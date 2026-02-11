Independiente Santa Fe quiere ‘ir a la carga’ por fichaje internacional para la Copa Libertadores

Santa Fe quiere contar con un refuerzo internacional para la Copa Libertadores - crédito Catalina Olaya / Colprensa

Independiente Santa Fe avanza en negociaciones para incorporar al extremo uruguayo Brian Ocampo, actualmente en el Cádiz de la segunda división española, con el objetivo de reforzar el plantel de cara a la Copa Libertadores 2026.

El jugador de 26 años, bajo contrato en España hasta junio de 2026, sería alternativa para el ataque, un movimiento posible por la gestión de Pablo Repetto, quien ya lo dirigió en el Club Nacional de Uruguay.

La posible llegada de Ocampo responde al pedido de la hinchada que reclama un refuerzo de jerarquía y se plantea bajo la modalidad de cesión hasta fin de año, sin abonar la cláusula de salida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Santa Fe iría a la carga por Brian Ocampo, delantero uruguayo que pasó por el Cardenal - crédito @olsendeportes / X

La información la entregó el 10 de febrero de 2026 a través de su cuenta de X, el periodista Mariano Olsen detalló el interés que existe por el atacante uruguayo, formado en Nacional de Montevideo.

“Desde Uruguay me confirman que Santa Fe está interesado en contrarar a Brian Ocampo. El extremo de 26 años mantiene contrato hasta junio con Cádiz CF de la segunda división de España. El técnico Pablo Repetto ya lo dirigió en Nacional de Uruguay”, dijo.

Estadísticas de Brian Ocampo

Brian Ocampo juega en el Cádiz de España, equipo que para la temporada 2025-2026 está en la Liga Hypermotion, segunda división de España - crédito Miguel Toña / EFE

El extremo uruguayo participa con el número ‘10’ y, aunque ha visto reducido su protagonismo como titular, suma 18 partidos y tres goles esta temporada en LaLiga Hypermotion, siendo valorado en 1 millón de euros según Transfermarkt.

A continuación, estos son los detalles de sus goles:

22 de agosto de 2025 - Liga Hypermotion: 29 minutos y gol en el Leganés 1-1 Cádiz

31 de agosto de 2025 - Liga Hypermotion: 65 minutos u gol en el Cádiz 2-1 Albacete

9 de enero de 2026 - Liga Hypermotion: 64 minutos y gol en el Cádiz 3-2 Real Sporting

Independiente Santa Fe también iría por Brayan Ceballos, defensor del New England de Estados Unidos

Brayan Ceballos sería nuevo jugador de Santa Fe, a la espera de confirmación oficial- crédito Eric Canha-Imagn Images

En paralelo, la directiva de Independiente Santa Fe negocia la vuelta del defensor Brayan Ceballos. El club tiene un acuerdo para adquirir los derechos del jugador, cuya ficha pertenece al New England Revolution, por una cifra de USD1,2 millones a ser pagada en tres años, según la información que entregó el periodista Felipe Sierra, el 9 de febrero de 2026 a través de su cuenta de X.

En medio de negociaciones extendidas, la dirigencia de Santa Fe avanzó con el New England Revolution, propietario total de los derechos del defensor central Ceballos, para concretar la compra del 60 % de su pase. El acuerdo financiero, que contempla el pago de USD 1,2 millones divididos en tres cuotas, destrabó la operación y complació finalmente las exigencias estadounidenses.

Originalmente, el New England tasaba a Ceballos en unos USD 2,5 millones y solo quería considerar una venta completa, argumentando su valor contractual hasta diciembre de 2027 y su proyección en el club. Sin embargo, la propuesta flexible presentada desde Bogotá y la insistencia de la directiva colombiana alteraron el criterio inicial, haciendo viable un pacto que parecía lejano al comienzo de las conversaciones.

La voluntad del jugador jugó un papel relevante en la definición del acuerdo. Brayan Ceballos mostró su intención de regresar a Colombia, fundamentando su petición en motivos familiares: uno de sus parientes no puede viajar a Estados Unidos por dificultades de visado, lo que lo llevó a solicitar formalmente su salida. Este componente personal fue decisivo para que el club de la MLS reconsiderara su postura original y abriera margen para una venta parcial.

Este monto convertiría a Ceballos en el fichaje más costoso de la historia del equipo bogotano. Por el momento, la venta de abonos para la Copa Libertadores muestra una tendencia positiva, lo que facilita la operación.

El vínculo contractual entre Ceballos y Santa Fe estaría cerrado desde hace aproximadamente diez días, a la espera de los exámenes médicos y el anuncio oficial. El defensor viajaría en breve a Bogotá para incorporarse bajo las órdenes del técnico Pablo Repetto, cumpliendo así un pedido expreso de su cuerpo técnico y una expectativa generada desde los primeros días del mercado.

En términos deportivos, Ceballos inició su carrera profesional hace seis años con Universitario de Popayán y se consolidó rápidamente en Deportes Quindío, donde fue titular y participó en el ascenso a Primera División. Después de pasar por el Fortaleza de Brasil y el Junior colombiano, tuvo una experiencia internacional con el Dinamo de Kiev antes de su ingreso al fútbol estadounidense, donde, solo en la temporada 2025, disputó 29 partidos con el New England Revolution, alcanzando una regularidad que respalda la inversión que está por realizar el club cardenal.