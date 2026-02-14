Deportes

Historias de los mundiales: Costa de Marfil y la guerra que se detuvo por el fútbol

Con Didier Drogba como figura, los Elefantes lograron un cambio social histórico en su país a través del deporte más popular

Guardar
El partido que se disputó
El partido que se disputó en territorio rebelde fue clave - crédito AFP

En una de las frases más populares en el ámbito deportivo, Jorge Valdano afirmó que el fútbol es lo más importante dentro de las cosas que no tienen relevancia; es decir, que se puede considerar una prioridad cuando los demás aspectos de la vida de un fanático están bien.

De cierta forma, en la previa de la Copa del Mundo de 2026, que se llevó a cabo en Alemania, los jugadores de Costa de Marfil dieron prioridad al contexto político y social de su país a través de este deporte.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En ese momento, Costa de Marfil se encontraba sumida en una de las etapas más complejas de su historia reciente. Una guerra civil que comenzó en 2002 y había dividido el país en dos: el norte bajo control rebelde y el sur bajo el gobierno oficial.

En ese escenario, el fútbol adquirió una dimensión inesperada, hasta convertirse en un factor de reconciliación nacional. La clasificación de la selección marfileña al Mundial de Alemania 2006, encabezada por Didier Drogba, se transformó en un evento que trascendió lo deportivo, ayudando a detener un conflicto armado que había dejado miles de víctimas y desplazados.

La guerra que terminó gracias al fútbol

Alemania 2006 fue el primer
Alemania 2006 fue el primer mundial que disputó Costa de Marfil - crédito AFP

La clasificación de Costa de Marfil al mundial se concretó el 8 de octubre de 2005 tras vencer a Sudán y beneficiarse de la derrota de Camerún frente a Egipto. El triunfo desató celebraciones espontáneas en todo el país, en un momento en el que el territorio se mantenía dividido por líneas de combate y la tensión política era máxima.

Ese día, la plantilla, liderada por Drogba, reunió a millones de marfileños, que por primera vez en años compartieron una causa común. “Hombres y mujeres de Costa de Marfil, desde el norte, el sur, el centro y el oeste, les rogamos que dejen las armas y que organicen elecciones libres”, fueron las declaraciones que el capitán de la selección y jugador del Chelsea en ese momento entregó en la rueda de prensa tras el encuentro deportivo.

La declaración de Drogba fue transmitida a nivel nacional e internacional, haciendo que los líderes rebeldes respondieran públicamente para manifestar que estaban dispuestos a dialogar y suspender las hostilidades.

La selección marfileña, integrada por jugadores de todas las regiones y etnias, se convirtió en un símbolo viviente de reconciliación. “El fútbol logró unirnos cuando la política nos había separado”, afirmó uno de los protagonistas en un informe que publicó en ese momento la BBC.

Drogba asistió a reuniones con
Drogba asistió a reuniones con líderes de los dos bandos para terminar con el conflicto - crédito Reuters

En los días siguientes, la presión social para poner fin a la guerra civil aumentó. El gesto del equipo nacional y el llamado de Drogba fueron interpretados como un pedido de paz no solo desde el deporte, sino desde la sociedad civil.

El punto de inflexión se registró cuando Didier Drogba pidió que uno de los partidos de la selección antes del mundial se disputara en Bouaké, ciudad bajo control rebelde. La federación accedió y el partido se organizó con la presencia de autoridades de ambos bandos. El evento se desarrolló sin incidentes, con las tribunas llenas de seguidores de todas las regiones del país.

Años más tarde, se conoció que Drogba mantuvo reuniones privadas con dirigentes de ambos bandos, insistiendo en la necesidad de aprovechar el momento para avanzar hacia la paz.

Durante la Copa del Mundo, las personas en Costa de Marfil pudieron ver los encuentros deportivos en paz; un año después se registró la firma del acuerdo de Ouagadougou, que terminó con el conflicto interno. Tras Alemania 2006, Costa de Marfil se convirtió en una potencia del fútbol africano y ha clasificado a la mayoría de torneos internacionales que se han disputado desde entonces.

Tras clasificar al mundial, Drogba
Tras clasificar al mundial, Drogba envió un mensaje que generó un impacto nacional en Costa de Marfil - crédito AFP

Temas Relacionados

Costa de MarfilMundial 2026Selección Costa de Marfil Mundial 2026GuerraDidier DrogbaAlemania 2006Colombia-Deportes

Más Noticias

Falcao prendió las alarmas en Millonarios: sufrió lesión en pleno partido contra Llaneros

El delantero terminó el primer tiempo en camilla por una molestia, lo que generó preocupación en el equipo porque minutos antes perdió a otro hombre por la misma situación

Falcao prendió las alarmas en

Otro técnico que dice adiós en la Liga BetPlay: este fue el nuevo descabezado en el primer semestre de 2026

Luego de las salidas de Hernán Torres y Nelson Flórez, se presentó la renuncia de un entrenador que estaba comprometido en la tabla del descenso y perdió de la peor manera en la sexta fecha

Otro técnico que dice adiós

De no creer: fichaje de Santa Fe se lesionó sorpresivamente ante América y es duda para la Copa Libertadores

Franco Fagúndez apenas disputó cuatro minutos en el encuentro en Cali, por la Liga BetPlay, y el entrenador Pablo Repetto dio malas noticias sobre su dolencia

De no creer: fichaje de

Delantero de la Liga MX llegaría a reforzar al América de Cali: sorpresivo fichaje para los Diablos Rojos

Gustavo del Prete, proveniente del Atlas de México, está a punto de convertirse en el nuevo referente ofensivo, buscando llenar el vacío dejado tras la salida de Rodrigo Holgado

Delantero de la Liga MX

Novedades médicas en el Cruzeiro de Brasil: estos son los reportes médicos de Néiser Villarreal y Luis Sinisterra

Kenji y los colombianos Néyser Villarreal y Luis Sinisterra encabezan la lista de futbolistas ausentes por problemas físicos, afectando el rendimiento del equipo en un momento crucial del Campeonato Mineiro

Novedades médicas en el Cruzeiro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ contra el pueblo Nasa, una disputa histórica por territorios ancestrales

Periodistas en Mocoa fueron declarados como objetivo militar de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco: la Flip se pronunció

Ejército abatió a alias Whisky, tercer cabecilla de las disidencias de las Farc en el Cauca, con 20 años de trayectoria criminal

Disidencias de ‘Calarcá’ preparaban atentado en Caquetá: estos son los detalles del plan terrorista

Alarmantes cifras del reclutamiento infantil en Colombia: grupos armados usan redes sociales para atraer niños

ENTRETENIMIENTO

Falleció actor de ‘La vendedora

Falleció actor de ‘La vendedora de rosas’: Lady Tabares confirmó la noticia y así lo despidió en redes sociales

Cuánto cuesta en Colombia la réplica de la Copa del Mundial de la FIFA que lanzó Lego: idéntica a la que armó Lionel Messi

Rola en Madrid: las historias más profundas de la colombiana que aconseja cómo migrar con éxito

El Festival Ondas tuvo un accidentado estreno en su primer día: los organizadores se pronunciaron

Sebastián Yatra está de luto por la muerte de su perro: “Fuiste mi amigo y lo serás para siempre”

Deportes

Falcao prendió las alarmas en

Falcao prendió las alarmas en Millonarios: sufrió lesión en pleno partido contra Llaneros

Otro técnico que dice adiós en la Liga BetPlay: este fue el nuevo descabezado en el primer semestre de 2026

De no creer: fichaje de Santa Fe se lesionó sorpresivamente ante América y es duda para la Copa Libertadores

Delantero de la Liga MX llegaría a reforzar al América de Cali: sorpresivo fichaje para los Diablos Rojos

Novedades médicas en el Cruzeiro de Brasil: estos son los reportes médicos de Néiser Villarreal y Luis Sinisterra