Renovación del Atanasio Girardot de Medellín dio importante paso: “La ciudad tendrá el estadio que se merece”

El estadio pasara a tener una capacidad de 60.000 personas y cumplirá con los estandares para acoger los partidos de Conmebol y de la FIFA

El aumento en la capacidad
El aumento en la capacidad del estadio Atanasio Girardot será del 33% - crédito Alcaldía de Medellín

La Alcaldía de Medellín radicó ante la Curaduría Distrital los estudios técnicos, arquitectónicos y estructurales para la obtención de la licencia de construcción que permitirá iniciar la remodelación integral del estadio Atanasio Girardot.

Este paso habilita el proceso de licitación pública, cuyo cronograma prevé la publicación de prepliegos en abril, apertura de la licitación en mayo, adjudicación en junio e inicio de obras a finales de julio, según detalló el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.

El proyecto contempla una inversión aproximada de $750.000 millones, financiada en su totalidad con recursos públicos. La intervención principal consistirá en la construcción de un tercer anillo de tribunas que incrementará la capacidad del recinto de 44.000 a 60.000 espectadores, lo que representa un aumento del 33%.

“Tendremos un estadio moderno y accesible que pasará de 44 mil a 60 mil espectadores, con nueva silletería, más unidades sanitarias y mejores accesos, cumpliendo estándares FIFA y Conmebol. En nuestra Alcaldía de la Gente es diciendo y haciendo”, dijo el alcalde Federico Gutiérrez en su perfil de X.

El estadio de la capital de Antioquia, utilizado por Nacional e Independiente Medellín, pasará a tener una capacidad para 60.000 personas - crédito Federico Gutiérrez.

La remodelación incluye la demolición de la cubierta actual de la tribuna para instalar una nueva estructura que abarcará la totalidad de las graderías, cumpliendo con estándares internacionales de la FIFA y la Conmebol. Además, la modernización contempla la renovación total de la silletería, ampliación de unidades sanitarias, mejoras en los accesos y la implementación de un sistema de iluminación interna similar al de los principales estadios internacionales. También se remodelarán pasillos y zonas gastronómicas, y se intervendrán cuarenta mil metros cuadrados de espacio público en el entorno del escenario.

“Miren, después de haber anunciado el proyecto el 5 de noviembre del año pasado, durante estos últimos tres meses, nos concentramos en realizar los estudios de suelos, de seguridad humana, vulnerabilidad estructural y topografía para que este sea un estadio moderno, seguro y accesible. Luego de todo esto, hoy damos un paso fundamental para tener el estadio que la ciudad se merece. Miren, en este preciso momento, estamos radicando ante Curaduría los estudios técnicos de detalle, tanto arquitectónicos como estructurales. Esta será una obra por etapas. El estadio seguirá funcionando mientras avanzamos en su transformación”, dijo el alcalde Federico Gutiérrez sobre esta importante obra.

