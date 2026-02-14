Referente de Galatasaray cuestiona a Dávinson Sánchez: “Carece de las características para ser el líder defensivo”

Dávinson Sánchez sufre muchas críticas en el Galatasaray por su rendimiento en la temporada - crédito Andrew Boyers/Action Images vía Reuters

La selección Colombia sigue atenta a sus jugadores más importantes para los amistosos contra Francia y Croacia en Estados Unidos, pues es la última prueba antes de presentar la convocatoria en mayo para el mundial, con otros dos compromisos de preparación previos al debut frente a Uzbekistán.

Uno de ellos es Dávinson Sánchez, que en los últimos partidos con el Galatasaray recibió críticas producto de su rendimiento y parece que el club buscaría su salida en la próxima temporada, en especial porque empezó a perder espacio en la formación titular del club.

Por lo pronto, el central espera subir su nivel para ser tenido en cuenta por el técnico Néstor Lorenzo en marzo, aprovechando su experiencia y que siempre respondió de buena manera en los compromisos de la Tricolor en las eliminatorias, Copa América y amistosos.

Mal momento para Dávinson

Dávinson Sánchez, defensa central del Galatasaray, vivió una noche complicada tras ser sustituido al descanso en la victoria 5-1 frente al Eyupspor. La decisión técnica del entrenador Okan Buruk, tomada sin informar de una posible lesión, puso al jugador en el foco de la polémica y de intensas críticas en los medios turcos.

Poco después del encuentro, un comunicador del programa Türkiye Canlı TV afirmó que “Dávinson Sánchez es muy inestable y comete muchos errores. Singo está muy por delante de Sánchez”. Wilfried Singo, defensa marfileño de 25 años, ingresó en la segunda parte para reforzar la zaga tras la salida de Sánchez.

Dávinson Sánchez sufre nuevas críticas por su nivel en el Galatasaray en 2026 - crédito Andrew Boyers/Action Images vía Reuters

En lo que va de la temporada, el central cafetero suma 32 partidos, todos ellos en condición de titular, un total de 2.484 minutos y un gol marcado, pero los aficionados consideran que bajó su rendimiento en las últimas presentaciones y piden que sea suplente.

Mientras tanto, otro colombiano del club, Yaser Asprilla, también disputó minutos en el segundo tiempo. La prensa local y la internacional han destacado que, aunque Sánchez ha tenido una temporada positiva, el motivo de su sustitución sigue sin confirmarse oficialmente.

Yáser Asprilla se convirtió en refuerzo de Galatasaray para el restante de la temporada 2025-2026 - crédito @GalatasaraySK/X

Hasta el momento, el Galatasaray es el líder absoluto de la Superliga con 55 puntos, seis más que su perseguidor Fenerbahce, además de entrar a los playoffs de la Champions League, en la que enfrentará a nada menos que la Juventus desde el martes 17 de febrero en Estambul.

Más críticas al colombiano.

La controversia sobre Dávinson Sánchez creció cuando Hasan Şaş, exjugador y actual entrenador, cuestionó en el canal SporON TV la capacidad de liderazgo defensivo de Sánchez. El referente de los leones aseguró que “Sánchez carece de las características para ser el líder defensivo que Galatasaray requiere”.

Şaş profundizó su análisis al sostener que el colombiano “no es contundente en duelos uno contra uno y no demuestra la dureza necesaria para comandar la zaga”. Además, puso en duda la correspondencia entre el valor invertido en su fichaje y el rendimiento mostrado hasta la fecha.

Desde 2025 que Dávinson Sánchez no es de los más queridos en el Galatasaray por su juego - crédito Murad Sezer/REUTERS

Estos comentarios no son los primeros por parte del exjugador. En 2025, Şaş ya había señalado que Sánchez demostraba un exceso de confianza que podría afectar la estructura táctica del equipo, algo que se está viendo en los últimos encuentros en el inicio de 2026.

El debate, alimentado por las opiniones de figuras del club y analistas, ha intensificado las dudas sobre el futuro inmediato de Sánchez y su verdadero impacto en la defensa del Galatasaray. Mientras aficionados y expertos valoran su aporte, el desempeño del colombiano permanece bajo constante escrutinio.

Finalmente, el entrenador de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, sigue de cerca la situación de su defensor, para saber si se encuentra en condiciones de entrar a la convocatoria en marzo.