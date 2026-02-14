Historias de los mundiales: Costa de Marfil y la guerra que se detuvo por el fútbol

El partido que se disputó en territorio rebelde fue clave - crédito AFP

En una de las frases más populares en el ámbito deportivo, Jorge Valdano afirmó que el fútbol es lo más importante dentro de las cosas que no tienen relevancia; es decir, que se puede considerar una prioridad cuando los demás aspectos de la vida de un fanático están bien.

De cierta forma, en la previa de la Copa del Mundo de 2026, que se llevó a cabo en Alemania, los jugadores de Costa de Marfil dieron prioridad al contexto político y social de su país a través de este deporte.

En ese momento, Costa de Marfil se encontraba sumida en una de las etapas más complejas de su historia reciente. Una guerra civil que comenzó en 2002 y había dividido el país en dos: el norte bajo control rebelde y el sur bajo el gobierno oficial.

En ese escenario, el fútbol adquirió una dimensión inesperada, hasta convertirse en un factor de reconciliación nacional. La clasificación de la selección marfileña al Mundial de Alemania 2006, encabezada por Didier Drogba, se transformó en un evento que trascendió lo deportivo, ayudando a detener un conflicto armado que había dejado miles de víctimas y desplazados.

La guerra que terminó gracias al fútbol

Alemania 2006 fue el primer mundial que disputó Costa de Marfil - crédito AFP

La clasificación de Costa de Marfil al mundial se concretó el 8 de octubre de 2005 tras vencer a Sudán y beneficiarse de la derrota de Camerún frente a Egipto. El triunfo desató celebraciones espontáneas en todo el país, en un momento en el que el territorio se mantenía dividido por líneas de combate y la tensión política era máxima.

Ese día, la plantilla, liderada por Drogba, reunió a millones de marfileños, que por primera vez en años compartieron una causa común. “Hombres y mujeres de Costa de Marfil, desde el norte, el sur, el centro y el oeste, les rogamos que dejen las armas y que organicen elecciones libres”, fueron las declaraciones que el capitán de la selección y jugador del Chelsea en ese momento entregó en la rueda de prensa tras el encuentro deportivo.

La declaración de Drogba fue transmitida a nivel nacional e internacional, haciendo que los líderes rebeldes respondieran públicamente para manifestar que estaban dispuestos a dialogar y suspender las hostilidades.

La selección marfileña, integrada por jugadores de todas las regiones y etnias, se convirtió en un símbolo viviente de reconciliación. “El fútbol logró unirnos cuando la política nos había separado”, afirmó uno de los protagonistas en un informe que publicó en ese momento la BBC.

Drogba asistió a reuniones con líderes de los dos bandos para terminar con el conflicto - crédito Reuters

En los días siguientes, la presión social para poner fin a la guerra civil aumentó. El gesto del equipo nacional y el llamado de Drogba fueron interpretados como un pedido de paz no solo desde el deporte, sino desde la sociedad civil.

El punto de inflexión se registró cuando Didier Drogba pidió que uno de los partidos de la selección antes del mundial se disputara en Bouaké, ciudad bajo control rebelde. La federación accedió y el partido se organizó con la presencia de autoridades de ambos bandos. El evento se desarrolló sin incidentes, con las tribunas llenas de seguidores de todas las regiones del país.

Años más tarde, se conoció que Drogba mantuvo reuniones privadas con dirigentes de ambos bandos, insistiendo en la necesidad de aprovechar el momento para avanzar hacia la paz.

Durante la Copa del Mundo, las personas en Costa de Marfil pudieron ver los encuentros deportivos en paz; un año después se registró la firma del acuerdo de Ouagadougou, que terminó con el conflicto interno. Tras Alemania 2006, Costa de Marfil se convirtió en una potencia del fútbol africano y ha clasificado a la mayoría de torneos internacionales que se han disputado desde entonces.

Tras clasificar al mundial, Drogba envió un mensaje que generó un impacto nacional en Costa de Marfil - crédito AFP