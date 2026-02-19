Estos son los dos nuevos jugadores de Once Caldas para la Liga BetPlay: uno de ellos viene del exterior

Once Caldas cerró su libro de pases con dos refuerzos en la zona defensiva para la temporada 2026 - crédito Colprensa

Once Caldas era uno de los pocos equipos en el fútbol colombiano que mantenía abierto su libro de pases, pues mientras otros lo habían cerrado entre finales de enero e inicios de febrero, el cuadro de Manizales estaba mirando opciones en la parte defensiva para la Liga BetPlay.

Finalmente, el Blanco Blanco tendrá dos nuevos jugadores para la campaña de 2026, después de una serie de negociaciones en las que repatrió a un futbolista que se encontraba en el exterior y otro con buena experiencia en el campeonato local, además de haber pasado por otra escuadra grande.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De esta manera, los manizaleños se ilusionan con otra buena temporada en Colombia y apuntándole a llegar a una final, pues el proceso del técnico Hernán Darío Herrera dio grandes pasos desde 2024 y ahora es el momento de dar el salto de calidad para conseguir un título.

Los nuevos refuerzos de Once Caldas

El Once Caldas enfrenta la octava jornada de la Liga BetPlay 2026 con la confirmación de dos refuerzos para su plantilla: el defensor central Joaquín Varela y el lateral izquierdo Juan Pablo Patiño. El club, dirigido por Hernán Darío Herrera, busca renovar su equipo en plena competencia.

Joaquín Varela, zaguero uruguayo, sigue en el fútbol colombiano después de finalizar su préstamo con el Deportivo Cali en diciembre de 2025. El jugador regresó a Águilas Doradas, club dueño de sus derechos, pero no fue incluido en los planes del técnico Juan David Niño, lo que permitió su incorporación a Once Caldas poco antes del cierre del mercado de fichajes, de acuerdo con Deportes RCN. Según La Patria, Águilas Doradas mantuvo la decisión final sobre la negociación.

Joaquín Varela pasará de Águilas Doradas a Once Caldas para la temporada 2026 en la Liga BetPlay - crédito @alexisnoticias/X

Por su parte, Juan Pablo Patiño retorna a Manizales tras su paso por el Nacional de Uruguay. El lateral no consiguió el nivel esperado en el conjunto uruguayo y, tras un acuerdo, vuelve a Once Caldas en calidad de préstamo. Su llegada al club está prevista en las próximas horas, lo cual permitirá su reintegración al plantel durante la presente campaña.

Juan Pablo Patiño regresa a Once Caldas tras su paso por Nacional de Uruguay, a préstamo por un año - crédito @PSierraR/X

Novedades en el blanco

En el aspecto médico, Robert Mejía y Andrés Felipe Roa representan novedades positivas para el equipo. El venezolano superó una operación de meniscos en la rodilla derecha efectuada en diciembre. El volante creativo, por su parte, dejó atrás una tendinitis del bíceps femoral derecho con hematoma traumático. Ambos jugadores ya cuentan con el alta médica y trabajan con normalidad; no obstante, su convocatoria para enfrentar a Fortaleza dependerá de la decisión técnica.

De cara al partido del 21 de febrero en el estadio Palogrande, Once Caldas presenta ausencias y posibles movimientos en su alineación. Jaime Alvarado continúa fuera por lesión, mientras que Iván Rojas y Tomás García estarán a cargo de la zona de recuperación. Además, durante los entrenamientos se han observado dos posibles novedades: Jéider Riquett podría reemplazar a Kevin Cuesta y Felipe Gómez haría lo propio por Mateo Zuleta.

El entrenador Hernán Darío Herrera tiene nuevas armas en la zona defensiva del Once Caldas para buscar la Liga BetPlay - crédito Colprensa

A pesar de las recientes críticas al técnico Hernán Darío Herrera, Once Caldas mantiene su posición en los puestos de clasificación. El equipo se sitúa a mitad de tabla luego de siete jornadas con 10 puntos, lo que sostiene la expectación sobre su desempeño en la fase inicial del torneo.

Después de vencer al Junior, el “Arriero” dijo en buena prensa lo siguiente: “Hay que felicitar al cuerpo técnico en su totalidad, a los jugadores, lo que se planificó en semana se hizo muy bien. Le ganamos al campeón y el equipo demostró mucho. Seguimos sumando, trabajando y lo de hoy fue organizado en semana, sabíamos lo que es el Junior, cambiamos el modelo de juego para bien y se gana, se suma. Hemos venido luchando contra muchas cosas”.