Medellín estuvo cerca de llevarse a Rodrigo Contreras, delantero de Millonarios: ¿qué pasó?

Rodrigo Contreras llegó a Millonarios y se convirtió en referente en el ataque Embajador - crédito Lina Gasca/Colprensa/Medellín

Independiente Medellín arrancó con pie derecho su camino en la Copa Libertadores 2026 al imponerse 1-2 de manera agónica sobre Liverpool de Uruguay, en Montevideo.

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo sumó tres puntos de oro gracias a los goles del polaco Francisco Fydriszewski, que abrió el marcador y Hayen Palacios, posteriormente selló el triunfo tras una jugada colectiva, que incluyó asistencia de Frank Fabra, otro de los nombres nuevos en el plantel Poderoso.

Francisco Fydriszewski abrió el marcador a favor de Independiente Medellín ante Liverpool de Uruguay - crédito Independiente Medellín

Con este resultado, el DIM se acerca a la tercera ronda de la máxima competición continental, con la oportunidad de sellar la clasificación el próximo martes 24 de febrero, cuando reciba a Liverpool en el Atanasio Girardot a partir de las 7:30 p. m. (hora colombiana).

El equipo paisa jugará en casa con la tranquilidad de la ventaja, aunque no podrá contar con la presencia de Restrepo en el banquillo, tras su expulsión al cierre del primer tiempo en Montevideo.

El DIM celebra en la Libertadores mientras admite fallos en las negociaciones de refuerzos

Rodrigo Contreras llegó a Millonarios proveniente de Deportes Antofagasta - crédito Millonarios FC

El resultado positivo no solo fue celebrado en el entorno del DIM por el valor deportivo, sino que además permitió conocer detalles sobre el mercado de fichajes y los nombres que estuvieron en carpeta.

En entrevista con Win Sports, el gerente deportivo Federico Spada confesó que el club estuvo muy cerca de fichar al goleador de Millonarios, Rodrigo Contreras, que terminó recalando en el club bogotano a mediados de enero.

Según Spada, la operación no se concretó por temas de tiempos y pagos relacionados con la venta de Brayan León, delantero que ahora milita en el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica.

“Queríamos tener a Contreras al lado del polaco (Fydriszewski), pero lo de Brayan era demorado por las cuotas de pago porque no llega de una el dinero”, explicó el directivo.

Spada reconoció que viendo el rendimiento del tucumano en Millonarios -donde ya suma tres goles y se ha convertido en referente-, existe cierto arrepentimiento en el club paisa por no haber podido cerrar su fichaje: “Es un gran jugador, me alegra por el director deportivo de Millonarios que logró llevarlo a Bogotá”.

El interés por Contreras no era nuevo. El gerente deportivo del DIM reveló que ya habían intentado ficharlo en una ventana de transferencias anterior, incluso antes de optar por Fydriszewski.

“Estábamos entre los dos, pero con el dinero que pagamos por la compra del polaco, apenas alcanzaba para el préstamo del argentino. Por eso, en ese momento, la inversión se hizo por Fydriszewski”, detalló Spada, resaltando que la apuesta por el delantero polaco fue la decisión más conveniente desde el punto de vista financiero y deportivo.

El sueño pendiente: el regreso del goleador, ídolo y referente Germán Cano

Germán Ezequiel Cano es el máximo anotador del DIM en la historia del FPC - crédito Colprensa

Además de los movimientos recientes, el DIM sueña con repatriar a su máximo goleador histórico, Germán Cano, actualmente en recuperación tras una cirugía de menisco en su rodilla derecha con Fluminense. El propio Spada confirmó que las conversaciones con el entorno del delantero argentino han sido constantes y que existe una voluntad de ambas partes para un posible regreso.

“El mánager de Cano y nosotros somos amigos. Preguntamos dos veces y nos dijeron que tiene contrato vigente hasta finales de 2026. Le dijimos que lo íbamos a esperar porque nuestra prioridad es su regreso en diciembre y así será”, aseguró el directivo.

Por ahora, el futuro de Cano depende de su evolución física y de la decisión que tome junto a Fluminense. Si no hay renovación con el club brasileño, el DIM estará atento para presentar una oferta y buscar el regreso del ídolo, cuya huella en Medellín es imborrable tras sus 129 goles en 196 partidos.