Deportes

Luis Suárez prende las alarmas en la selección Colombia por lesión tras el partido contra Porto FC: esto se sabe sobre el delantero

El goleador colombiano ha marcado 26 goles y ha dado cinco asistencias en su primera temporada con el Sporting CP de Portugal

Luis Suárez terminó con un
Luis Suárez terminó con un vendaje en su rodilla derecha el partido contra el FC Porto en la Liga de Portugal

La situación física de Luis Suárez ha prendido las alarmas de la selección Colombia y plantea un reto para el Sporting de Lisboa en el tramo decisivo de la temporada, justo cuando el equipo mantiene sus aspiraciones al tricampeonato.

La reciente lesión en la rodilla derecha del delantero, detectada tras el empate 1-1 ante el Porto en el estadio Dragão, lo obliga a una pausa forzada y lo aparta de los entrenamientos regulares, según informó el periódico Record.

Este contratiempo llega cuando el delantero colombiano acumuló su quinta tarjeta amarilla en la liga, acción que llegó durante los minutos finales de ese encuentro, lo que lo dejará por fuera de la próxima jornada, ya que debe cumplir una fecha de suspensión.

Luis Suárez se perderá el
Luis Suárez se perderá el partido contra Familicao por acumulación de tarjetas amarillas

El cuerpo técnico del Sporting enfrenta escasez de opciones para reemplazarlo. Rui Borges, técnico del club, espera que loannidis, ausente desde comienzos de enero por una dolencia en la rodilla izquierda, pueda reincorporarse pronto a los entrenamientos sin molestias.

Sin una alternativa clara disponible entre los titulares, el entrenador contempla recurrir a la plantilla del “equipo B”, donde destaca Rafael Nel, que fue titular recientemente en el partido contra el Paços de Ferreira y ya se sentó en el banco durante el último clásico frente a los “azules y blancos”.

La exigencia acumulada también figura como un factor. Luis Suárez encadenó 12 partidos consecutivos sin ser sustituido y solo cedió por razones físicas en esta oportunidad: durante varios encuentros en noviembre ya había jugado condicionado, utilizando una protección especial en la zona afectada. Según el citado medio, a pesar de mantener un “rendimiento alto y sin necesidad de frenar”, esta vez la molestia le ha obligado a parar por primera vez en la temporada.

Luis Suárez juega su primer
Luis Suárez juega su primer temporada con Sporting CP

En medio de las dificultades, Suárez recibió un estímulo. La Liga lo reconoció como el mejor delantero del mes de enero, con el 36,28% de las preferencias de los entrenadores. Superó en la votación al jugador del Estoril Begraoui (29,2%) y al delantero Pavilidis, del Benfica (7,96%). Además, su esposa, Carolina, expresó su apoyo compartiendo la reacción a su gol en el clásico a través de redes sociales.

Una de las preocupaciones principales del Sporting reside en la falta de recambio para la ofensiva durante una fase crucial del calendario. Aunque el refuerzo Faye podría ocupar posiciones ofensivas, según la información de Record, no existen indicios de que esté previsto cubrir la baja de Suárez de manera inmediata dentro de la plantilla principal. El club deberá gestionar la ausencia del artillero en la recepción al Famalicão, prevista para el domingo 15 de febrero a las 3:30 p. m.

La marca de Luis Javier Suárez que no se registraba en los últimos 9 años

Luis Suárez es el máximo
Luis Suárez es el máximo goleador del Sporting CP con 26 goles

La irrupción de Luis Javier Suárez como uno de los referentes ofensivos del Sporting de Lisboa representa un cambio para el fútbol colombiano. Suárez se ha convertido en el primer delantero colombiano en superar las 25 anotaciones en Europa en los últimos nueve años, un hito que lo coloca en un selecto grupo reservado hasta ahora para figuras como Falcao García.

Su desempeño en la presente temporada, con 26 goles en 35 encuentros oficiales, alimenta las expectativas sobre su futuro en la Selección Colombia y lo presenta como un serio candidato a ocupar la posición de “nueve” titular rumbo al Mundial.

El club portugués apostó fuerte en julio por el delantero samario, convirtiéndolo en uno de sus fichajes más costosos. Además, el acuerdo incluyó una prima especial sujeta a logros deportivos. La actuación de Suárez ha sido consistente: registra 19 goles en 21 jornadas de la liga, cifras que confirman su capacidad para cubrir la ausencia de Viktor Gyökeres, máximo artillero del campeonato portugués la temporada anterior con 28 dianas.

El último antecedente de un delantero colombiano con tantos goles en Europa data de la campaña 2016-2017, cuando Falcao García alcanzó 30 tantos con el Mónaco francés. De esos, 21 fueron en la liga, cinco en la Liga de Campeones, dos en la Copa de la Liga y dos en la copa nacional.

Luis SuárezSporting LisboaPorto FCFútbol de PortugalSporting CPSelección ColombiaColombia-Deportes

