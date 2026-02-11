Deportes

Esta es la fecha de inauguración del hotel FCF, la nueva casa de la selección Colombia

Gracias al hotel propio, la Federación Colombiana de Fútbol disminuirá drásticamente los gastos de alojamiento, permitiendo reinvertir recursos en el desarrollo de la selección Colombia y mejorar las condiciones de sus concentraciones

Selección Colombia femenina y masculina
Selección Colombia femenina y masculina - crédito Federación Colombiana de Fútbol

El reciente anuncio sobre la finalización del hotel para la selección Colombia en Barranquilla fortalece el posicionamiento de esta ciudad como epicentro del fútbol nacional y responde a un anhelo histórico de la Federación Colombiana de Fútbol. El proyecto, que representa una inversión estimada de $35.000 millones de pesos.

En este contexto, se conoció la fecha de inauguración de la sede-hotel, y que, según los detalles que entregó el periodista Carlos Antonio Vélez, contaría con la presencia de Gianni Infantino, presidente de FIFA.

Sede deportiva de la Federación
Sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, en donde se construye el hotel - crédito @teveobarranquilla

El 11 de febrero de 2026, según informó el periodista Carlos Antonio Vélez en su programa de Palabras Mayores de Deportes RCN, que la sede deportiva con el Hotel FCF será entregado el 24 de febrero de 2026.

En el mismo espacio citó una carta de invitación por parte de la Federación Colombiana de Fútbol, firmada por el presidente Ramón Jesurún, en su mismo espacio de opinión.

“En nombre del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, tengo el honor de invitarle a la inauguración oficial del Hotel FCF. un proyecto institucional orientado a fortalecer las condiciones de preparación, concentración y bienestar de nuestras selecciones. La inauguración se realizará el 24 de febrero de 2026 a las 4:00 p. m., en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, en Barranquilla”, detallaron.

Estos son los detalles de la nueva sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol

Así van las obras del
Así van las obras del hotel de concentración que se inaugurará el 24 de febrero de 2026 en Barranquilla - crédito @teveobarranquilla / X

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) impulsa una transformación decisiva para el fútbol nacional con la construcción de un hotel de lujo exclusivo para la Selección Colombia en la sede deportiva de Alameda del Río, Barranquilla. El proyecto no solo busca no solo optimizar la preparación y descanso del equipo durante las eliminatorias sudamericanas, sino también consolidar a la ciudad del Atlántico como la sede indiscutida de los partidos de local.

La construcción del complejo forma parte de una estrategia orientada a garantizar la autosuficiencia operativa de la FCF y mantener un entorno de alto rendimiento para el plantel. Cada una de las cincuenta habitaciones estará destinada únicamente a los jugadores y al cuerpo técnico de la selección durante las concentraciones, lo que permitirá reducir los costos estimados entre cinco y diez millones de pesos por noche asociados hasta ahora al uso de hoteles externos.

Esta decisión implica transformar un gasto reiterado en una inversión de largo plazo, en línea con los objetivos de eficiencia y profesionalización de la Federación.

Barranquilla reforzará su papel central gracias a la ampliación del estadio Metropolitano, que aumentará su capacidad de 45.000 a 65.000 espectadores, lo cual potenciará la posibilidad de acoger eventos futbolísticos de gran envergadura .La apuesta se sostiene en los sólidos antecedentes deportivos: desde que la selección juega las eliminatorias en este escenario, ha logrado la clasificación a cinco Copas del Mundo en seis procesos, frente a solo una vez en cinco cuando fue local en Bogotá.

Estos son los partidos de la selección Colombia en la fase de grupos

- crédito Mateo Riaños /
- crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Grupo K

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Houston - 12:00 p. m.
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México - 9:00 p. m.

Fecha 2

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m.
  • 23 de junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - 9:00 p. m. - Guadalajara

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami - 6:30 p. m.
  • 27 de junio: Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) vs. Uzbekistán - 6:30 p.m.

