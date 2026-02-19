Triunfo agónico de Junior ante América de Cali: así quedó la tabla tras la fecha 7 de la Liga BetPlay

Junior recibió al América de Cali por el cierre de la fecha 7 - crédito @AmericadeCali/X

La séptima jornada de la Liga BetPlay llegó a su fin con el esperado duelo entre Junior de Barranquilla y América de Cali, disputado la noche del miércoles 18 de febrero de 2026 en el estadio Romelio Martínez.

El encuentro terminó a favor del Tiburón 2-1, con goles de Luis Muriel -que abrió el marcador de penalti a los 7 minutos-, Yeison Guzmán, que empató para los escarlatas a los 28 minutos de la primera parte, y en los minutos finales, desde el punto blanco, Teófilo Gutiérrez sentenció el marcador a su favor.

La jornada comenzó el sábado 14 de febrero en El Campín, donde Millonarios volvió a casa tras días de trabajos en la gramilla. El equipo de Fabián Bustos logró quedarse con la victoria frente a Llaneros de Villavicencio gracias a los goles de cabeza de Rodrigo Contreras y Leonardo Castro; Luis Miranda descontó para los visitantes en los minutos finales del choque.

En la programación sabatina, Independiente Medellín recibió a Deportivo Pereira en el Atanasio Girardot. El DIM, que tenía la mente puesta en su debut en la Copa Libertadores, igualó 1-1 con los matecañas gracias a los tantos de Marco Pérez (Pereira) y Leider Berrio (DIM), en un partido de ritmo cambiante y con opciones para ambos.

La noche del sábado se cerró en el estadio Libertad, donde Deportivo Pasto y el líder Internacional de Bogotá repartieron puntos tras empatar 1-1, resultado que permite al equipo capitalino sostenerse en lo más alto de la tabla.

El domingo 15 de febrero, la jornada continuó con tres partidos en horario vespertino. En Ibagué, Deportes Tolima superó 2-1 a Once Caldas, quitándole el invicto al Blanco Blanco y confirmando el buen momento del equipo de Lucas González.

Deportivo Cali venció a Atlético Nacional por la mínima diferencia, y respiró en la tabla del descenso - crédito Jorge Orozco - El País / Colprensa

El partido más atractivo del día fue el de Deportivo Cali ante Atlético Nacional en Palmaseca, un duelo lleno de tensión por los rumores sobre la posible salida de Alberto Gamero si no conseguía una reacción positiva. Finalmente, un gol de Juan Dinenno fue suficiente para que los azucareros ganaran, aseguraran la continuidad del técnico y cortaran el invicto del verde paisa.

Jaguares superó a Santa Fe por 3-1 en la fecha 7 de la Liga BetPlay - crédito Andrés Felipe Lopez Vargas / Colprensa.

El cierre dominical estuvo a cargo de Fortaleza y Boyacá Chicó. El conjunto ajedrezado, comprometido en la lucha por el descenso, no pudo mantener el empate y terminó cayendo 2-1 con un gol en los minutos finales, complicando aún más su situación en la tabla de promedios.

Ya el martes 17, la jornada continuó con dos compromisos. En Valledupar, Alianza Valledupar igualó 1-1 con Cúcuta Deportivo. El resultado y la falta de victorias provocaron la salida del técnico Hubert Bodhert; según el presidente del club, Camilo Ayala asumirá el reto de sacar al equipo del fondo de la tabla.

El día cerró con la victoria de Jaguares sobre Independiente Santa Fe en Montería por 3-1, resultado que pone en aprietos al cuerpo técnico de Pablo Repetto y alimenta los rumores sobre un posible relevo.

Cabe recordar que el compromiso entre Águilas Doradas y Atlético Bucaramanga no se pudo disputar debido a un montaje en el estadio Cincuentenario, tras un evento realizado en el escenario.

Tabla de posiciones tras cumplidos los partidos:

El cuadro bogotano inició con pie derecho la competencia -crédito @InterBogOficial/X

Inter de Bogotá: 14 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Deportivo Pasto: 14 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Deportes Tolima: 12 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Junior: 12 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Atlético Bucaramanga: 10 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Deportivo Cali: 10 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +3) América de Cali: 10 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Once Caldas: 10 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Fortaleza: 10 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Jaguares de Córdoba: 10 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Atlético Nacional: 9 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Llaneros: 9 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Águilas Doradas: 8 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Millonarios: 8 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Santa Fe: 7 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Independiente Medellín: 6 puntos – 7 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Boyacá Chicó: 4 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Deportivo Pereira: 3 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Cúcuta: 3 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -5) Alianza FC: 3 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -8)

Partidos de la fecha 8 Liga BetPlay:

Viernes 20 de febrero

6:20 p. m.

Llaneros vs. Medellín

Bello Horizonte

8:30 p. m.

Deportivo Pereira vs. Pasto

Centenario

Sábado 21 de febrero

2:00 p. m.

Once Caldas vs. Fortaleza

Palogrande

4:10 p. m.

Bucaramanga vs. Deportivo Cali

Américo Montanini

6:20 p. m.

Atlético Nacional vs. Alianza

Atanasio Girardot

8:30 p. m.

Internacional de Bogotá vs. Millonarios

Techo

Domingo 22 de febrero

4:00 p. m.

Santa Fe vs. Junior

El Campín

6:10 p. m.

Boyacá Chicó vs. Águilas Doradas

La Independencia

8:30 p. m.

América vs. Jaguares

Pascual Guerrero

Lunes 23 de febrero

4:00 p. m.

Cúcuta vs. Tolima

General Santander