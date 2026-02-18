Se filtró la nueva camiseta visitante de Millonarios y las redes sociales se llenaron de memes: estos son los mejores

La nueva camiseta de Millonarios ha sido resistida por los hinchas en las redes sociales - crédito Colprensa y X

Millonarios estrenará camiseta visitante en el primer semestre del 2026. En redes sociales se filtró la indumentaria que usaría el equipo embajador en los partidos donde su rival vista de azul o un color similar, sin embargo, la prenda no fue bien recibida por los hinchas mientras que aficionados de otros equipos aprovecharon para realizar memes y burlarse del club bogotano.

La camiseta diseñada por Adidas es una mezcla de colores entre el azul celeste y el rosado, este segundo tono utilizado en indumentaria de entrenamiento y de presentación a inicio de año. Junto a los memes, los aficionados albiazules han dejado su opinión de la prenda:

“Parece uniforme de unicornio 🦄. A esta camiseta si le dejaron lindo el escudo. @adidas, ¿Qué putas? @MillosFCoficial" @Ironic_Blossom

“Si esto es real me preguntaría yo ¿¿QUE ES LO DIFÍCIL DE HACER UNA CAMISETA BLANCA CON DETALLES AZULES?? A Z U L E S, no mas celeste. Yo defiendo esto cuando es con las terceras o alternativas, en las visitantes para mí no tiene sentido" @DebateGallinero

“Yo no digo que Adidas odie a Millonarios porque hasta al Real Madrid y al Bayern Múnich le han sacado cosas muy feas. Pero eso sí, el que acepta estas cosas en el equipo sí tiene un gusto de mierda” @SarenPerez

“Volvamos a los valores tradicionales en las camisetas de visitante de Millonarios por favor, vaina pa maluca” @Dulceelimon

Unos de los memes de la que sería la nueva camiseta comparaba los colores con los de uno de los personajes de las películas de Pixar más recordadas, Monster Inc. Los usuarios de las redes sociales aseguraron que lucia como Sullivan, uno de los dos protagonistas de la cinta animada:

Otros usuarios de las redes sociales recordaron uno de los capítulos de Los Simpson, donde la lluvia destiñe los uniformes del colegio al que asisten Lisa Simpson y Bart Simpson. También compararon la prenda con un uniforme del Arsenal y críticas por los colores elegidos para representar al albiazul.

Dos lesiones afectan a los delanteros de Millonarios FC

Millonarios logró una victoria importante ante Llaneros con marcador de 2-1 en El Campín, pero la celebración quedó opacada por la preocupación: las lesiones de Radamel Falcao García y Rodrigo Contreras plantean incertidumbre sobre la continuidad ofensiva del equipo para los próximos partidos cruciales en la Liga 2026 y la Copa Sudamericana. El diagnóstico médico inicial arroja tranquilidad parcial: ambos delanteros sufrieron dolencias musculares que, en principio, no los apartarían demasiado tiempo del campo, aunque su recuperación y disponibilidad están sujetas a la evolución diaria.

El desenlace del encuentro dejó señales de alerta dentro del conjunto azul. Tras la salida de Falcao en el primer tiempo por una molestia muscular y la de Contreras minutos después, el cuerpo técnico recibió el lunes 16 de febrero los resultados médicos: el club informó que Falcao presenta una “lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha”, mientras que Contreras padece “una contractura muscular en sus isquiotibiales izquierdos”. Estas bajas generan incertidumbre de cara a los compromisos inmediatos.

El momento en que Falcao García se retiró en camilla en el primer tiempo del partido Millonarios vs. Llaneros - crédito Colprensa

Millonarios confirmó que Falcao “sufrió una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha”, detectada tras los exámenes médicos realizados el lunes 16 de febrero. El tiempo de recuperación sería breve: el delantero estaría disponible en una semana y podría reaparecer en la Copa Sudamericana el 4 de marzo, cuando los azules enfrenten a Atlético Nacional en la fase previa.

Respecto a Rodrigo Contreras, el club notificó mediante un comunicado oficial que “el delantero presenta una contractura muscular en sus isquiotibiales izquierdos”. Su participación en el próximo compromiso ante Internacional de Bogotá, previsto para el sábado 21 de febrero en el estadio Metropolitano de Techo, permanece en duda.