Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub20, en el que la Tricolor define el liderato

La selección Colombia Femenina ha ganado dos partidos y no ha perdido en el Sudamericano Sub20 2026 - crédito Conmebol

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la fecha 5 del Sudamericano Femenino Sub20, en donde la selección Colombia enfrentará a la anfitriona, Paraguay, con el fin de terminar la fase de grupos en el primer lugar de la tabla de posiciones.

El partido en el estadio Luis Alfonso Giagni, Villa Elisa, muy cerca de la capital de Asunción, iniciará a las 4:00 p. m., y aquí podrá seguir todas las incidencias del compromiso.

