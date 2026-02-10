Deportes

Colombia vs. Uruguay EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay: siga aquí el minuto a minuto

La Tricolor buscará su segunda victoria en Asunción, después de derrotar al vecino país con un golazo de Maithé López

La "Tricolor" viene de derrotar
La "Tricolor" viene de derrotar a Venezuela en la segunda fecha de la fase de grupos del Sudamericano Sub-20-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

¡Un saludo cordial para todos, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y Uruguay por la fecha 4 del Sudamericano Sub-20.

12:33 hsHoy

Así va la selección Colombia en la tabla de posiciones del Sudamericano Femenino Sub-20: qué necesita la Tricolor para avanzar de ronda

La Tricolor es colíder del grupo A del campeonato, con los mismos puntos que las anfitrionas, pero una menor diferencia de gol

Maithe López marcó el primer
Maithe López marcó el primer gol de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino Sub20, que se juega en Paraguay - crédito Conmebol

La selección Colombia femenina Sub-20 obtuvo su primer triunfo en el Sudamericano de la categoría, tras vencer 1-0 a Venezuela en el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, Paraguay.

12:14 hsHoy

Colombia vs. Uruguay: hora y dónde ver el partido de la Tricolor en la fecha 4 del Sudamericano Femenino Sub20

El partido puede definir la clasificación de la Tricolor a la ronda final del campeonato juvenil que se juega en Paraguay, de manera anticipada, siempre y cuando ganen y se den otros resultados

La selección Colombia en la
La selección Colombia en la pasada edición terminó en el tercer puesto - crédito Conmebol

El seleccionado femenino sub-20 de Colombia se juega la clasificación al hexagonal final del Sudamericano este martes 10 de febrero de 2026, cuando enfrente a Uruguay en su tercer partido del torneo que se desarrolla en Paraguay.

12:04 hsHoy

La Tricolor se mide ante las Charrúas

El partido se jugará el 10 de febrero de 2026 en el estadio Emiliano Ghezzi de Asunción, Paraguay, a partir de las 4:00 p. m., y se podrá ver a través del Gol Caracol, de Fútbol RCN, de Sports y de la aplicación digital de DGO.

La árbitra del encuentro será la peruana Elizabeth Tintaya, y estará acompañada por Mariana Aquino y Diana Ruíz como jueces de línea, mientras que la cuarta designada será la argentina Adriana Álvarez.

En un encuentro cerrado y parejo, las dirigidas por Carlos Paniagua derrotaron el 8 de febrero de 2026 a Venezuela por 1-0.

El gol llegó al minuto 81 gracias a una gran jugada de Maithé López, definiendo de cara al arco de la portera Valeria Rebanales y llegó a su primera victoria en el campeonato.

Por los lados de Uruguay, también viene de vencer el 7 de febrero de 2026 a Chile por 1-0 en el grupo A, con gol de Antonella Cordero al minuto 72, partido disputado en el estadio Emiliano Ghezzi.

A continuación, así va el grupo A del Sudamericano Sub-20 de Paraguay:

  1. Paraguay: 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +4)
  2. Colombia: 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  3. Uruguay: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  4. Venezuela: 3 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  5. Chile: 1 punto - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -5)

