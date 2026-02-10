Colombia vs. Uruguay EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay: siga aquí el minuto a minuto

¡Un saludo cordial para todos, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y Uruguay por la fecha 4 del Sudamericano Sub-20.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
La selección Colombia femenina Sub-20 obtuvo su primer triunfo en el Sudamericano de la categoría, tras vencer 1-0 a Venezuela en el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, Paraguay.
El seleccionado femenino sub-20 de Colombia se juega la clasificación al hexagonal final del Sudamericano este martes 10 de febrero de 2026, cuando enfrente a Uruguay en su tercer partido del torneo que se desarrolla en Paraguay.
El partido se jugará el 10 de febrero de 2026 en el estadio Emiliano Ghezzi de Asunción, Paraguay, a partir de las 4:00 p. m., y se podrá ver a través del Gol Caracol, de Fútbol RCN, de Sports y de la aplicación digital de DGO.
La árbitra del encuentro será la peruana Elizabeth Tintaya, y estará acompañada por Mariana Aquino y Diana Ruíz como jueces de línea, mientras que la cuarta designada será la argentina Adriana Álvarez.
En un encuentro cerrado y parejo, las dirigidas por Carlos Paniagua derrotaron el 8 de febrero de 2026 a Venezuela por 1-0.
El gol llegó al minuto 81 gracias a una gran jugada de Maithé López, definiendo de cara al arco de la portera Valeria Rebanales y llegó a su primera victoria en el campeonato.
Por los lados de Uruguay, también viene de vencer el 7 de febrero de 2026 a Chile por 1-0 en el grupo A, con gol de Antonella Cordero al minuto 72, partido disputado en el estadio Emiliano Ghezzi.
A continuación, así va el grupo A del Sudamericano Sub-20 de Paraguay: