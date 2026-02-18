Deportes

Se filtró la nueva camiseta visitante de Millonarios y las redes sociales se llenaron de memes: estos son los mejores

Monsters Inc. y Los Simpsons fueron algunos de los personajes animados que se utilizaron en plataformas digitales para burlarse del equipo embajador y su nueva indumentaria

Guardar
La nueva camiseta de Millonarios
La nueva camiseta de Millonarios ha sido resistida por los hinchas en las redes sociales - crédito Colprensa y X

Millonarios estrenará camiseta visitante en el primer semestre del 2026. En redes sociales se filtró la indumentaria que usaría el equipo embajador en los partidos donde su rival vista de azul o un color similar, sin embargo, la prenda no fue bien recibida por los hinchas mientras que aficionados de otros equipos aprovecharon para realizar memes y burlarse del club bogotano.

La camiseta diseñada por Adidas es una mezcla de colores entre el azul celeste y el rosado, este segundo tono utilizado en indumentaria de entrenamiento y de presentación a inicio de año. Junto a los memes, los aficionados albiazules han dejado su opinión de la prenda:

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

  • “Parece uniforme de unicornio 🦄. A esta camiseta si le dejaron lindo el escudo. @adidas, ¿Qué putas? @MillosFCoficial" @Ironic_Blossom
  • “Si esto es real me preguntaría yo ¿¿QUE ES LO DIFÍCIL DE HACER UNA CAMISETA BLANCA CON DETALLES AZULES?? A Z U L E S, no mas celeste. Yo defiendo esto cuando es con las terceras o alternativas, en las visitantes para mí no tiene sentido" @DebateGallinero
  • “Yo no digo que Adidas odie a Millonarios porque hasta al Real Madrid y al Bayern Múnich le han sacado cosas muy feas. Pero eso sí, el que acepta estas cosas en el equipo sí tiene un gusto de mierda” @SarenPerez
  • “Volvamos a los valores tradicionales en las camisetas de visitante de Millonarios por favor, vaina pa maluca” @Dulceelimon

Unos de los memes de la que sería la nueva camiseta comparaba los colores con los de uno de los personajes de las películas de Pixar más recordadas, Monster Inc. Los usuarios de las redes sociales aseguraron que lucia como Sullivan, uno de los dos protagonistas de la cinta animada:

Otros usuarios de las redes sociales recordaron uno de los capítulos de Los Simpson, donde la lluvia destiñe los uniformes del colegio al que asisten Lisa Simpson y Bart Simpson. También compararon la prenda con un uniforme del Arsenal y críticas por los colores elegidos para representar al albiazul.

Memes por la camiseta de

Dos lesiones afectan a los delanteros de Millonarios FC

Millonarios logró una victoria importante ante Llaneros con marcador de 2-1 en El Campín, pero la celebración quedó opacada por la preocupación: las lesiones de Radamel Falcao García y Rodrigo Contreras plantean incertidumbre sobre la continuidad ofensiva del equipo para los próximos partidos cruciales en la Liga 2026 y la Copa Sudamericana. El diagnóstico médico inicial arroja tranquilidad parcial: ambos delanteros sufrieron dolencias musculares que, en principio, no los apartarían demasiado tiempo del campo, aunque su recuperación y disponibilidad están sujetas a la evolución diaria.

El desenlace del encuentro dejó señales de alerta dentro del conjunto azul. Tras la salida de Falcao en el primer tiempo por una molestia muscular y la de Contreras minutos después, el cuerpo técnico recibió el lunes 16 de febrero los resultados médicos: el club informó que Falcao presenta una “lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha”, mientras que Contreras padece “una contractura muscular en sus isquiotibiales izquierdos”. Estas bajas generan incertidumbre de cara a los compromisos inmediatos.

El momento en que Falcao
El momento en que Falcao García se retiró en camilla en el primer tiempo del partido Millonarios vs. Llaneros - crédito Colprensa

Millonarios confirmó que Falcao “sufrió una lesión muscular leve en los isquiotibiales de su pierna derecha”, detectada tras los exámenes médicos realizados el lunes 16 de febrero. El tiempo de recuperación sería breve: el delantero estaría disponible en una semana y podría reaparecer en la Copa Sudamericana el 4 de marzo, cuando los azules enfrenten a Atlético Nacional en la fase previa.

Respecto a Rodrigo Contreras, el club notificó mediante un comunicado oficial que “el delantero presenta una contractura muscular en sus isquiotibiales izquierdos”. Su participación en el próximo compromiso ante Internacional de Bogotá, previsto para el sábado 21 de febrero en el estadio Metropolitano de Techo, permanece en duda.

Temas Relacionados

MillonariosAdidasNueva camiseta de MillonariosMemes de MillonariosRedes socialesLiga BetPlayFPCColombia-Deportes

Más Noticias

Así calificó la prensa portuguesa el regreso de Richard Ríos ante el Real Madrid por la Champions League

El equipo de las “Águilas” cayó en condición de local por los playoffs del certamen de clubes más importante del mundo

Así calificó la prensa portuguesa

Junior vs. América de Cali EN VIVO, fecha 7 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Metropolitano

El equipo de David González quiere sumar los tres puntos ante el campeón de Colombia en la capital del Atlántico

Junior vs. América de Cali

Medellín dio el golpe en Uruguay por la Copa Libertadores: victoria 2-1 sobre Liverpool en fase previa

Con gol sobre el final de Hayen Palacios, el Poderoso sacó adelante un partido complicado y tendrá ventaja para el duelo de vuelta el 24 de febrero, además de sacudirse de su crisis

Medellín dio el golpe en

El último amistoso de la selección Colombia antes del Mundial 2026 será en Estados Unidos: esta será la ciudad

El equipo nacional sumará una nueva experiencia en suelo norteamericano para ajustar detalles, probar variantes tácticas y afinar la nómina definitiva

El último amistoso de la

Cuándo vuelve a jugar Medellín por la Copa Libertadores: define la clasificación ante Liverpool

Luego del compromiso de ida en Montevideo, el Poderoso necesita un buen resultado para conseguir el cupo a la tercera fase previa, que le puede dar lugar en ronda de grupos o pasar a la Sudamericana

Cuándo vuelve a jugar Medellín
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Entre el silencio y el

Entre el silencio y el miedo: disidencias reclutan a menores en el Valle del Cauca dentro de sus escuelas

Subestación de Policía en Dagua, Valle del Cauca, fue blanco de dos ataques armados con drones en menos de tres horas

Reportan explosión en pista aérea militar de Saravena, Arauca: sería un ataque del ELN

Autoridades incautaron arsenal a estructura de alias Iván Mordisco en Meta: preparaba atentados

Enfrentamientos entre Los Pachencas y las AGC deja más de 60 familias desplazadas en Ocaña: Defensoría del Pueblo exige respeto a los Derechos Humanos

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón hizo inesperada jugada:

Yina Calderón hizo inesperada jugada: será “la villana” en ‘La casa de los famosos 6′ en México

Luisa Chima se defendió de críticas por su revelación de cómo maneja sus finanzas: “Se vuelve difícil cuando las parejas viven en escasez”

El ‘Desafío Siglo XXI’ cerró con polémica; la gran final dividió opiniones en redes sociales: “La peor edición”

J Balvin felicitó a la “súper cabra” Michael Jordan por su cumpleaños: “Gracias por inspirar”

Final del ‘Desafío Siglo XXI’: Zambrano se coronó como el ganador tras ser el primero en llegar a Cartagena

Deportes

Así calificó la prensa portuguesa

Así calificó la prensa portuguesa el regreso de Richard Ríos ante el Real Madrid por la Champions League

Junior vs. América de Cali EN VIVO, fecha 7 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Metropolitano

Medellín dio el golpe en Uruguay por la Copa Libertadores: victoria 2-1 sobre Liverpool en fase previa

El último amistoso de la selección Colombia antes del Mundial 2026 será en Estados Unidos: esta será la ciudad

Cuándo vuelve a jugar Medellín por la Copa Libertadores: define la clasificación ante Liverpool