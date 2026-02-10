Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia femenina sub-20: este será su rival en el Sudamericano de Paraguay

Maithé López disparando a la portería para el gol de Colombia, que abrió el marcador frente a Uruguay - crédito Conmebol

La selección Colombia viene de un partido complicado contra Uruguay en el Sudamericano Femenino Sub-20, que aseguró de manera temprana el cupo al hexagonal final para continuar con el sueño de llegar al mundial juvenil, tal como en la edición de 2024.

Las cafeteras ya conocen su próximo rival en el certamen de Paraguay, que será con el que cerrará la fase de grupos, con el objetivo de un buen resultado para quedar entre las tres primeras de la zona A, además de defender su invicto en el campeonato con dos triunfos y un empate.

De otro lado, el equipo de Carlos Paniagua también estará atenta a los otros cinco seleccionados que obtendrán el pase a la fase final del Sudamericano, para evaluar sus rivales y analizar los siguientes cinco juegos que le quedarán para obtener uno de los cuatro tiquetes al mundial.

Próximo rival de Colombia en el Sudamericano

Las cafeteras demostraron que tienen la manera de solucionar las situaciones más difíciles, aguantar los momentos difíciles y resolver para ganar, pues frente a Uruguay los goles se dieron en los tramos finales de ambos tiempos, con los tantos de Maithé López y María Viáfara.

Colombia ahora se medirá con nada menos que la anfitriona Paraguay, equipo que se juega la vida para entrar al hexagonal final y depende de sí misma para conseguirlo, por lo que será otro partido de muchos problemas para las dirigidas por el entrenador Carlos Paniagua.

Pese al buen inicio con goleada por 4-0 sobre Chile, luego empató sin goles contra Uruguay y el 10 de febrero perdió 2-0 ante Venezuela, que dejó a las guaraníes en la tercera posición del grupo A con cuatro puntos, los mismos de las charrúas, pero ganando la posición por la diferencia de gol.

Noticia en desarrollo...