El WTA 250 de Bogotá volverá a jugarse en Semana Santa durante el 2026: detalles del torneo más importante de tenis de Colombia

La Copa Colsanitas 2026 se llevará a cabo en el Club El Country de Bogotá - crédito Colprensa

La Copa Colsanitas regresa a Bogotá en Semana Santa, del 28 de marzo al 5 de abril, consolidándose como el primer torneo del Circuito WTA sobre polvo de ladrillo en la actual temporada y reafirmando su sitio como referencia histórica en el tenis latinoamericano.

La celebración en estas fechas suma valor al unir deporte, turismo y cultura en uno de los momentos más emblemáticos del año en Colombia, fortaleciendo el reconocimiento de Bogotá y el país como anfitriones de competencias regionales de alto nivel.

Este certamen ha sido clave durante más de cuatro décadas para el desarrollo del tenis colombiano y latinoamericano, sirviendo como plataforma para grandes figuras y proyectando nuevos talentos, lo que ha cimentado su prestigio y continuidad internacional.

Desde 2021, las canchas del Country Club de Bogotá han sido escenario de tres consagraciones de Camila Osorio —en 2021, 2024 y 2025—, quien es la segunda tenista con más trofeos desde que el torneo se incorporó al Circuito WTA en 1998. El récord absoluto lo mantiene Fabiola Zuluaga con cuatro títulos.

La organización del torneo proporcionará semanas antes del inicio la información detallada sobre la venta y precios de boletería, invitando al público a asegurar su presencia y seguir los anuncios oficiales para participar en la cita deportiva de mayor tradición en América Latina.