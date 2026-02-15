Este es el valor del trofeo del Mundial de la FIFA 2026: se exhibirá en Bogotá

En una alizanza entre la FIFA y CocaCola llegó a Colombia el Tour de la Copa del Mundial de Fútbol, el evento fue presidido por el exjugador Francés y campeón del mundo David Trezeguet - crédito Lina Gasca/Colprensa

El domingo 15 de febrero llegó a la ciudad de Bogotá el trofeo que se le entregará a la selección campeona de la Copa Mundial de la FIFA que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio del 2026. Aparte del valor intangible que es agregado por amantes del fútbol, hinchas y jugadores, este tiene un alto valor económico al ser hecho en 75% de oro puro de 18 quilates.

La historia de la GDE Bertoni y el trofeo de la Copa Mundial comenzó tras la retirada definitiva de la Jules Rimet, obra del orfebre francés Abel Lafleur, alzada por última vez por Brasil en México 1970.

En 1970, la FIFA organizó un concurso internacional para diseñar un nuevo trofeo: Silvio Gazzaniga, escultor milanés y entonces director creativo de Bertoni, presentó una estatuilla que fue seleccionada entre 53 propuestas. Gazzaniga ya tenía experiencia como creador de medallas olímpicas y de la Copa Intercontinental, lo que le otorgaba reconocimiento en el ámbito deportivo.

Silvio Gazzaniga durante el diseño y la elabotación del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA - crédito Silvio Gazzaniga's family/Handout via REUTERS

El modelo ideado por Gazzaniga representa a dos figuras humanas que sostienen el globo terráqueo, está elaborado con cinco kilogramos de oro de 18 quilates, mide 36 centímetros de alto y pesa algo más de seis kilogramos.

El trofeo fue entregado por primera vez en el Mundial de 1974, conquistado por Alemania. Desde entonces, la copa original se entrega de forma simbólica al campeón, mientras que cada federación recibe una réplica de menor tamaño, realizada en aleación de cobre y zinc, bañada en oro. El costo estimado del trofeo original en su producción estimada fue de USD50.000.

Con la actual cotización del oro, el valor para fabricar una pieza similar rondaría los USD250.000 (). Aunque calcular el precio de producción es sencillo, establecer el valor de mercado del trofeo resulta mucho más complejo.

La camiseta como la utilizada por Diego Maradona en el conocido gol de la “Mano de Dios” alcanzó más de USD8.600.000 en subastas recientes. En caso de que el trofeo principal del fútbol mundial fuera puesto en venta —algo considerado casi imposible—, se proyecta que su precio superaría con creces esa cifra y podría ubicarse en varias decenas de millones.

Estimaciones anteriores han ubicado el valor del Trofeo de la Copa Mundial en torno a los USD20.000.000 (73.216 millones pesos colombianos), colocándolo como la copa deportiva más valiosa del mundo, según informes publicados por The Athletic.

Fechas y lugar en el que estará exhibido el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA

El trofeo estará exhibido en el Gran Salón de Corferias entre el domingo 15 de febrero y el lunes 16 de febrero - crédito Colprensa/Lina Gasca

El Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA visitará Bogotá el 15 y 16 de febrero, en el marco del Tour presentado por The Coca-Cola Company, acercando a los aficionados colombianos a uno de los símbolos más reconocidos del fútbol internacional, previo a la Copa Mundial 2026, en la que Colombia enfrentará a Portugal, Uzbekistán y al ganador del repechaje internacional entre Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo.

Durante estas dos jornadas, los asistentes podrán vivir una experiencia inmersiva de aproximadamente 50 minutos en el Gran Salón de Corferias, donde tendrán acceso a actividades enfocadas en la historia y la emoción de los Mundiales, culminando con la posibilidad de tomarse una fotografía junto al Trofeo Original.

Los titulares de eventos destacados de los Mundiales hacen parte de la experiencia - Crédito: Colprensa/Lina Gasca

El evento en Bogotá contempla un recorrido de 50 minutos en el que los asistentes vivirán distintas emociones asociadas al fútbol mediante recursos sensoriales y elementos históricos, en un circuito diseñado para recrear la intensidad de cada partido.

Las boletas para conocer el preciado trofeo eran gratuitas, pero los que desearan asistir debían completar un registro digital que estaba disponible hasta el 14 de febrero. Luego de estar en Bogotá, la gira del trofeo seguirá por Quito, Buenos Aires, Montevideo y varias ciudades de Brasil, antes de llegar a México, donde visitará diez ciudades durante 26 días hasta el inicio del torneo.