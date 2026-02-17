Clube do Remo de Juan Carlos Osorio avanza en negociaciones con exjugador del Manchester United

Clube do Remo que dirige Juan Carlos Osorio estaría interesado en fichar al inglés Jesse Lingard - crédito Raul Martins/Remo/Manchester United

El presente del Clube do Remo de Brasil, dirigido por el entrenador colombiano Juan Carlos Osorio, no termina de convencer a la afición. En los últimos cuatro partidos, disputados entre el 8 y el 15 de febrero, el equipo sumó cuatro empates consecutivos, tanto en el Brasileirão como en el Campeonato Paraense, lo que ha generado inquietudes sobre el rendimiento y la capacidad de reacción de la plantilla.

Consciente de la necesidad de fortalecer el grupo y salir de la racha de igualdades, Osorio ha comenzado a perfilar nuevos objetivos en el mercado de fichajes. En las redes sociales y medios brasileños empezó a circular la versión de que un exjugador del Manchester United de la Premier League estaría en la órbita del conjunto carioca como refuerzo de peso para la temporada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Jesse Lingard, en la mira de Osorio como posible refuerzo

El internacional inglés Jesse Lingard, durante su presentación como nuevo jugador Seoul FC, en la capital surcoreana - crédito EFE/EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT

Según información de Globo Esporte, el Clube do Remo “está negociando el fichaje del centrocampista ofensivo Jesse Lingard, exjugador del Manchester United”. La propuesta ya estaría sobre la mesa y las conversaciones avanzan hacia un acuerdo entre la escuadra de Pará y el experimentado mediocampista inglés, actualmente en filas del FC Seoul de Corea del Sur, donde milita el colombiano Leonardo Acevedo y donde en su momento jugó el exvolante Mauricio “Mao” Molina.

Las negociaciones, según el medio brasileño, llevan varias semanas en marcha y han progresado significativamente en los últimos días, con buenas posibilidades de que Lingard firme un contrato para lo que resta de la temporada. La llegada del británico sería un impulso importante para el proyecto del entrenador cafetero, que busca soluciones para mejorar el rendimiento colectivo y encontrar variantes ofensivas que le permitan sumar victorias en el corto plazo.

Trayectoria y números de Jesse Lingard

Jesse Lingard jugó con las inferiores del Manchester United, pero debutó con el Leicester City - crédito Craig Brough/REUTERS

Lingard, formado en el Manchester United, tuvo que esperar su oportunidad fuera de Old Trafford, debutando primero con el Leicester City en un empate 0-0 ante el Bolton Wanderers. A lo largo de su carrera, el mediocampista ha vestido la camiseta de equipos como Birmingham City, Brighton & Hove Albion, Derby County, West Ham United, Nottingham Forest y actualmente el FC Seoul. De acuerdo con datos de Transfermarkt, Lingard ha disputado 446 partidos oficiales, sumando 95 goles y 63 asistencias, cifras que reflejan su capacidad para aportar en la generación de juego y en la definición, características que serían valiosas para el conjunto brasileño.

Otras alternativas en carpeta y la visión de Osorio

El colombiano tiene su segunda experiencia en el fútbol internacional, después de su paso por el Santos de Brasil-crédito @pfc_cska/Instagram

No es la primera vez que el Clube do Remo aparece vinculado a nombres de peso en el mercado. A finales de enero, trascendió que Osorio tenía en su lista de fichajes al mediocampista ofensivo Daniel Ruiz, actualmente en el CSKA Moscú, aunque la falta de minutos y la intención del jugador de permanecer en Europa han dificultado cualquier avance en esa negociación.

En declaraciones recientes, Osorio fue claro respecto a la conformación de la plantilla: “Necesitamos una plantilla máxima de 30 jugadores, incluyendo a los porteros. Solo tenemos un campo para entrenar, y la forma de lograrlo es con dos jugadores por posición en 11 posiciones. En total, 22 atletas. Pero los porteros, tres, 25 y cinco, que tienen que jugar como defensas o marcadores”. El estratega colombiano busca un plantel equilibrado, versátil y competitivo, adaptado a las condiciones y limitaciones del equipo.

Próximo reto de Clube do Remo: cuartos de final del Campeonato Paraense

Mientras tanto, el equipo se prepara para un partido crucial en el calendario. El miércoles 18 de febrero de 2026, Clube do Remo visitará a Águia de Marabá en los cuartos de final del Campeonato Paraense, un enfrentamiento que puede marcar el rumbo del semestre y ofrecer una nueva oportunidad para romper la racha de empates y consolidar la apuesta futbolística de Osorio.