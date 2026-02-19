Polémica por violenta agresión del brasileño Gabriel Jesús sobre el colombiano Yerson Mosquera en la Premier League

El momento cuando Gabriel Jesús se enoja con Yerson Mosquera en el empate entre Wolverhampton y Arsenal - crédito Peter Cziborra / Action Images via REUTERS

El 18 de febrero de 2026, Wolverhampton y Arsenal se vieron las caras por la fecha 31 de la Premier League en un duelo de realidades distintas.

Mientras que el cuadro dirigido por el español Mikel Arteta busca conquistar el campeonato inglés tras 22 años de sequía, los “Lobos” (apodo por el cual es conocido el Wolverhampton) tienen una carrera contrarreloj para evitar el descenso.

La situación entre el colombiano y el brasileño fue tensa en medio del empate entre el líder de la Premier League, y uno de los equipos que lucha por no descender- crédito @SC_ESPN / X

En medio de este contexto y con las situaciones aclaradas por parte de ambos equipos, al 90+9, ya finalizado el partido en el estadio Molineux, Gabriel Jesús, en medio de su desesperación por el empate que comienza a reducir posibilidades de alejarse del Manchester City (su inmediato perseguidor en la tabla de posiciones) para conquistar el campeonato, empujó al colombiano y lo agredió.

Al ver la acción, el jóven delantero portugués Mateus Mané (jugador del Wolverhampton y compañero de Mosquera) intenta separar a Jesús para que lo siguiera agrediendo, y le reclama al brasileño.

En medio de esta polémica acción, que solamente quedó en tarjeta amarilla para el delantero brasileño por parte de Paul Tierney, ni el juez central del encuentro como el VAR determinaron que la agresión fuera merecedora de la tarjeta roja.

Wolverhampton empató al último minuto y complicó al Arsenal en su lucha por la Premier League: así le fue al defensor de la selección Colombia

Gabriel Jesus después de pegarle Yerson Mosquera y siendo separado por su compañero, el italiano Riccardo Calafiori - crédito Peter Cziborra / REUTERS

Arsenal desperdició una ventaja de dos goles frente al colista Wolverhampton y terminó igualando 2-2 por la Premier League, un resultado que reaviva la competencia por el título. El empate se selló en el minuto 94 tras un autogol de Riccardo Calafiori, dejando escapar la oportunidad de extender la ventaja en la cima y trasladar la presión al Manchester City, que acecha en la tabla.

El empate definitivo llegó tras una serie de fallos defensivos en el tiempo agregado. Un centro de Mateus Mané derivó en un disparo de Tom Edozie, que luego de dos rebotes dio en Calafiori y decretó la igualdad. El tanto fue precedido por momentos de confusión dentro del área de los londinenses, que exhibieron síntomas de nerviosismo bajo presión.

El duelo entre Yerson Mosquera y Gabriel Jesús fue uno de los más tensos del partido - crédito Peter Cziborra / Action Images via REUTERS

En el tramo final, el equipo dirigido por Mikel Arteta vio cómo la ausencia de Bukayo Saka —sustituido por precaución— y Leandro Trossard, quien salió por conmoción (fuerte golpe en la cabeza), dejó desarmada la ofensiva visitante. El Wolverhampton aprovechó la fragilidad del Arsenal para forzar la reacción y rescatar un punto en casa, guiado por la energía de la afición en el estadio Molineux.

Tras solo tres victorias en ocho partidos de liga en 2026, el Arsenal vuelve a mostrar debilidades en los tramos importantes de la temporada. Errores en la defensa y la falta de contundencia en los últimos minutos marcaron la diferencia, en una imagen que recuerda al equipo de 2023, cuando la presión lo apartó del título. Aunque se mantiene como líder, la diferencia con el Manchester City podría reducirse si los de Guardiola aprovechan el traspié.

El primer gol del partido lo marcó Bukayo Saka a los 5 minutos, terminando una racha de 15 partidos sin anotar. El delantero celebró su gol con un gesto alusivo a la pronta firma de su renovación de contrato con el Arsenal hasta 2031, según la transmisión oficial. La jugada se originó con un centro de Declan Rice que Saka remató de cabeza tras llegar desde la segunda línea del ataque.

El segundo gol londinense llegó en el 55 por medio de Piero Hincapié, que debutó como goleador en la Premier League. Su tanto fue validado luego de revisión del VAR y tuvo dedicatoria especial a su madre, en una jornada cargada de emociones personales.

La respuesta del Wolverhampton se manifestó apenas cinco minutos después. Hugo Bueno marcó un gol decisivo —el primero en su carrera en la liga inglesa— y lo dedicó a su hermano gemelo Guille, recientemente operado de una lesión de rodilla. Bueno, jugando por la banda menos habitual, encontró espacio para disparar al ángulo y vencer a su compatriota David Raya.

Desde el inicio, el Arsenal supo plasmar en el marcador su superioridad, pero el Wolverhampton mostró resistencia, especialmente tras el descanso. Un disparo peligroso de André, que rozó el palo en la primera parte, ya había anunciado la voluntad del cuadro local de incomodar al líder.

Wolverhampton, que había puesto en aprietos al Arsenal en el encuentro anterior en el estadio Emirates, igualó fuerzas en el segundo tiempo y aumentó la presión con el transcurrir de los minutos. En ausencia de figuras clave por lesiones y cambios, el conjunto londinense perdió el control del juego y permitió a su rival recuperar terreno en la recta final.

Gabriel Martinelli teniendo un fuerte cruce con Yerson Mosquera en el Wolverhampton vs. Arsenal - crédito Peter Cziborra / Action Images via Reuters

En lo que se refiere a las calificaciones que recibió Yerson Mosquera, hay que destacar que fue el segundo mejor destacado por parte de la aplicación de Sofascore después del español Hugo Bueno, con una calificación de 7,1 puntos.

A continuación, estos fueron sus números durante el partido, ya que fue titular durante los 90 minutos. En total, Mosquera realizó 5 de los 7 intentos de derribo a sus rivales, recuperó la pelota 3 veces, ganó 7 de 9 duelos mano a mano, y 1 de 2 duelos mano a mano.

El antecedente de Yerson Mosquera con Gabriel Jesús

Así fue el primer encontrón que tuvieron el colombiano y el brasileño en Inglaterra - crédito @SC_ESPN / X

No es la primera vez que Gabriel Jesús y Yerson Mosquera se enfrentan, por lo que hay que recordar el primer roce que tuvieron.

El 17 de agosto de 2024, en la victoria por 2-0 en el estadio Emirates, a pocos minutos de finalizar el tiempo reglamentario, Yerson Mosquera se acercó al brasileño para provocarlo, intentando tocar su cola y despejarlo para que dejara cobrar un tiro libre en defensa.

Allí, el defensro colombiano lo trata de empujar, provocando la reacción de Jesús, que lo vuelve a empujar, y allí recibe la tarjeta amarilla.

Cuando vuelven a jugar Arsenal y Wolverhampton

Riccardo Calafiori al momento del empate entre Wolverhampton y Arsenal - crédito Chris Radburn / REUTERS

Arsenal volverá a la acción de la Premier League cuando visite al Tottenham el 22 de febrero de 2026 a partir de las 11:30 a. m., mientras que Wolverhampton visitará al Crystal Palace el mismo día, pero a partir de las 9:00 a. m.