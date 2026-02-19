Elogios a James Rodríguez por el impacto que ha generado con el Minnesota United: “Una superestrella”

James Rodríguez llegó a la MLS de Estados Unidos, y espera llegar en forma al Mundial de 2026 - crédito @mnufc / Instagram

El futbolista colombiano James Rodríguez continúa siendo la sensación tras su llegada al Minnesota United de la MLS de los Estados Unidos.

En medio de la expectativa de lo que será su debut en los “The Loons”, la prensa deportiva ha resaltado su llegada como un gran impacto para el fútbol norteamericano, y esperando que su presencia pueda ser clave para llamar la atención del público norteamericano.

James Rodríguez aguarda por debutar en el fútbol de Estados Unidos, en el partido ante Austin FC - crédito @mnufc / Instagram

En charla con el periodista Gianmarco Sotelo, del Gol Caracol, el 12 de febrero de 2026 con el colega Felipe Cárdenas, de la sección deportiva del New York Times, The Atlhletic, se habló justamente sobre la revelancia que tendrá el capitán de la selección Colombia en el fútbol de los Estados Unidos:

“El impacto que podría tener James será importante. Es un hombre a nivel global, súper importante; es una superestrella y, siempre que llegan jugadores de ese perfil a esta liga, hay una expectativa e impacto tanto en lo deportivo como en lo comercial. Va a vender muchas camisetas del Minnesota United y, cuando el equipo viaja, yo te aseguro que habrá muchos hinchas colombianos yendo a esos estadios para verlo".

Y agregó: “No se puede comparar con lo de Lionel Messi, porque es Messi y porque firmó un contrato a largo plazo. James llega con un contrato de seis meses, con una opción de extenderlo por un año, y eso hará difícil poder medir el impacto que va a tener el jugador”, explicó Cárdenas.

Más conceptos de la llegada de James Rodríguez a Estados Unidos: objetivos del Minnesota United

James Rodríguez no juega un partido oficial desde noviembre del 2025 - crédito Minnesota FC

En la misma charla con Gol Caracol, Cárdenas explicó la importancia y el impacto que podría tener con el cuadro norteamericano, partiendo de la importancia que debe tener a la hora de implementar la idea táctica de la temporada:

“James fue muy claro en su conferencia de prensa y también en mi entrevista, y dijo que es capaz de adaptarse a cualquier situación deportiva, que lo hará. El Minnesota United es un equipo que en los últimos años fue de los que menos tuvo el balón, que no dominó la posesión, pero es sólido en lo defensivo, muy efectivo en balón parado, y eso es importante al contratar a James. Pero deberá cambiar un poco su filosofía, aunque el director deportivo dijo que pueden cambiar, pero tampoco quieren transformarlo por un solo jugador. Sin embargo, nunca han tenido un jugador del nivel de James y pienso que habrá cosas tácticas que van a tener que acordar para que James tenga un impacto importante”, dijo.

Cárdenas detalló que con la llegada del capitán de la selección Colombia, Minnesota United se plantea objetivos amplios que estén ligados a competir al más alto nivel y a ser protagonistas durante la temporada 2025-2026

“Los objetivos del club son dar un paso más. Han llegado a semifinales, a un paso de la MLS Cup, que es la final. Aunque defienden mucho en bloque bajo, han sabido cómo ganar partidos, acumular puntos y cómo ganar en los playoffs, que son americanos, con series de tres partidos y luego a un solo partido; no es ida y vuelta como antes. Con James se espera que puedan evolucionar en la parte deportiva y que sea la pieza clave para llegar a la final”, complementó.

Calendario del Minnesota United en la MLS

Minnesota United quiere lograr su objetivo de ser protagonista en la MLS - crédito Corinne Votaw-Imagn Images

Fecha 1 - 21 de febrero de 2026: Austin FC vs. Minnesota United - 8:30 p. m.

Fecha 2 - 28 de febrero de 2026: Minnesota United vs. Cincinatti - 4:30 p. m.

Fecha 3 - 7 de marzo de 2026: Nashville SC vs. Minnesota United - 8:30 p. m.

Fecha 4 - 14 de marzo de 2026: Vancouver Whitecaps vs. Minnesota United - 9:30 p. m.

Fecha 5 - 22 de marzo de 2026: Minnesota United vs. Seattle Sounders - 1:30 p. m.

Fecha 6 - 4 de abril de 2026: Los Ángeles Galaxy vs. Minnesota United - 9:30 p. m.

Fecha 7 - 11 de abril de 2026: San Diego FC vs. Minnesota United - 9:30 p. m.

Fecha 8 - 18 de abril de 2026: Minnesota United vs. Portland Timbers - 7:30 p. m.

Fecha 9 - 22 de abril de 2026: FC Dallas vs. Minnesota United - 7:30 p. m.

Fecha 10 - 25 de abril de 2026: Minnesota United vs. LAFC - 12:30 p. m.

Fecha 11 - 2 de mayo de 2026: Columbus Crew vs. Minnesota United - 6:30 p. m.

Fecha 12 - 10 de mayo de 2026: Minnesota United vs. Austin FC - 6:00 p. m.

Fecha 13 - 13 de mayo de 2026: Minnesota United vs. Colorado Rapids - 7:30 p. m.

Fecha 14 - 16 de mayo de 2026: New England Revolution vs. Minnesota United - 6:30 p. m.

Fecha 15 - 23 de mayo de 2026: Minnesota United vs. Real Salt Lake - 7:30 p. m.

Fecha 16 - 22 de julio de 2026: Sporting Kansas City vs. Minnesota United - 7:30 p. m.

Fecha 17 - 25 de julio de 2026: Minnesota United vs. Vancouver Whitecaps - 7:30 p. m.

Fecha 18 - 1 de agosto de 2026: Minnesota United vs. San Diego FC - 7:30 p. m.

Fecha 19 - 15 de agosto de 2026: Real Salt Lake vs. Minnesota United - 8:30 p. m.

Fecha 20 - 19 de agosto de 2026: Minnesota United vs. Atlanta United - 7:30 p. m.

Fecha 21 - 22 de agosto de 2026: San Jose Earthquakes vs. Minnesota United - 9:30 p. m.

Fecha 22 - 29 de agosto de 2026: Minnesota United vs. Orlando City SC - 7:30 p. m.

Fecha 23 - 5 de septiembre de 2026: Portland Timbers vs. Minnesota United - 9:30 p. m.

Fecha 24 - 9 de septiembre de 2026: Minnesota United vs. FC Dallas - 7:30 p. m.

Fecha 25 - 12 de septiembre de 2026: St. Louis CITY SC vs. Minnesota United - 7:30 p. m.

Fecha 26 - 19 de septiembre de 2026: Minnesota United vs. LA Galaxy - 7:30 p. m.

Fecha 27 - 26 de septiembre de 2026: Seattle Sounders vs. Minnesota United - 7:30 p. m.

Fecha 28 - 10 de octubre de 2026: Minnesota United vs. Houston Dynamo - 7:30 p. m.

Fecha 29 - 14 de octubre de 2026: Colorado Rapids vs. Minnesota United - 8:30 p. m.

Fecha 30 - 17 de octubre de 2026: Minnesota United vs. St. Louis CITY SC - 3:30 p. m.

Fecha 31 - 24 de octubre de 2026: Houston Dynamo vs. Minnesota United - 7:30 p. m.

Fecha 32 - 28 de octubre de 2026: Minnesota United vs. Sporting Kansas City - 7:30 p. m.

Fecha 33 - 31 de octubre de 2026: LAFC vs. Minnesota United - 9:30 p. m.

Fecha 34 - 7 de noviembre de 2026: Minnesota United vs. San Jose Earthquakes - 6:00 p. m.