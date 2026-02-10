Deportes

El colombiano Christian González se convertiría en el esquinero mejor pago en la historia de la NFL: este sería el millonario contrato

El colombiano que en el Super Bowl interrumpió tres pases de ‘touchdown’ extendería su contrato con New England Patriots por cuatro años

Guardar
Christian González fue uno de
Christian González fue uno de los jugadores más destacados en la defensiva de los New England Patiots en el Super Bowl - crédito Kirby Lee-Imagn Images

La destacada trayectoria de Christian Gonzalez, joven esquinero de los New England Patriots, lo posiciona este receso de temporada como el foco central de los planes futuros de la franquicia, tras una campaña en la que la defensa de New England se mostró como uno de los pilares del equipo.

Su proyección contractual ha generado gran expectativa: de acuerdo con el analista MLFootball en un post citado por NESN, Gonzalez podría firmar una extensión de cuatro años y USD 140 millones en la próxima pretemporada, lo que lo convertiría en el esquinero mejor pagado de la historia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El contexto económico de la organización acompaña ese escenario, ya que, según Athlon Sports, los Patriots dispondrán de 33 millones de dólares en espacio bajo el tope salarial, cifra que les garantiza margen de maniobra para abordar una negociación prioritaria como la del jugador.

Football - NFL - Super
Football - NFL - Super Bowl LX - New England Patriots v Seattle Seahawks - Levi's Stadium, Santa Clara, California, United States - February 8, 2026 Seattle Seahawks' Jaxon Smith-Njigba in action with New England Patriots' Christian Gonzalez REUTERS/Carlos Barria

En el tramo más reciente de la temporada, Gonzalez ha sido clave: tras superar una lesión en el muslo que lo marginó de los primeros partidos, fue titular en los seis encuentros siguientes, todos solventados con victorias que elevaron la marca del equipo a 7-2. Su desempeño individual en el Super Bowl frente a Seattle fue destacado: permitió tres recepciones para 36 yardas, rompió tres pases en siete intentos y fue uno de los principales sustentos defensivos que mantuvieron en juego a los Patriots hasta el último cuarto.

En el año, González permitió 45 recepciones y 482 yardas en 101 intentos, sumando un touchdown, una intercepción y diez pases defendidos, lo que lo consagra un esquinero “apaga-receptores” en la élite de la NFL.

En cuanto al futuro contractual, el escenario obliga a los Patriots a tomar una decisión antes del 1 de mayo, plazo límite para ejercer la cláusula de quinto año en el contrato de novato, una opción que, según Evan Lazar de Patriots.com, tendría un valor estimado de USD 17,5 millones. La franquicia, no obstante, podría optar por negociar un acuerdo de largo plazo inmediato, anticipándose así a un mercado de esquineros en alza. El propio contrato de Gonzalez, detallado por Athlon Sports a partir de cifras de Spotrac, asciende a USD 15,1 millones en su totalidad, con un impacto en el tope salarial de USD 4,8 millones en 2026.

El esquinero de los New
El esquinero de los New England Patriots, Christian González, firmó una actuación destacada en la defensa durante el Super Bowl LX. - crédito @Patriotas/X

Si se comparan situaciones similares, el mercado actual marca referencias claras: Ahmad “Sauce” Gardner firmó en julio un acuerdo de cuatro años y USD 120,4 millones con los New York Jets, mientras que Derek Stingley Jr. obtuvo tres años y USD 90 millones con Houston y Jaycee Horn acordó cuatro años y USD 100 millones con Carolina. La proyección de ingresos de Gonzalez supera estos registros y encuentra justificación en su aporte estadístico: mantiene un rating de mariscal rival de 58,3 puntos cuando lo buscan, sustancialmente mejor al 99,0 que permite Gardner, y lidera en intervenciones defensivas directas.

Pese al historial de lesiones —su temporada de novato se vio limitada por una lesión en el hombro derecho y en esta última campaña también perdió partidos por molestias en el muslo— sin embargo, cada año ha mostrado progresos y que, por su edad y perfil, representa una inversión sólida para el futuro defensivo de New England. La relevancia que ha adquirido en apenas su tercer año, sumando su primera selección al Pro Bowl, consolida la urgencia de retenerlo.

La diferencia del salario de Christian González y Luis Díaz

Feb 2, 2026; San Jose,
Feb 2, 2026; San Jose, CA, USA; New England Patriots cornerback Christian Gonzalez (0) speaks to media during Opening Night for Super Bowl LX at San Jose Convention Center. Mandatory Credit: Kyle Terada-Imagn Images

El contraste salarial entre Luis Díaz y Christian González ilustra la profunda disparidad entre el fútbol europeo y la NFL estadounidense, aun cuando ambos sobresalen como referentes del deporte colombiano a nivel internacional. Mientras Díaz consolida su protagonismo en Bayern Múnich con el propósito de alcanzar la Champions League, la joven promesa de los New England Patriots busca dejar su huella en el Super Bowl. Esta diferencia se refleja no solo en la visibilidad deportiva, sino también en cifras: Díaz percibe 14 millones de euros por temporada, aproximadamente 64 mil millones de pesos colombianos.

Por su parte, Christian González devenga un salario base anual de 2,2 millones de dólares, es decir, algo más de 8 mil millones de pesos colombianos, según el portal especializado ‘Over The Cap’. Pese a ubicarse en uno de los equipos defensivos mejor valorados de la NFL, con un conjunto estimado en 143,2 millones de dólares, la diferencia con el atacante de Bayern resulta considerable.

Temas Relacionados

Christian GonzálezNFLNew EnglandPatiotsSuper BowlPatriots vs. SeahawksColombia-Deportes

Más Noticias

Colombia vs. Uruguay EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay: siga aquí el minuto a minuto

La Tricolor buscará su segunda victoria en Asunción, después de derrotar al vecino país con un golazo de Maithé López

Colombia vs. Uruguay EN VIVO,

Jhon Jáder Durán recién llega al Zenit y en Rusia ya recibe fuertes críticas: “No correría ese riesgo”

Denis Ugarov mostró dudas sobre el rendimiento y el modo de incorporación del colombiano, subrayando el riesgo de no contar con opción de compra definitiva en el acuerdo

Jhon Jáder Durán recién llega

Preocupación en Colombia: la lesión de Yerry Mina pondría en riesgo su presencia en el Mundial FIFA 2026

El defensor Tricolor ha jugado en Italia desde 2023 tras su paso por el Everton de la Premier League

Preocupación en Colombia: la lesión

Alejandro Restrepo está en la mira: la continuidad del técnico en Medellín se complica tras los últimos resultados

El estratega llegó al Poderoso en 2024 y ha conseguido un promedio de 53,8% tras 93 partidos dirigidos

Alejandro Restrepo está en la

Luis Díaz superó los registros de Ribéry y Robben en su primera temporada con el Bayern Múnich

El colombiano es una de las figuras en el ataque del cuadro alemán y buscará ser campeón de la Bundesliga

Luis Díaz superó los registros
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Subintendente de la Policía fue

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro confirmó cuál es

Lina Tejeiro confirmó cuál es su ‘crush’ nacional y revolucionó a las fans del reguetonero: “Con todo el respeto del mundo”

Así fue la entrada de Karola a ‘La casa de los famosos’: protagonizó encontronazo con Valentino

Shakira olvidó el micrófono en su segunda noche de residencia en El Salvador

Sofía Vergara desmintió rumores de romance y aclaró sus situación sentimental: “Es muy divertido estar soltera a esta edad”

Sofía Vergara sorprendió relatando un gol en medio del Super Bowl LX: así le fue

Deportes

Colombia vs. Uruguay EN VIVO,

Colombia vs. Uruguay EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay: siga aquí el minuto a minuto

Jhon Jáder Durán recién llega al Zenit y en Rusia ya recibe fuertes críticas: “No correría ese riesgo”

Christian González se convertiría en el esquinero mejor pago en la historia de la NFL: este sería el millonario contrato

Preocupación en Colombia: la lesión de Yerry Mina pondría en riesgo su presencia en el Mundial FIFA 2026

Alejandro Restrepo está en la mira: la continuidad del técnico en Medellín se complica tras los últimos resultados