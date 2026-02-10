Deportes

El WTA 250 de Bogotá volverá a jugarse en Semana Santa durante el 2026: detalles del torneo más importante de tenis de Colombia

Camila Osorio defiende el título del campeonato que conquistó en 2025 y que ya ha ganado en otras dos ocasiones, por lo que será la tenista más destacada del certamen

Guardar
La Copa Colsanitas 2026 se
La Copa Colsanitas 2026 se llevará a cabo en el Club El Country de Bogotá - crédito Colprensa

La Copa Colsanitas regresa a Bogotá en Semana Santa, del 28 de marzo al 5 de abril, consolidándose como el primer torneo del Circuito WTA sobre polvo de ladrillo en la actual temporada y reafirmando su sitio como referencia histórica en el tenis latinoamericano.

La celebración en estas fechas suma valor al unir deporte, turismo y cultura en uno de los momentos más emblemáticos del año en Colombia, fortaleciendo el reconocimiento de Bogotá y el país como anfitriones de competencias regionales de alto nivel.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Este certamen ha sido clave durante más de cuatro décadas para el desarrollo del tenis colombiano y latinoamericano, sirviendo como plataforma para grandes figuras y proyectando nuevos talentos, lo que ha cimentado su prestigio y continuidad internacional.

Desde 2021, las canchas del Country Club de Bogotá han sido escenario de tres consagraciones de Camila Osorio —en 2021, 2024 y 2025—, quien es la segunda tenista con más trofeos desde que el torneo se incorporó al Circuito WTA en 1998. El récord absoluto lo mantiene Fabiola Zuluaga con cuatro títulos.

La organización del torneo proporcionará semanas antes del inicio la información detallada sobre la venta y precios de boletería, invitando al público a asegurar su presencia y seguir los anuncios oficiales para participar en la cita deportiva de mayor tradición en América Latina.

Temas Relacionados

Camila OsorioWTA 250 de BogotáCopa ColsanitasTenis ColombiaClub El CountryColombia-Deportes

Más Noticias

Así fue como Portugal pasó del fracaso absoluto a ser una de las 4 mejores selecciones en el planeta

Los lusos pasaron en cuatro años de perder la ilusión con una generación talentosa liderada por Luis Figo en Corea y Japón 2002, a soñar con Cristiano Ronaldo en tierras teutonas

Así fue como Portugal pasó

Colombia vs. Uruguay EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay: siga aquí el minuto a minuto

La Tricolor buscará su segunda victoria en Asunción, después de derrotar al vecino país con un golazo de Maithé López

Colombia vs. Uruguay EN VIVO,

Fichaje de Jhon Arias es el segundo más costoso en la historia del Palmeiras: otro colombiano está en el Top 5

El polémico fichaje del colombiano, luego de estar apenas seis meses en el Wolverhampton, habría sido gestado por la presidenta del ‘Verdao’, según su entrenador

Fichaje de Jhon Arias es

Técnico de Portugal explicó el motivo por el cual João Félix no ha triunfado como se esperaba a nivel de clubes

Tras años de inestabilidad en clubes europeos, el delantero portugués encuentra su mejor versión bajo el mando de Roberto Martínez gracias a la continuidad y confianza recibidas en la selección nacional, según destaca el propio seleccionador

Técnico de Portugal explicó el

Camila Osorio avanzó a la tercera ronda del WTA 1.000 de Catar: quién es su próxima rival y de cuánto es el millonario premio

La cucuteña jugará por segunda vez en su carrera profesional los octavos de final de un campeonato en la categoría 1.000 y confirma su recuperación tras el Australian Open

Camila Osorio avanzó a la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En video: ‘Naín’, líder de

En video: ‘Naín’, líder de Acsn, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

ENTRETENIMIENTO

Críticas a la hija de

Críticas a la hija de Daddy Yankee por asegurar que Bad Bunny es el mejor artista de Puerto Rico: le recordaron el legado de su padre

Emiro Navarro recordó incómodo episodio con Juanda Caribe y habló del rechazo que vivió cuando empezaba en redes sociales: “Ya sané”

Expareja de Aida Victoria Merlano reveló si se daría o no una nueva oportunidad en el amor: “Estoy enfocado en mis proyectos”

Sara Uribe se conmueve al hablar de la muerte de Yeison Jiménez y envía palabras de apoyo a la esposa del cantante: “Fue la elegida”

Lokillo Flórez relató cómo casi termina en golpes con el chileno El Menor tras la FMC World Series: “Que estaba destruyendo su carrera”

Deportes

Colombia vs. Uruguay EN VIVO,

Colombia vs. Uruguay EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay: siga aquí el minuto a minuto

Fichaje de Jhon Arias es el segundo más costoso en la historia del Palmeiras: otro colombiano está en el Top 5

Técnico de Portugal explica el motivo por el cual João Félix no ha triunfado como se esperaba a nivel de clubes

Camila Osorio avanza a la tercera ronda del WTA 1.000 de Catar: quién es su próxima rival y de cuánto es el millonario premio

Falcao está cumpliendo 40 años y así lo felicitó el mundo del fútbol: desde Hugo Rodallega hasta la selección Colombia