Estos son los rivales que Colombia enfrentará en el hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20: falta un cupo

Colombia espera hacer una buena presentación en el hexagonal final del Sudamericano Sub-20 Femenino - crédito Conmebol

La selección Colombia femenina terminó la fase de grupos del Sudamericano Sub-20 en Paraguay de la mejor manera, al asegurarse el primer puesto y siendo uno de los equipos con mejor rendimiento a lo largo del torneo, al que llegó como candidata al título y clasificar al mundial de Polonia.

El combinado nacional conoció a cinco de sus seis rivales en el hexagonal final, en el que tiene la obligación de demostrar todo su talento y condición de favorita, ahora enfrentando a los conjuntos de mayor, entre ellos al anfitrión Paraguay y la actual campeona Brasil.

De otro lado, el último cupo a la fase definitiva se sabrá el viernes 13 de febrero, con dos escuadras que lucharán en la última fecha para clasificar y así se terminará de armar el calendario de cinco partidos para conocer las cuatro beneficiadas al mundial y el título en Paraguay.

Los rivales en el hexagonal

Colombia armó una plantilla que se dividió en dos grupos: uno que venía desde la categoría sub-17 y otro pequeño que repetía en sub-20, lo que combinó tanto experiencia como nueva sangre en el equipo de Carlos Paniagua, que lleva un buen tiempo en las ramas juveniles.

La selección Colombia femenina se medirá con Argentina, Brasil, Venezuela y Paraguay en el hexagonal del Sudamericano Sub-20, que tiene como fecha inicial el lunes 16 de febrero en el Centro de Alto Rendimiento del Fútbol Femenino, ubicado en Ypané y que coronará a la nueva campeona.

El combinado cafetero tiene un reto enorme en el camino, ya que las albicelestes y las canarinhas, máximas ganadoras del torneo, demostraron un buen nivel en el campeonato con tres victorias en el mismo número de compromisos, todo eso antes de medirse el viernes 13 de febrero.

Colombia tendrá cinco partidos para buscar la clasificación al mundial, pero el objetivo principal es salir campeona por primera vez del Sudamericano Femenino Sub-20, ya que la selección solo ganó dicho torneo en categoría sub-17, así como tampoco consiguió algo en las mayores.

En los próximos tres días, el técnico Carlos Paniagua enfocará todo en recuperar jugadoras con desgaste y lesiones, preparar la plantilla y la táctica para el inicio del hexagonal en Paraguay, entendiendo que cada partido será complicado y no puede confiarse.

