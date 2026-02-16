Cayó el cuarto técnico de la Liga BetPlay 2026: Boyacá Chicó anunció el despido de Flabio Torres

Flabio Torres no consiguió sacar al equipo del fondo de la tabla del descenso, donde hoy sería uno de los equipos que perdería la categoría - crédito Macgiver Barón / Colprensa

Flabio Torres dejó de ser director técnico de Boyacá Chicó tras la derrota 2-1 ante Fortaleza por la séptima jornada de la Liga BetPlay I-2026, según confirmó el club boyacense mediante un comunicado que fue publicado en sus redes sociales.

Presionado por la ubicación en la zona de descenso con un promedio de 0,85, el equipo busca evitar la pérdida de categoría para 2027. Actualmente, Deportivo Cali se mantiene fuera del descenso con un promedio de 1,09. A pesar de una reciente victoria 5-0 sobre Jaguares, el discreto inicio de temporada dejó al club en la casilla 17 con solo 4 puntos en siete partidos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Comunicado de Boyacá Chicó sobre la continuidad de Flabio Torres - crédito Boyacá Chicó

Desde finales de abril de 2025, Torres, de 55 años, dirigía al equipo y se convierte en el cuarto entrenador que abandona su puesto en la máxima división del fútbol profesional colombiano este año, tras las salidas de Hernán Torres (Millonarios), Nelson Flórez (Cúcuta Deportivo) y Alexis Márquez (Jaguares de Córdoba).

Otros técnicos en riesgo en la Liga BetPlay 2026

El escenario para los técnicos es incierto. De acuerdo con el rendimiento actual, otros entrenadores enfrentan amenazas a su continuidad. Entre los más cuestionados se encuentra Alberto Gamero en Deportivo Cali, cuya permanencia se alargó a raíz de la victoria contra Atlético Nacional. Alejandro Restrepo, tras un inicio accidentado, preservó su puesto en Cúcuta Deportivo gracias a una victoria 3-1 ante Cúcuta Deportivo.

Por su parte, Hubert Bodhert (Alianza) y Arturo Reyes (Pereira)figuran en la lista de estrategas con sus proyectos pendientes de resultados urgentes, arrastrados hacia el fondo de la tabla y bajo la amenaza latente de despidos inmediatos.

Gustavo Florentín, el candidato para reemplazar a Alexis Márquez en Jaguares de Córdoba

Gustavo Florentín entre diciembre de 2024 y abril de 2025, ha dirigido a Pasto, Bucaramanga y Águilas Doradas - crédito Colprensa

Gustavo Florentín está próximo a concretar su regreso al fútbol colombiano como posible nuevo entrenador de Jaguares de Córdoba, en un contexto de alta inestabilidad para los técnicos ante la presión por resultados inmediatos en la Liga BetPlay. Tras la tercera salida de un estratega en apenas el primer semestre de 2026, la directiva del club de Montería ha intensificado las negociaciones con el paraguayo para evitar el riesgo de descenso y recuperar el rendimiento perdido.

La renuncia irrevocable de Alexis Márquez, ocurrida después de la derrota 5-0 frente a Boyacá Chicó, dejó a Jaguares sin entrenador a solo tres días de su siguiente enfrentamiento en la primera división. El club oficializó la salida a través de un comunicado en el que expresó: “Al profesor se le reconoce su profesionalismo y dedicación durante el tiempo que estuvo al frente del Club. Jaguares le desea éxitos en sus proyectos futuros.”

La situación deportiva y económica de Jaguares resulta delicada. El equipo suma siete puntos y ocupa el puesto 15 de la tabla, según datos reportados por el periodista Mariano Olsen y medios paraguayos y locales. Aunque la escuadra cuenta con un promedio de 1,40, que le permite alejarse provisionalmente de la zona de descenso, la irregularidad encendió alarmas en la dirigencia por miedo a repetir el descenso sufrido en 2025.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I

Boyacá Chicó es uno de los candidatos a descender - crédito Colprensa

Internacional de Bogotá: 14 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +1). Deportivo Pasto: 14 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +1). Deportes Tolima: 12 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +4). Atlético Bucaramanga: 10 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +6). América de Cali: 7 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +3). Deportivo Cali: 10 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +3). Once Caldas: 10 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +1). Fortaleza: 10 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -1). Atlético Nacional: 9 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +7). Junior: 9 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +2). Llaneros: 9 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +1). Águilas Doradas: 8 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de 0). Millonarios: 8 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -1). Independiente Santa Fe: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de 0). Jaguares de Córdoba: 7 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -4). Independiente Medellín: 6 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -2). Boyacá Chicó: 4 punto - 7 partidos jugados (diferencia de gol de -5). Deportivo Pereira: 3 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -4). Cúcuta Deportivo: 2 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -5). Alianza FC: 2 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -8).