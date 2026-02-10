Colombia vs. Uruguay EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay: siga aquí el minuto a minuto

La "Tricolor" viene de derrotar a Venezuela en la segunda fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub-20-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

¡Un saludo cordial para todos, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y Uruguay por la fecha 4 del Sudamericano Sub-20.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel