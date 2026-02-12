Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la última fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub20, en el que la Tricolor define el liderato

La selección Colombia Femenina ha ganado dos partidos y no ha perdido en el Sudamericano Sub20 2026 - crédito Conmebol
Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la fecha 5 del Sudamericano Femenino Sub20, en donde la selección Colombia enfrentará a la anfitriona, Paraguay, con el fin de terminar la fase de grupos en el primer lugar de la tabla de posiciones.
El partido en el estadio Luis Alfonso Giagni, Villa Elisa, muy cerca de la capital de Asunción, iniciará a las 4:00 p. m., y aquí podrá seguir todas las incidencias del compromiso.
Así fue el partido de la selección Colombia contra Uruguay
Colombia aseguró su lugar en la Fase Final de la CONMEBOL Sub20 Femenina al derrotar 2-0 a Uruguay en la cuarta jornada, ampliando su dominio en el torneo y sumando su quinta victoria frente a la selección celeste en esta competencia.
El rendimiento defensivo de la selección colombiana sostiene una marca notable: Luisa Agudelo sumó su noveno partido sin recibir goles en campeonatos juveniles femeninos de CONMEBOL (Sub17 y Sub20) en 18 partidos disputados, una cifra que ninguna otra arquera iguala desde 2024. Además, el equipo colombiano hiló tres partidos seguidos con el arco en cero, y solo iguala en victorias ante Chile, Ecuador y Venezuela en la historia de la competición.
En el encuentro, Maithé López rompió el cero a los 41 minutos y María Viáfara sentenció el triunfo al minuto 84. López venía de convertir en el partido previo contra Venezuela y repitió la hazaña de anotar en dos duelos seguidos, algo no visto desde la CONMEBOL Sub17 Femenina 2024 frente a Ecuador y Brasil.
Convocatoria de la selección Colombia para el Sudamericano Femenino Sub20
Luisa Fernanda Agudelo Morelo – San Diego Waves (USA)
Jimena Ospina Domínguez – Atlético Nacional
Marleidy Cossio Mosquera – Racing Club (Arg)
Sara Valentina Bohórquez Labrador – Independiente Santa Fe
María José Torres Cristancho – Independiente Medellín
Maria Fernanda Viafara Bravo – Millonarios Fc
Maria Camila Zapata Mosquera – Once Caldas Daf
Isis Ibitza De La Cruz Sierra – Independiente Santa Fe
Sophia Posada Mora – Independiente Santa Fe
Laura Natalia Tovar Simbaqueba – Independiente Santa Fe
Lina Marcela Arboleda Vásquez – Millonarios FC
Juana Sofía Ortegón Giraldo – Independiente Santa Fe
Eliana Andrea Agudelo Ospina – Independiente Medellín
Mariana Silva Romero – Independiente Santa Fe
Mariana Mosquera Herrera – Atlético Nacional
Isabella Díaz Rodríguez – Independiente Santa Fe
Maithe López Miranda – Vancouver Rise (CAN)
Isabel Weiner – Columbia University (USA)
Nikol Nathalia Rojas Gallo – Independiente Santa Fe
Marian Sterling – Atlético Nacional
Sofía Prieto Restrepo – Deportivo Cali
Ficha del partido
Afiche del partido de la selección Colombia vs. Paraguay - crédito Federación Colombiana de Fútbol
Selección Colombia vs. Selección de Paraguay- Fecha 5 del Sudamericano Femenino Sub-20 Paraguay 2026.
Lugar: estadio Luis Alfonso Giagni, Villa Elisa.
Fecha y hora: jueves 12 de febrero- 4:00 p. m. hora colombiana.
Transmisión: Gol Caracol, Fútbol RCN, Ditu y APP Canal RCN.