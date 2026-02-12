La Dimayor anunció el calendario de partidos reprogramados en la Liga BetPlay: Santa Fe vs. Atlético Nacional ya tiene fecha

Los aplazamientos respondieron a problemas en la gramilla del Estadio El Campín, que obligaron a suspender importantes encuentros - crédito Cristian Bayona / Colprensa

La Dimayor publicó a través de sus canales oficiales el calendario de partidos pendientes correspondientes a las fechas 5, 9, 13 y 14 de la Liga BetPlay, resolviendo así los aplazamientos que afectaban a varios equipos de la primera división del fútbol colombiano.

Entre los clubes involucrados en estos compromisos figuran Millonarios, Deportivo Pereira, Fortaleza, Santa Fe, Atlético Nacional, América de Cali, Independiente Medellín e Internacional de Bogotá.

Varios de estos juegos habían sido suspendidos, principalmente debido a los problemas surgidos con la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín, situación que motivó la reprogramación de encuentros clave.

El recinto capitalino retomó la actividad el miércoles 11 de febrero con el enfrentamiento entre Millonarios y Águilas Doradas, compromiso que terminó con victoria para el conjunto azul gracias a un gol de Falcao García desde el punto penal.

El Campín retomó su actividad con la victoria de Millonarios sobre Águilas Dorados gracias a un gol de Falco García de penal - crédito Catalina Olaya / Colprensa

De acuerdo con el cronograma divulgado, la programación de los partidos pendientes, todos con transmisión de Win Sports, se desarrollará en las siguientes fechas y horarios:

Fecha 9 Martes 24 de febrero: Millonarios vs. Deportes Tolima, El Campín, 7:30 p. m.

Aplazado Fecha 5 Miércoles 25 de febrero: Santa Fe vs. Atlético Nacional, El Campín, 7:00 p. m.

Fecha 13 Sábado 21 de marzo: Atlético Nacional vs. La Equidad, Atanasio Girardot, 8:30 p. m.

Fecha 14 Domingo 29 de marzo: Millonarios vs. Junior, El Campín, 6:20 p. m. Lunes 30 de marzo: Independiente Medellín vs. América, Atanasio Girardot, 6:10 p. m.



Es clave resaltar que el restablecimiento de la actividad en El Campín permitió reprogramar los duelos de equipos como Millonarios y Santa Fe, afectados por la indisponibilidad del estadio. Se espera que, con la normalización del cronograma, los aficionados puedan seguir de cerca a sus equipos en las jornadas definitorias de la Liga.

Millonarios, Santa Fe, Atlético Nacional y América de Cali figuran entre los clubes con partidos reprogramados en la Liga BetPlay - crédito Dimayor

La Dimayor mantiene la recomendación a la afición de consultar sus canales digitales y los de Win Sports para confirmar cualquier ajuste de último momento en las fechas y horarios, recordando que los partidos programados se desarrollarán bajo estrictos protocolos y con transmisión asegurada para todo el país.

Situación de la gramilla del estadio El Campín

La controversia por el estado de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín escaló tras el reciente triunfo de Millonarios FC frente a Águilas Doradas. Más allá del resultado, el foco se desplazó hacia el deterioro del césped, afectado por el uso intensivo y las lluvias, en medio de crecientes dudas sobre su futuro.

Durante el programa Palabras Mayores de Win Sports, el periodista Carlos Antonio Vélez relató que, según su fuente, el campo de El Campín no será intervenido de manera integral: “No le van a meter un sope (peso). (...) Como ellos van a tumbar ese estadio, ¿para qué van a enterrar plata?”. Vélez añadió que Sencia optó por trasladar fragmentos de césped desde El Campincito para resembrar, en lugar de renovar la superficie por completo.

La polémica sobre el estado de la gramilla del estadio El Campín crece tras el triunfo de Millonarios FC ante Águilas Doradas - crédito Colprensa

El deterioro de la gramilla motivó la suspensión de tres partidos recientes, incluyendo los duelos entre Millonarios y Pereira, Fortaleza y América de Cali, y Santa Fe ante Nacional. Sencia, el consorcio administrador del estadio, aprovechó el periodo del 2 al 11 de febrero para ejecutar labores de recuperación: recambio de grama con segmentos de El Campincito, uso de lámparas de luz roja para estimular el crecimiento y perforaciones técnicas para mejorar el drenaje.

La percepción sobre la calidad del campo está dividida. Jorge Arias, defensor de Millonarios, afirmó que la superficie experimentó una mejora notable tras el último partido: “La mejoría se sintió y se notó mucho”. En esa línea, Radamel Falcao expresó su deseo de que las condiciones continúen mejorando para facilitar el juego de los futbolistas.

En contraste, varias voces críticas han puesto en duda el alcance real de las intervenciones. El periodista Gonzalo González divulgó en X un video que muestra irregularidades en la superficie y advirtió sobre el peligro para los jugadores: “La pelota va dando saltos. Que se prendan de todos los santos cuando coincidan un juego y el agua”.