboleda, generó tensión entre ambas selecciones y llevó a la jueza a revisar la jugada en el VAR. A pesar de la superioridad numérica, Colombia no logró capitalizar la ventaja y su intento de reacción resultó sin éxito.

El cierre del encuentro mostró a Colombia volcada al ataque, pero sin claridad ni contundencia en la ofensiva. En los cinco minutos de adición la portería brasileña no recibió peligro real y la selección nacional terminó el compromiso con una producción ofensiva nula, acentuando la preocupación sobre el presente futbolístico del equipo dirigido en el Sudamericano.

La intensidad del enfrentamiento definió el ritmo de una jornada en la que Colombia buscó equilibrar el control de la pelota. La estrategia brasileña de presionar desde el inicio desarticuló el esquema cafetero y limitó las conexiones ofensivas. Brasil pudo sostener la mínima diferencia, incluso tras quedar con diez jugadoras, gracias al orden defensivo y la desconexión del ataque colombiano.

El arbitraje cobró protagonismo en el minuto 87, cuando la jueza expulsó a Gisele por agredir a Lina Arboleda, acción revisada en el VAR antes de ratificarse la doble amonestación. Esta decisión elevó la tensión en el cierre y propició una serie de reclamos e intercambios verbales entre ambos equipos en el terreno de juego.

Apenas tres minutos más tarde, Sofía Couto fue amonestada y el tiempo agregado subió a cinco minutos, pero ni siquiera este extra supo aprovecharlo el equipo colombiano. Hasta el pitazo final, las futbolistas de la Tricolor no pudieron revertir la historia.

Así va la tabla de posiciones del Sudamericano Sub-20

Argentina y Ecuador cerraron la tercera jornada del hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20 - crédito Conmebol

Así quedó la fecha 2 del hexagonal final

19 de febrero de 2026

Venezuela 0-2 Paraguay

Estadio: Carfem de Ypané

Goles: Nayeli Torres al 45+5 y Diana Benítez de tiro penal al 76

Argentina 0-1 Ecuador

Estadio: Carfem de Ypané

Goles: Josenka Vélez al 45+2 para Ecuador

Así va la tabla de posiciones

Brasil: 6 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Ecuador: 6 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Paraguay: 3 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Argentina: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Venezuela: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Colombia: 0 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -2)

Así se jugará la fecha 3 del hexagonal final:

22 de febrero de 2026

Brasil vs. Argentina

Estadio: Villa Elisa de Asunción

Hora: 6:00 p. m.

Venezuela vs. Ecuador

Estadio: Carfem de Ypané

Hora: 4:00 p. m.

Paraguay vs. Colombia

Estadio: Carfem de Ypané

Hora: 8:00 p. m.