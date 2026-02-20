Así reaccionó Carlos Antonio Vélez al posible regreso de Falcao a la selección Colombia para el Mundial de 2026: “Me inquieta”

El comentarista fue duro con la Federación y las selecciones que vienen de fracaso en fracaso en los últimos torneos que disputan - crédito Jesús Avilés / Infobae

La especulación sobre el posible regreso de Radamel Falcao García a la selección Colombia para el Mundial 2026 cobró fuerza tras una versión del periodista Sebastián Srur, quien indicó que Néstor Lorenzo consideraría su convocatoria si el delantero mantiene una mínima regularidad en Millonarios.

El rumor circula en un momento en que la lista de seleccionados se amplía a 26 futbolistas y la presencia de veteranos, con experiencia clave en máximos torneos, podría inclinar la balanza en favor del máximo goleador histórico de la Tricolor, a pesar de las dudas sobre su actualidad física.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En Argentina, y con versiones periodísticas colombianas sobre el posible regreso de Falcao, Carlos Antonio Vélez fue tajante con su respuesta sobre dicha posibilidad en la selección Colombia - crédito Catalina Olaya / Colprensa

En su espacio de Palabras mayores, de Fútbol RCN, el 20 de febrero de 2026, Vélez manifestó que atribuir a Falcao un posible regreso solo bajo el requisito de sumar algunos minutos genera preguntas sobre el liderazgo y las jerarquías dentro del plantel.

Vélez dijo que atribuir a Falcao un posible regreso solo bajo el requisito de sumar algunos minutos genera preguntas sobre el liderazgo y las jerarquías dentro del plantel

“Dizque le dijo (Lorenzo a Falcao) que si jugaba dos o tres partidos por mes lo iba a llevar al Mundial porque necesitaba un líder. ¿No es por eso que llevan a Ospina? ¿No se autodenominó James el líder? ¿Cómo así? ¿Hay o no líder, necesitan uno, el técnico no lidera? No entiendo”.

El periodista expuso además la dimensión ética de la disputa por un lugar en la lista:

“Me inquieta es ver cómo algunos se joden todos los días, haciendo goles aquí y allá, trabajando y entrenando todos los días, y no tienen el espacio”.

Polémica por posible regreso de Falcao a la selección Colombia en el Mundial de 2026: habría hablado con Néstor Lorenzo

El argentino detalló que habría una condición para que Falcao regrese a la "Tricolor" - crédito @Sebasrur - @picadotv / X - Eduardo Luis y Felipe Sierra

La revelación cobró fuerza al señalarse que la eventual convocatoria depende de que Falcao dispute “mínimo dos o tres partidos por mes”, según las palabras de Srur, en el espacio de Picado TV, el 19 de febrero de 2026 tomaron fuerza.

La dirección técnica busca así un referente de trayectoria para ejercer liderazgo en una generación que se perfila sin mayores figuras de amplio recorrido internacional. El regreso del atacante samario, de regresar, se produciría tres años después de su último partido con la Tricolor, logrado el 28 de marzo de 2023 ante Japón. Su última anotación para Colombia ocurrió aún antes, el 20 de noviembre de 2022 frente a Paraguay, en un encuentro amistoso.

“Ya lo llamó Lorenzo, ya le dijo que si juega mínimo dos o tres partidos por mes, lo va a llevar.Colombia necesita un líder con experiencia, que sepa manejar un grupo, porque tiene un plantel muy joven, y le dijo: ‘si estás bien, vas al Mundial’. La bomba a esta hora, que si Falcao está bien, va al Mundial con 40 años”, dijo.

El panorama físico de Falcao en Millonarios

Esta es la lesión que Falcao sufrió con Millonarios ante Llaneros, por la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

En el último reporte de Millonarios, el 17 de febrero de 2026, se precisó que la lesión de Falcao exige una recuperación más extensa respecto a la de otros jugadores del plantel, como el caso de Rodrigo Contreras, quien podría regresar para el cotejo de la Liga del fin de semana. El cuerpo médico del club ha evitado brindar plazos definitivos, pero reiteró su compromiso de actualizar el estado de salud del delantero para tranquilidad de los aficionados.

Millonarios confirmó que Falcao García sufrió una “lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha”, después de realizarse los exámenes médicos el 16 de febrero de 2026, para conocer la gravedad de la dolencia sufrida el 14 de febrero en la victoria por 2-1 ante Llaneros.

La participación de Falcao en la Copa Sudamericana se encuentra a la expectativa de lo que será la evolución de esta dolencia, lo que pone presión sobre los tiempos de recuperación si el objetivo es cumplir con el ritmo de actividad exigido por Lorenzo para una posible convocatoria mundialista.