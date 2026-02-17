Jhon Arias sorprende en Palmeiras: su debut sería antes de lo previsto

El colombiano vuelve al fútbol brasileño tras un breve paso por el Wolverhampton de Inglaterra-crédito @Palmeiras/X

Jhon Arias fue presentado oficialmente ante los medios brasileños el viernes 13 de febrero de 2026. Acompañado por la presidenta de Palmeiras, el atacante colombiano compartió sus primeras impresiones tras el traspaso desde Wolverhampton Wanderers de la Premier League, operación que se cerró en 25 millones de dólares.

“El club carioca fue el que me abrió esta posibilidad dentro de mi realidad. Tengo muchos objetivos a corto y mediano plazo. Quiero volver a ser campeón, estar en un alto nivel y estar en el mundial”, expresó Arias, dejando claras sus ambiciones deportivas y su deseo de consolidarse en el fútbol brasileño, recordando que jugó en Fluminense.

Desde su llegada, el colombiano no ha perdido tiempo y ya completó sesiones de entrenamiento bajo la supervisión del cuerpo técnico encabezado por Abel Ferreira. El enfoque en la adaptación física y táctica es clave, considerando la exigencia del calendario y la alta competencia interna en el plantel Verdão.

El debut de Arias con Palmeiras podría estar cerca

Jhon Arias fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Palmeiras, tras concluir su etapa en Wolverhampton Wanderers - crédito @Palmeiras/X

La expectativa por ver al colombiano en acción crece entre los aficionados del Palmeiras. El preparador físico del club, Joao Martins, ofreció detalles sobre el proceso de integración del colombiano en rueda de prensa: “En cuanto a Arias, entrenó ayer y hoy. Llegó en buenas condiciones, pasó cuatro días allí lidiando con problemas personales antes de finalmente venir. Ya está integrado y, si todo va bien, estará a disposición del entrenador para los cuartos de final”.

El posible estreno del ex Fluminense está previsto para el sábado 21 de febrero, cuando Palmeiras reciba a Capivariano en los cuartos del Campeonato Paulista. El partido se jugará a las 7:30 p. m. (hora colombiana) y, si el cuerpo técnico lo considera, podría marcar el inicio oficial del colombiano en una de las ligas más competitivas de Sudamérica.

La competencia interna y el mensaje de Abel Ferreira

El técnico de Palmeiras, Abel Ferreira, abrió la polémica por la llegada del colombiano Jhon Arias - crédito Reuters / Palmeiras

La llegada de Jhon Arias al club paulista no estuvo exenta de matices. El técnico portugués Abel Ferreira fue claro al señalar que la decisión de fichar al colombiano fue impulsada por la dirigencia y no por una recomendación directa suya: “Si hay otras contrataciones como las de Richard Ríos, Murilo Cerqueira, que son contrataciones del scouting del equipo, pero las de Arias y Vitor Roque, eso es pura contratación de la presidenta”.

El entrenador también advirtió sobre la dificultad de modificar un plantel que viene rindiendo bien: “Está difícil que entre en el equipo, el club está bien. No le doy la camiseta a nadie, no se juega por nombre”.

Este panorama obliga al chocoano a trabajar con paciencia y demostrar, día a día, que puede ganarse un lugar en la titular. La competencia es alta y el entrenador ha dejado claro que el rendimiento será el único criterio para definir la alineación, sin importar el nombre ni el historial del jugador.

Arias responde con mentalidad y disposición

Arias afirmó que su decisión de volver a Brasil fue motivada por su deseo de asegurar su lugar en la selección Colombia para el Mundial 2026 - crédito @Palmeiras/X

Lejos de verse afectado por el contexto, Jhon Arias ha optado por asumir el desafío con mentalidad positiva y plena disposición. El colombiano reconoció que, durante las negociaciones, mantuvo conversaciones directas con Abel Ferreira para entender su posible rol en el equipo: “Hablé varias veces con Abel, me explicó en qué zonas del campo podría aportar; tengo la capacidad de adaptarme a varias posiciones y vengo a sumar, a aprender y a elevar mi nivel”, afirmó Arias, mostrando madurez y autocrítica.

El exjugador de la Premier League subrayó su estado físico óptimo gracias a su actividad reciente en Europa y reafirmó que está listo para responder cuando el cuerpo técnico lo requiera: “Estoy en buenas condiciones, en Europa la temporada está en la mitad y tengo ritmo de competencia. Mi objetivo es ponerme a punto, adaptarme a la idea del entrenador y esperar el momento en que me den la oportunidad para demostrar mi aporte al equipo”.