Iván René Valenciano fue tajante con sus elogios a Muriel: “No hay un jugador mejor”

El exdelantero afirmó que la nueva figura del Junior de Barranquilla supera a cualquier otro jugador del FPC

Valenciano afirmó que ver a
Valenciano afirmó que ver a Muriel es recordar lo mejor de su carrera - crédito Junior/Colprensa

Luis Fernando Muriel ha sido comparado en varias ocasiones con la leyenda de la selección Colombia Iván René Valenciano, y en la llegada del atacante al Junior de Barranquilla, en donde “el Bombardero” es ídolo, las menciones sobre su parecido físico han vuelto a ser mencionadas.

Es por ello que, en diálogo con El Heraldo, Valenciano habló sobre varios temas de la actualidad del Junior de Barranquilla, comenzando con el presente de Muriel, que es la principal figura del Tiburón.

“Cuando me llamaron, sabía que me iban a preguntar por eso, porque ya mucha gente me ha hablado del tema. Mi sobrino me escribió ayer y me dijo: ‘Tío, ver a Muriel es verte a ti; siento que tenerlo en cancha es empezar ganando 1-0, como me decían que pasaba en tu época’. Yo a Muriel lo he visto en este arranque de semestre y siento lo mismo. En ese gol de tiro libre que le anota al Pereira, me vi pintado”.

El delantero llegó procedente del
El delantero llegó procedente del fútbol de Estados Unidos para reforzar al cuadro Tiburón -crédito @JuniorClubSA/X

Desde su perspectiva, Valenciano mencionó que lo más destacado que tiene el exdelantero de clubes como Atalanta o Sevilla es la simpleza con la que toma decisiones dentro del terreno de juego. “La verdad, me gusta mucho ver jugar a Luis Fernando Muriel, es un deleite, tiene una técnica muy depurada, hace ver todo fácil, es simple para jugar al fútbol”.

Para el exfutbolista, que está radicado en Estados Unidos, un jugador como Muriel no debe marcar a sus rivales, sino preocuparse de ser importante en los momentos que Junior tenga el balón.

“Hoy Muriel es un jugador que mantiene su capacidad y su talento intacto. Yo creo que él va a seguir creciendo desde lo físico. Quizá algunos le pedirán que marque o que presione, pero yo lo que le pido a un talento como ese es que cada vez que tenga la pelota me haga una genialidad y me defina los partidos”.

Al hablar del nivel que le ofrece Muriel al FPC, Valenciano aseguró que en la actualidad el “10″ del Junior de Barranquilla es el mejor talento que tiene el fútbol colombiano.

“Si vamos a hablar desde lo futbolístico, no hay un jugador mejor que Luis Fernando Muriel. Si hablamos desde las estadísticas, hay delanteros como Dayro (Moreno), Rodallega y Morelos que te van a pelear. A ‘Chicho’ Arango aún no lo meto en esa lista, porque para mí sigue siendo una incógnita. Si hablamos netamente de lo futbolístico, ninguno se le acerca a Luis Fernando”.

El exjugador está radicado hace
El exjugador está radicado hace cuatro años en Estados Unidos - crédito @ivanvalenciano9/Instagram

Al comparar a Muriel con los otros delanteros del Junior, Valenciano mencionó que ninguno cuenta con el talento del atacante de 34 años.

“Paiva te hace uno que otro gol, se sacrifica, genera, se asocia, se esfuerza, corre, mete, se entrega, pero no es Muriel. A mí Paiva me parece un buen jugador, un delantero que en el esfuerzo y en el sacrificio no te niega nada, pero desde lo futbolístico a mí, la verdad, no es que me llene la retina. Es un jugador cumplidor, rendidor, y ya”.

Por último, Valenciano aprovechó el espacio para hablar de James Rodríguez y los retos que tendrá que afrontar en la MLS.

“Yo creo que lo más importante es que compita, más allá de la liga y más allá del equipo en el que vaya a jugar. Al mundial va a ir fijo. Tenga una temporada mala en el Minnesota United, juegue cinco partidos o juegue diez, al mundial va a ir. No interfiere nada si no le va bien en Minnesota, si no tiene el rendimiento deseado; al mundial va a ir, va a ser el capitán y va a ser titular en la selección”.

Muriel ha declarado que su
Muriel ha declarado que su sueño es ser campeón con Junior - crédito @luisfmuriel19 / Instagram

