Deportes

Estos son los rivales que Colombia enfrentará en el hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20: falta un cupo

Con la Tricolor ya asegurada en la siguiente ronda, el nuevo reto es superar a las cinco mejores selecciones del campeonato para llegar al mundial y pelear el título juvenil

Guardar
Colombia espera hacer una buena
Colombia espera hacer una buena presentación en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20 Femenino - crédito Conmebol

La selección Colombia femenina terminó la fase de grupos del Sudamericano Sub-20 en Paraguay de la mejor manera, al asegurarse el primer puesto y siendo uno de los equipos con mejor rendimiento a lo largo del torneo, al que llegó como candidata al título y clasificar al mundial de Polonia.

El combinado nacional conoció a cinco de sus seis rivales en el hexagonal final, en el que tiene la obligación de demostrar todo su talento y condición de favorita, ahora enfrentando a los conjuntos de mayor, entre ellos al anfitrión Paraguay y la actual campeona Brasil.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De otro lado, el último cupo a la fase definitiva se sabrá el viernes 13 de febrero, con dos escuadras que lucharán en la última fecha para clasificar y así se terminará de armar el calendario de cinco partidos para conocer las cuatro beneficiadas al mundial y el título en Paraguay.

Los rivales en el hexagonal

Colombia armó una plantilla que se dividió en dos grupos: uno que venía desde la categoría sub-17 y otro pequeño que repetía en sub-20, lo que combinó tanto experiencia como nueva sangre en el equipo de Carlos Paniagua, que lleva un buen tiempo en las ramas juveniles.

La selección Colombia femenina se medirá con Argentina, Brasil, Venezuela y Paraguay en el hexagonal del Sudamericano Sub-20, que tiene como fecha inicial el lunes 16 de febrero en el Centro de Alto Rendimiento del Fútbol Femenino, ubicado en Ypané y que coronará a la nueva campeona.

El combinado cafetero tiene un reto enorme en el camino, ya que las albicelestes y las canarinhas, máximas ganadoras del torneo, demostraron un buen nivel en el campeonato con tres victorias en el mismo número de compromisos, todo eso antes de medirse el viernes 13 de febrero.

Colombia tendrá cinco partidos para buscar la clasificación al mundial, pero el objetivo principal es salir campeona por primera vez del Sudamericano Femenino Sub-20, ya que la selección solo ganó dicho torneo en categoría sub-17, así como tampoco consiguió algo en las mayores.

En los próximos tres días, el técnico Carlos Paniagua enfocará todo en recuperar jugadoras con desgaste y lesiones, preparar la plantilla y la táctica para el inicio del hexagonal en Paraguay, entendiendo que cada partido será complicado y no puede confiarse.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Selección Colombia femeninaSudamericano Femenino Sub-20ColombiaColombia vs ParaguayArgentinaBrasilColombia-Deportes

Más Noticias

Colombia empató con Paraguay y selló el primer lugar rumbo al hexagonal del Sudamericano Sub-20

El encuentro en el estadio Luis Alfonso Giagni se caracterizó por la falta de llegadas en ambas áreas, pero le permitió a la Tricolor consolidar su liderazgo en el grupo

Colombia empató con Paraguay y

Así quedó el grupo de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20: esta fue la posición de la Tricolor

Después del empate frente a Paraguay en la última jornada, el combinado nacional aseguró el cupo al hexagonal final y demostró que es una de las favoritas al título

Así quedó el grupo de

Falcao recorta distancia con Dayro Moreno en la tabla de máximos goleadores colombianos: así va el listado

El delantero samario marcó con Millonarios ante Águilas Doradas y se mantiene como el principal perseguidor del atacante de Once Caldas, que desde 2025 tiene el récord

Falcao recorta distancia con Dayro

La Dimayor anunció el calendario de partidos reprogramados en la Liga BetPlay: Santa Fe vs. Atlético Nacional ya tiene fecha

Las autoridades organizaron nuevamente las confrontaciones pendientes para asegurar el normal desarrollo del certamen, luego de interrupciones que ocasionaron alteraciones logísticas

La Dimayor anunció el calendario

Edwuin Cetré vuelve a estar en la mira de Paranaense: esta es la nueva propuesta que involucra al Medellín

El extremo vallecaucano sigue siendo protagonista en el mercado de pases sudamericano, mientras Estudiantes de La Plata y el carioca retoman las conversaciones para definir su futuro

Edwuin Cetré vuelve a estar
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla

Fue abatido alias Venezuela, cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en Antioquia: habría coordinado el asesinato de policías y militares

Quién es ‘Rodrigo Flechas’, la nueva mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo tras la muerte de ‘Gonzalito’

Guerra por el territorio tiene en jaque a Cartagena del Chairá y desató una alerta humanitaria de la Defensoría del Pueblo

Ataque con drones y fusiles contra la estación de Policía de Cajibío dejó al menos dos uniformados heridos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Este es el reguetonero colombiano

Este es el reguetonero colombiano que rompió importante récord mundial y superó a Shakira

Sofía Vergara recordó cuando compartió escenario con Pitbull: “No tenía nada que hacer ahí”

Shakira confirmó su aparición en Copabacana y saludó a su fanaticada en Brasil: “El concierto más soñado de mi vida”

El ‘Desafío Siglo XXI’ enfrenta polémica por señalamientos de brujería y santería entre concursantes

Yeferson Cossio recibió un par de zapatos de oro hechos a mano: este fue el millonario regalo que le dieron

Deportes

Colombia empató con Paraguay y

Colombia empató con Paraguay y selló el primer lugar rumbo al hexagonal del Sudamericano Sub-20

Así quedó el grupo de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20: esta fue la posición de la Tricolor

Falcao recorta distancia con Dayro Moreno en la tabla de máximos goleadores colombianos: así va el listado

La Dimayor anunció el calendario de partidos reprogramados en la Liga BetPlay: Santa Fe vs. Atlético Nacional ya tiene fecha

Edwuin Cetré vuelve a estar en la mira de Paranaense: esta es la nueva propuesta que involucra al Medellín