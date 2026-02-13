Werder Bremen vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz por la fecha 22 de la Bundesliga

Marco Friedl marcando a Luis Díaz en el partido de ida de la primera vuelta entre los Verdiblancos y los Gigantes de Baviera-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

La Bundesliga acelera camino a lo que será su final, el 16 de mayo de 2026, cuando en la fecha 34 se conozca el campeón.

Todo parece encaminado para que el equipo muniqués, bajo el mando de Vincent Kompany, consiga el bicampeonato, y los “Gigantes de Baviera” consigan su estrella 35 en la historia, pero con el calendario apretado que tendrán los seis veces campeones de Europa por Alemania con la Champions League, tendrán que manejar las cargas para evitar lesiones y sorpresas en sus próximos partidos.

En dicho partido, principalmente se creyó que Luis Díaz había anotado el primer gol, pero finalmente la organización se lo dio al defensor Jonathan Tah-crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El partido se jugará el 14 de febrero de 2026 en el Werserstadion de Bremen, a partir de las 9:30 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Espn y de la aplicación de Espn y de Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será Bastian Dankert.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente

Bayern Múnich

Los jugadores del Bayern Múnich celebrando la clasificación a semifinales tras derrotar al RB Leipzig-crédito Heiko Becker/REUTERS

El 11 de febrero de 2026, Bayern Múnich jugó por los cuartos de final de la Copa de Alemania (o DFB Pokal), y allí venció por 2-0 al RB Leipzig.

El primer gol llegó por medio de Harry Kane al minuto 64 de partido de tiro penal, mientras que Luis Díaz, al 67, liquidó las acciones para los bávaros en el estadio Allianz Arena.

A continuación, así vienen en sus últimos cinco partidos:

11 de febrero de 2026 - Copa de Alemania: Bayern Múnich 2-0 RB Leipzig

8 de febrero de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 5-1 Hoffenheim

31 de enero de 2026 - Bundesliga: Hamburgo 2-2 Bayern Múnich

28 de enero de 2026 - Champions League: PSV 1-2 Bayern Múnich

24 de enero de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 1-2 Ausgburgo

Por la Bundesliga, Bayern Múnich aplastó por 4-1 al Hoffenheim en el Allianz Arena-crédito Heiko Becker/REUTERS

Werder Bremen

Werder Bremen quiere salir de la mala racha en el campeonato-crédito Rolf Vennenbernd/REUTERS

En el Werder Bremen viene de caer por 1-0 ante el Friburgo en el estadio Europa - Park, el 7 de febrero de 2026.

El gol de Jan-Niklas Beste al minuto 13, amplió la racha negativa de 12 partidos en el cuadro Verdiblanco.

Es importante recordar que la última victoria del Werder Bremen fue el 7 de noviembre de 2025, cuando en condición de local le ganó por 2-1 al Wolfsburgo.

El gol inicial del partido fue del sueco Mattias Svanberg al minuto 28 para Wolfsburgo, mientras que la remontada del Werder Bremen fue pro parte del danés Jens Stage al 83 y y de Samuel Mbangula al 90+4.

A continuación, así vienen en sus últimos cinco partidos:

7 de febrero de 2026 - Bundesliga: Friburgo 1-0 Werder Bremen

31 de enero de 2026 - Bundesliga: Werder Bremen 1-1 Borussia Monchengladbach

27 de enero de 2026 - Bundesliga: Werder Bremen 0-2 Hoffenheim

24 de enero de 2026 - Bundesliga: Bayer Leverkusen 1-0 Werder Bremen

16 de enero de 2026 - Bundesliga: Werder Bremen 3-3 Eintracth Frankfurt

El último partido del Bayern Múnich ante este rival, lo ganó por 4-0 en el Allianz Arena - crédito Angelika Warmuth / REUTERS

Para hablar de lo que fue el último partido que jugaron, hay que ir al 26 de septiembre de 2025, cuando los bávaros aplastaron por 4-0 a su rival, con los goles de Jonathan Tah al 22, el doblete de Harry Kane al 45 de tiro penal y 65 y la anotación de Konrad Laimer al 87 de partido.

A continuación, así quedaron los últimos cinco duelos directos entre sí:

26 de septiembre de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 4-0 Werder Bremen

7 de febrero de 2025 - Bundesliga: Bayern Múnich 3-0 Werder Bremen

21 de septiembre de 2024 - Bundesliga: Werder Bremen 0-5 Bayern Múnich

21 de enero de 2024 - Bundesliga: Bayern Múnich 0-1 Werder Bremen

18 de agosto de 2023 - Bundesliga: Werder Bremen 0-4 Bayern Múnich

Así se jugará la fecha 22 de la Bundesliga

Bayern quiere su título 35 - crédito Kai Pfaffenbach / REUTERS

13 de febrero de 2026

Borussia Dortmund vs. Mainz

Estadio: Signal Iduna Park

Hora: 2:30 p. m.

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

14 de febrero de 2026

Bayer Leverkusen vs. St. Pauli

Estadio: BayArena

Hora: 9:30 a. m

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach

Estadio: Deutsche Bank Park

Hora: 9:30 a. m

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Hamburgo vs. Unión Berlín

Estadio: Volksparkstadion

Hora: 9:30 a. m

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Hoffenheim vs. Friburgo

Estadio: PreZero Arena

Hora: 9:30 a. m

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

Stuttgart vs. Colonia

Estadio: MHPArena

Hora: 9:30 a. m

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

15 de febrero de 2026

Augsburgo vs. Heidenheim

Estadio: WWK Arena

Hora: 9:30 a. m

Transmisión de TV: Disney Plus Premium

RB Leipzig vs. Wolfsburgo

Estadio: Red Bull Arena

Hora: 12:30 p. m

Transmisión de TV: Disney Plus Premium