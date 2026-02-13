Deportes

Werder Bremen vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 22 de la Bundesliga

Los Gigantes de Baviera avanzan hacia su estrella 35 en el fútbol alemán y buscan puntos frente a un rival que lucha por evitar el descenso a la 2. Bundesliga

Marco Friedl marcando a Luis
Marco Friedl marcando a Luis Díaz en el partido de ida de la primera vuelta entre los Verdiblancos y los Gigantes de Baviera-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

La Bundesliga acelera camino a lo que será su final, el 16 de mayo de 2026, cuando en la fecha 34 se conozca el campeón.

Todo parece encaminado para que el equipo muniqués, bajo el mando de Vincent Kompany, consiga el bicampeonato, y los “Gigantes de Baviera” consigan su estrella 35 en la historia, pero con el calendario apretado que tendrán los seis veces campeones de Europa por Alemania con la Champions League, tendrán que manejar las cargas para evitar lesiones y sorpresas en sus próximos partidos.

En dicho partido, principalmente se
En dicho partido, principalmente se creyó que Luis Díaz había anotado el primer gol, pero finalmente la organización se lo dio al defensor Jonathan Tah-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El partido se jugará el 14 de febrero de 2026 en el Werserstadion de Bremen, a partir de las 9:30 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Espn y de la aplicación de Espn y de Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será Bastian Dankert.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente

Bayern Múnich

Los jugadores del Bayern Múnich
Los jugadores del Bayern Múnich celebrando la clasificación a semifinales tras derrotar al RB Leipzig-crédito Heiko Becker/REUTERS

El 11 de febrero de 2026, Bayern Múnich jugó por los cuartos de final de la Copa de Alemania (o DFB Pokal), y allí venció por 2-0 al RB Leipzig.

El primer gol llegó por medio de Harry Kane al minuto 64 de partido de tiro penal, mientras que Luis Díaz, al 67, liquidó las acciones para los bávaros en el estadio Allianz Arena.

A continuación, así vienen en sus últimos cinco partidos:

  • 11 de febrero de 2026 - Copa de Alemania: Bayern Múnich 2-0 RB Leipzig
  • 8 de febrero de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 5-1 Hoffenheim
  • 31 de enero de 2026 - Bundesliga: Hamburgo 2-2 Bayern Múnich
  • 28 de enero de 2026 - Champions League: PSV 1-2 Bayern Múnich
  • 24 de enero de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 1-2 Ausgburgo
Por la Bundesliga, Bayern Múnich
Por la Bundesliga, Bayern Múnich aplastó por 4-1 al Hoffenheim en el Allianz Arena-crédito Heiko Becker/REUTERS

Werder Bremen

Werder Bremen quiere salir de
Werder Bremen quiere salir de la mala racha en el campeonato-crédito Rolf Vennenbernd/REUTERS

En el Werder Bremen viene de caer por 1-0 ante el Friburgo en el estadio Europa - Park, el 7 de febrero de 2026.

El gol de Jan-Niklas Beste al minuto 13, amplió la racha negativa de 12 partidos en el cuadro Verdiblanco.

Es importante recordar que la última victoria del Werder Bremen fue el 7 de noviembre de 2025, cuando en condición de local le ganó por 2-1 al Wolfsburgo.

El gol inicial del partido fue del sueco Mattias Svanberg al minuto 28 para Wolfsburgo, mientras que la remontada del Werder Bremen fue pro parte del danés Jens Stage al 83 y y de Samuel Mbangula al 90+4.

A continuación, así vienen en sus últimos cinco partidos:

  • 7 de febrero de 2026 - Bundesliga: Friburgo 1-0 Werder Bremen
  • 31 de enero de 2026 - Bundesliga: Werder Bremen 1-1 Borussia Monchengladbach
  • 27 de enero de 2026 - Bundesliga: Werder Bremen 0-2 Hoffenheim
  • 24 de enero de 2026 - Bundesliga: Bayer Leverkusen 1-0 Werder Bremen
  • 16 de enero de 2026 - Bundesliga: Werder Bremen 3-3 Eintracth Frankfurt
El último partido del Bayern
El último partido del Bayern Múnich ante este rival, lo ganó por 4-0 en el Allianz Arena - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

Para hablar de lo que fue el último partido que jugaron, hay que ir al 26 de septiembre de 2025, cuando los bávaros aplastaron por 4-0 a su rival, con los goles de Jonathan Tah al 22, el doblete de Harry Kane al 45 de tiro penal y 65 y la anotación de Konrad Laimer al 87 de partido.

A continuación, así quedaron los últimos cinco duelos directos entre sí:

  • 26 de septiembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 4-0 Werder Bremen
  • 7 de febrero de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-0 Werder Bremen
  • 21 de septiembre de 2024 - Bundesliga: Werder Bremen 0-5 Bayern Múnich
  • 21 de enero de 2024 - Bundesliga: Bayern Múnich 0-1 Werder Bremen
  • 18 de agosto de 2023 - Bundesliga: Werder Bremen 0-4 Bayern Múnich

Así se jugará la fecha 22 de la Bundesliga

Bayern quiere su título 35
Bayern quiere su título 35 - crédito Kai Pfaffenbach / REUTERS

13 de febrero de 2026

Borussia Dortmund vs. Mainz

  • Estadio: Signal Iduna Park
  • Hora: 2:30 p. m.
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

14 de febrero de 2026

Bayer Leverkusen vs. St. Pauli

  • Estadio: BayArena
  • Hora: 9:30 a. m
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach

  • Estadio: Deutsche Bank Park
  • Hora: 9:30 a. m
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Hamburgo vs. Unión Berlín

  • Estadio: Volksparkstadion
  • Hora: 9:30 a. m
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Hoffenheim vs. Friburgo

  • Estadio: PreZero Arena
  • Hora: 9:30 a. m
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Stuttgart vs. Colonia

  • Estadio: MHPArena
  • Hora: 9:30 a. m
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

15 de febrero de 2026

Augsburgo vs. Heidenheim

  • Estadio: WWK Arena
  • Hora: 9:30 a. m
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

RB Leipzig vs. Wolfsburgo

  • Estadio: Red Bull Arena
  • Hora: 12:30 p. m
  • Transmisión de TV: Disney Plus Premium

