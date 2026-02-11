Millonarios y su técnico, Fabián Bustos, estudian la llegada de un refuerzo con historia compartida

El estratega argentino Fabián Bustos vería con buenos ojos la llegada de Andy Polo - crédito @MillosFCoficial/X

El reciente empate sin goles de Millonarios frente a Deportivo Cali en el estadio Palmaseca, por la fecha 5 de la Liga BetPlay, marcó el estreno de Fabián Bustos como director técnico del club capitalino.

Aunque la hinchada esperaba celebrar la primera victoria del campeonato, el equipo mostró signos de mejoría en comparación con lo exhibido durante la etapa de Hernán Torres, que dejó el cargo tras la caída ante Deportivo Pasto.

En medio de la expectativa por posibles refuerzos, los rumores sobre el regreso de futbolistas como Daniel Ruiz, actualmente en el CSKA Moscú, o la llegada de Jarlan Barrera, libre tras su paso por Independiente Medellín, han ocupado la conversación en los últimos días.

Sin embargo, en las últimas horas surgió la versión de un posible interés del nuevo cuerpo técnico en un futbolista ya conocido en el club y en el entorno del entrenador.

Andy Polo y las restricciones del cupo extranjero

Nacido en 1994, Andy Polo emergió como figura en Universitario y ha sido convocado a la selección peruana desde 2016, caracterizándose por su rapidez y aporte ofensivo en el campo - crédito Andina

Durante la emisión matutina de Palabras Mayores en Win Sports, el periodista Carlos Antonio Vélez aseguró que “el profe Bustos tiene en la cabeza volver a traer al peruano Andy Polo a Colombia. Cuando jugó en Millonarios era un peladito recién destetado. Él fue vital en el Universitario (Perú); es el carrilero que al entrenador le gusta”. Vélez, sin embargo, aclaró que se trata de una especulación, ya que actualmente el club no cuenta con cupos disponibles para inscribir futbolistas extranjeros en su plantilla.

Según el reglamento de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) para la temporada 2026, el artículo 38 establece que cada club puede inscribir hasta cuatro jugadores extranjeros.

Millonarios ya ocupa esos lugares con el arquero Guillermo de Amores y el defensor Édgar Elizalde que son uruguayos; el mediocampista Rodrigo Ureña (Chile) y el delantero Rodrigo Contreras (Argentina).

Todos han sido inscritos y han tenido participación o han sido convocados para compromisos oficiales, a excepción de Elizalde, que aún no ha debutado bajo la dirección técnica actual, pese a llegar en enero de 2026.

Estrategia directiva ante la falta de cupos y la negativa de Daniel Ruiz

El mediocampista fue campeón con Millonarios de la Copa BetPlay y la Superliga - crédito @pfc_cska/Millonarios

El lunes 9 de febrero, el periodista Felipe Sierra informó en su canal de Kick que Daniel Ruiz no regresará a Millonarios en este semestre. A pesar de las conversaciones entre el club y el futbolista, el ex Embajador decidió mantenerse en el fútbol europeo y analizar las ofertas que tiene en otras ligas del continente, priorizando su proyección internacional sobre un retorno inmediato al FPC.

Frente a este escenario, Sierra explicó que la directiva de Millonarios optará por no incorporar nuevos nombres si no encuentran una opción que realmente eleve el nivel del plantel. Según sus fuentes, la intención es priorizar la calidad sobre la cantidad, y dejar abierta la puerta para una eventual llegada de Andy Polo en el próximo mercado de fichajes, previsto para junio, siempre y cuando uno de los extranjeros actualmente inscritos abandone el club.

La situación contractual de la plantilla dificulta posibles movimientos. Elizalde, Ureña y Contreras llegaron en enero de 2026, lo que reduce las probabilidades de una salida temprana.

Por su parte, el arquero uruguayo Guillermo de Amores, vinculado desde mediados de 2025 hasta 2027, no ha sumado la cantidad de minutos esperada debido a lesiones y dificultades de rendimiento, variables que podrían influir en una decisión futura de la dirigencia para liberar un cupo extranjero.

Millonarios regresa al Coloso de la 57

Millonarios empató en condición de visitante ante Deportivo Cali por la fecha 5 - crédito Cristian Bayona / Colprensa

El próximo compromiso del cuadro capitalino será el miércoles 11 de febrero en el estadio El Campín, que vuelve a recibir fútbol tras el aplazamiento de partidos producto del estado de la gramilla.

El regreso al coloso de Bogotá representa una oportunidad para que el equipo de Bustos consolide su idea de juego y busque su primera victoria bajo la nueva conducción técnica, mientras la dirigencia y la hinchada mantienen la atención puesta en el mercado de pases y en los posibles ajustes en el plantel para el resto mercado de fichajes que culminará el 6 de marzo.