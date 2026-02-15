Técnico de Millonarios se pronunció por las lesiones de Falcao García y Rodrigo Contreras: esto dijo

El momento en que Falcao García se retiró en camilla en el primer tiempo del partido Millonarios vs. Llaneros - crédito Colprensa

Millonarios no tuvo felicidad completa luego de vencer a Llaneros por 2-1, en la séptima jornada de la Liga BetPlay, pues perdió a dos de sus delanteros por lesión, entre ellos a nada menos que Falcao García por una dolencia en su pierna derecha y que genera preocupación.

El técnico Fabián Bustos dio detalles sobre las molestias físicas del “Tigre” y Rodrigo Contreras, que se retiraron en el primer tiempo y todo parece indicar que el samario sufrió un destino peor, pues tendría una lesión de mayor gravedad.

Los azules ahora descansarán durante una semana antes de enfrentar a Internacional de Bogotá en Techo, el tiempo ideal para que el técnico termine de implementar su idea táctica y afinar detalles en la plantilla, que suma cinco jugadores en el departamento médico.

“Venían con una carga muscular”

El entrenador argentino, durante la rueda de prensa del 14 de febrero en El Campín, explicó que ambos delanteros presentaban molestias físicas consecuencia de la seguidilla de partidos, pues el club viene jugando cada tres o cuatro días, provocando un desgaste en la nómina.

Bustos detalló que tanto Contreras como Falcao “venían con una carga muscular por jugar tan seguido”, aunque aclaró que “no es excusa ni me estoy quejando”. En el caso de Contreras, el técnico informó que la lesión se trata de fatiga muscular y que fue sustituido por precaución.

El técnico Fabián Bustos reveló detalles sobre las lesiones de Rodrigo Contreras y Falcao García en Millonarios - crédito Colprensa

Con respecto a Falcao García, Bustos indicó que la dolencia en la pierna derecha parece más seria y genera incertidumbre sobre el tiempo necesario para su recuperación, pues a diferencia del “Tucu”, debió salir en camilla y a la espera de los exámenes médicos para definir la situación.

Durante el primer tiempo, ambas lesiones condicionaron el desarrollo del encuentro. Contreras abrió el marcador para Millonarios a los cuatro minutos, pero fue sustituido antes del descanso a raíz de su problema muscular, tras haber disputado todos los partidos recientes. Pocos minutos después, Falcao García manifestó la molestia en la pierna derecha y también debió abandonar el campo, aunque salió caminando por sus propios medios, lo que planteó interrogantes sobre la gravedad de la lesión.

Rodrigo Contreras y Falcao García salieron lesionados en Millonarios contra Llaneros, ambos en el primer tiempo - crédito Millonarios FC

Las salidas de sus dos delanteros principales obligaron al cuerpo técnico a modificar el planteamiento táctico. Millonarios cambió su formación inicial con tres atacantes y ensayó variantes en la alineación, alternando entre un esquema 5-3-2 y otro 3-5-2 en la segunda parte.

Buen momento, pese a las lesiones

Bustos remarcó la dificultad de afrontar una seguidilla de partidos sin descanso, y enfatizó la fortaleza del grupo para generar siete ocasiones claras de gol y mantener la intensidad a pesar de las adversidades físicas. El técnico también valoró el desempeño de Leonardo Castro, autor del gol que definió el encuentro, y resaltó su capacidad para mantener el ritmo competitivo pese a las ausencias.

Millonarios logró su segundo triunfo en Liga BetPlay por 2-0 ante Llaneros, en el estadio El Campín - crédito Colprensa

En cuanto a la proyección a corto plazo, Bustos manifestó su confianza en la pronta recuperación de Contreras, quien fue retirado como medida preventiva por fatiga muscular. En cambio, el estado de Falcao García se mantiene bajo evaluación médica y podría requerir más tiempo antes de su regreso. Además, el entrenador advirtió que el club dispone solo de un cupo para inscribir refuerzos y que las decisiones dependerán de la evolución física de los delanteros disponibles.

La victoria ante Llaneros representa el segundo triunfo consecutivo para Millonarios, resultado que le permitió distanciarse de las últimas posiciones de la tabla y ganar confianza. Ahora, el equipo se prepara para enfrentar a Internacional de Bogotá, líder de la próxima fecha, en un compromiso en el que podría tener que afrontar nuevas ausencias y desafíos en la plantilla.