Delantero de la Liga MX llegaría a reforzar al América de Cali: sorpresivo fichaje para los Diablos Rojos

Se juega uno de los clásicos más importantes del país- crédito José Guzmán - El País / Colprensa

América de Cali derrotó por 1-0 a Independiente Santa Fe con gol de Daniel Valencia.

En medio de este panorama, la situación en el cuadro escarlata parece aclararse con la contratación del delantero.

Después de la salida de Rodrigo Holgado y la llegada del delantero ecuatoriano que tuvo su estreno goleador, apostando por la llegada de otro delantero proveniente del fútbol mexicano.

Este fue el momento cuando la periodista de Caracol Radio entregó la información en exclusiva sobre el interés del cuadro rojo en el delantero-crédito @NanyFlorezA/X

El delantero argentino Gustavo del Prete, actualmente en Atlas de México, se encontraría en la carperta para reforzar a los rojos, según informó la periodista de Caracol Radio, Nany Flórez, el 13 de febrero de 2026:

“Exclusiva: América de Cali va por el delantero argentino Gustavo del Prete, quien está en condiciones viables para salir del Atlas de México donde tiene contrato hasta 2028. Ya están avanzadas las conversaciones. Atlético Nacional también lo quiere”.

Recorrido de Gustavo del Prete y estadísticas

Gustavo Del Prete en un Pumas vs. Atlas-crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

Del Prete, con experiencia en distintas ligas de Sudamérica y México, llegaría para cubrir el vacío dejado tras la salida de Rodrigo Holgado, mientras que la dirigencia espera potenciar el plantel para el nuevo campeonato.

La llegada de Del Prete ocurre tras un mercado de pases que ha sacudido al equipo dirigido por David González. Tras perder al peruano Luis Ramos, América suma nuevos rostros ofensivos: además del próximo arribo de Del Prete, el ecuatoriano Daniel Valencia se integró recientemente al plantel procedente del Manta, respaldado por estadísticas positivas en su temporada previa.

La salida de Rodrigo Holgado, por una sanción de la FIFA por presuntas irregularidades en su documentación para jugar con la selección de Malasia, obligó al club a reactivar negociaciones para cubrir el puesto clave de atacante.

En lo que se refiere a las estadísticas de Del Prete, jugó 10 partidos en la temporada 2025 en 411 minutos y anotó en dos ocasiones.

17 de agosto de 2025 - Liga MX: 63 minutos y gol en el Querétaro 3-3 Atlas

24 de agosto de 2025 - Liga MX: 78 minutos y gol en el Atlas 2-4 Club América

América de Cali venció a Santa Fe y entró al grupo de los 8

Daniel Valencia celebrando el gol del triunfo del América sobre Santa Fe en el estadio Pascual Guerrero - crédito América de Cali

Daniel Valencia se estrenó como goleador y selló la victoria de un encendido América de Cali ante Independiente Santa Fe en la jornada 6 de la Liga BetPlay, marcando el único gol del partido y catapultando a los locales al grupo de clasificados mientras la crisis de resultados se agudiza para el conjunto cardenal.

En un Pascual Guerrero con más de 32 mil aficionados celebrando los 99 años del América, el ambiente festivo fue el telón de fondo de un duelo cargado de intensidad táctica y emociones, que se definió recién en los minutos finales. América sumó así su tercer triunfo en el campeonato, consolidando su posición en la parte alta de la tabla con 10 puntos.

El trámite del partido se resolvió a los 76 minutos, cuando Daniel Valencia, debutante en el equipo escarlata, ingresó desde el banco e irrumpió en el área para conectar un zurdazo que dejó sin reacción a la defensa rival. Su movimiento entre centrales y la precisión en la definición despertaron al estadio y le dieron aire renovado al América, que supo resistir los últimos embates de Santa Fe para quedarse con los tres puntos clave.

La celebración fue total en Cali: la hinchada local, encendida tras largos minutos de paridad, acompañó la resistencia de su equipo, que se replegó con orden y defendió con solvencia la ventaja cuando Santa Fe apostó todo en ataque. Con esta victoria, América se mete en el grupo de los ocho, un objetivo inmediato en la lucha por la clasificación a la siguiente fase.

El partido fue intenso desde el primer minuto, con ambos equipos mostrando agresividad en la presión y claridad en las transiciones. América buscó tomar la iniciativa aprovechando el empuje de su público y generó las ocasiones más peligrosas en la primera etapa. Sin embargo, la falta de contundencia y la firmeza del portero Marmolejo impidieron que se abriera el marcador.

Santa Fe, por su parte, apostó al orden defensivo, compactando líneas y buscando sorprender en transiciones rápidas, lideradas por Hugo Rodallega, quien incomodó con presión alta desde el inicio. El equipo visitante logró incluso una de las acciones más claras para el empate: Daniel Torres ganó de cabeza tras un balón parado, pero su remate salió apenas desviado.

Tras una primera mitad llena de acción, la segunda parte vio un ritmo más controlado, con los equipos priorizando el equilibrio y mostrando menos riesgos en la búsqueda del arco rival. Las modificaciones tácticas y los ingresos desde el banco, sobre todo el de Valencia en América, terminaron siendo determinantes para el desenlace del juego.