Francisco Maturana celebró su reconocimiento como uno de los 50 mejores entrenadores de la historia: “Nadie triunfa solo”

Francisco Maturana ingresó al ranking de los 50 mejores entrenadores de la historia según Kodro Magazine - crédito Javier García González/Infobae Colombia

Francisco Maturana, el recordado entrenador del Atlético Nacional campeón de la Copa Libertadores de 1989, figura central del proceso que le permitió a la selección Colombia clasificar a tres ediciones consecutivas de la Copa del Mundo y ganador de la Copa América de 2001 con la Tricolor; fue incluido como el único entrenador colombiano en el ranking de los 50 mejores técnicos de la historia del fútbol, publicado por el portal Kodro Magazine.

Maturana fue ubicado en el puesto 29, por encima de nombres como Franz Beckenbauer, Ottmar Hitzfeld, Luis Aragonés, Marcelo Lippi, Giovanni Trapattoni, Fabio Capello, Arsène Wenger o Joachim Löw.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esto se suma a otros reconocimientos recibidos a lo largo de su carrera, incluido el otorgado por parte del diario El País de Uruguay como el Mejor Entrenador de América de 1993, por sus logros con América de Cali (llevó al cuadro Escarlata a las semifinales de la Copa Libertadores), y con la selección Colombia que completó una campaña destacada en las eliminatorias para el Mundial de 1994 en Estados Unidos, coronada con el recordado 5-0 como visitante a Argentina, en la última fecha.

El exseleccionador colombiano ganó la Copa Libertadores con Atlético Nacional y la Copa América con la selección Colombia - crédito Diego Pineda/Colprensa

En diálogo con El Colombiano, Maturana destacó que el reconocimiento de Kodro Magazine resume una trayectoria coherente que servía como ratificación de su filosofía personal: “Nadie triunfa solo”.

“Tiene un valor histórico, no solamente se refiere a Colombia, que no está, digamos, en cuestionamiento, sino que es coherente con lo que ha sido mi historia en esta profesión”, manifestó el chocoano sobre su aparición en el citado ranking.

“Pacho” es uno de los únicos cuatro entrenadores en la historia del continente que ha conquistado tanto la Copa Libertadores como la Copa América, hecho que no dudó en subrayar. “Es algo reconocido en América, reconocido en Conmebol y en muchas partes del mundo”. Para él, más que alimentar nostalgias, el lugar en el ranking representa el cierre de un ciclo profesional edificado sobre la coherencia.

El entrenador destaca la influencia de Atlético Nacional en su formación y en la proyección de otros técnicos colombianos - crédito Juan Páez/Colprensa

Maturana atribuyó buena parte de sus logros a su proceso de formación en Atlético Nacional, destacando que el club ha sido semillero de entrenadores de proyección internacional como Hernán Darío Gómez, Luis Fernando Suárez, Santiago Escobar y Reinaldo Rueda —dos de ellos ganadores del premio al Mejor Entrenador de América, después del chocoano—.

“Yo soy un producto de Nacional. Allí aprendí junto a grandes profesionales y formadores”, destacó, extendiendo su reciente reconocimiento a su carrera como un aval que se extiende al cuadro Verdolaga, con el que cosechó sus mayores éxitos como jugador y entrenador.

La visión de Maturana acerca del liderazgo y el juego trasciende los trofeos. En sus palabras: “No solamente los logros, sino la forma como vas en busca de esos logros”. Se define como un producto de su barrio, de su hogar y de valores que considera “no negociables”.

Resaltó, incluso, su triunfo en el torneo infantil Pony Fútbol como un eslabón en la cadena de aprendizajes que lo llevaron hasta la élite internacional. “Simplemente compartir eso y la sensación de haberle quedado bien a mi club y de haberle quedado bien al país”, resumió.

Los latinoamericanos que figuraron en la lista de Kodro Magazine

En total, siete de los 50 entrenadores escogidos fueron latinoamericanos. Todos ellos quedaron ubicados por delante de Maturana y fueron:

Helenio Herrera (9): Argentino, recordado por ser el gestor del Grande Inter que dominó el fútbol europeo en los años 60.

Carlos Bilardo (15): Argentino, campeón del mundo con Argentina en 1986.

César Luis Menotti (17): Argentino, campeón del mundo con Argentina en 1978.

Telé Santana (18): Brasileño, entrenador del Brasil que jugó el Mundial de España 1982 y campeón de América y el Mundo con Sao Paulo en 1992 y 1993.

Carlos Bianchi (19): Argentino, campeón de América y el mundo con Vélez Sarsfield en 1994, y con Boca Juniors en 2000 y 2003.

Mario Zagallo (22): Brasileño, campeón del mundo con Brasil en 1970.