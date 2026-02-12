Así quedó el grupo de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20: esta fue la posición de la Tricolor

La Selección Colombia femenina sub-20 viene de jugar en la fase de grupos frente a Paraguay, en la última jornada - crédito Conmebol

La selección Colombia femenina sub-20 terminó la fase de grupos del Sudamericano de Paraguay de la mejor manera, luego de un inicio complicado y finalmente obtuvo el cupo al hexagonal final, en el que no solo buscará el tiquete a la Copa del Mundo en Polonia, sino su primer título en la categoría.

También la Tricolor finalizó en buena posición en el grupo A, que tenía a rivales como Paraguay, Venezuela, Chile y Uruguay, contra los que no perdió y mostrando un buen fútbol, de mucha posesión y presión en campo contrario para conseguir el resultado.

De esta manera, el equipo de Carlos Paniagua se prepara para la segunda fase, que promete ser de alto nivel y difícil por los rivales, uno de ellos es nada menos que Brasil, potencia en la categoría juvenil y de mayores en el continente, así como Argentina y la anfitriona Guaraní.

Así quedó el grupo A del Sudamericano Femenino Sub-20, luego de las cinco jornadas disputadas - crédito Conmebol

