El colombiano Christian González se convertiría en el esquinero mejor pago en la historia de la NFL: este sería el millonario contrato

Christian González fue uno de los jugadores más destacados en la defensiva de los New England Patiots en el Super Bowl

La destacada trayectoria de Christian Gonzalez, joven esquinero de los New England Patriots, lo posiciona este receso de temporada como el foco central de los planes futuros de la franquicia, tras una campaña en la que la defensa de New England se mostró como uno de los pilares del equipo.

Su proyección contractual ha generado gran expectativa: de acuerdo con el analista MLFootball en un post citado por NESN, Gonzalez podría firmar una extensión de cuatro años y USD 140 millones en la próxima pretemporada, lo que lo convertiría en el esquinero mejor pagado de la historia.

El contexto económico de la organización acompaña ese escenario, ya que, según Athlon Sports, los Patriots dispondrán de 33 millones de dólares en espacio bajo el tope salarial, cifra que les garantiza margen de maniobra para abordar una negociación prioritaria como la del jugador.

Football - NFL - Super Bowl LX - New England Patriots v Seattle Seahawks

En el tramo más reciente de la temporada, Gonzalez ha sido clave: tras superar una lesión en el muslo que lo marginó de los primeros partidos, fue titular en los seis encuentros siguientes, todos solventados con victorias que elevaron la marca del equipo a 7-2. Su desempeño individual en el Super Bowl frente a Seattle fue destacado: permitió tres recepciones para 36 yardas, rompió tres pases en siete intentos y fue uno de los principales sustentos defensivos que mantuvieron en juego a los Patriots hasta el último cuarto.

En el año, González permitió 45 recepciones y 482 yardas en 101 intentos, sumando un touchdown, una intercepción y diez pases defendidos, lo que lo consagra un esquinero “apaga-receptores” en la élite de la NFL.

En cuanto al futuro contractual, el escenario obliga a los Patriots a tomar una decisión antes del 1 de mayo, plazo límite para ejercer la cláusula de quinto año en el contrato de novato, una opción que, según Evan Lazar de Patriots.com, tendría un valor estimado de USD 17,5 millones. La franquicia, no obstante, podría optar por negociar un acuerdo de largo plazo inmediato, anticipándose así a un mercado de esquineros en alza. El propio contrato de Gonzalez, detallado por Athlon Sports a partir de cifras de Spotrac, asciende a USD 15,1 millones en su totalidad, con un impacto en el tope salarial de USD 4,8 millones en 2026.

El esquinero de los New England Patriots, Christian González, firmó una actuación destacada en la defensa durante el Super Bowl LX.

Si se comparan situaciones similares, el mercado actual marca referencias claras: Ahmad “Sauce” Gardner firmó en julio un acuerdo de cuatro años y USD 120,4 millones con los New York Jets, mientras que Derek Stingley Jr. obtuvo tres años y USD 90 millones con Houston y Jaycee Horn acordó cuatro años y USD 100 millones con Carolina. La proyección de ingresos de Gonzalez supera estos registros y encuentra justificación en su aporte estadístico: mantiene un rating de mariscal rival de 58,3 puntos cuando lo buscan, sustancialmente mejor al 99,0 que permite Gardner, y lidera en intervenciones defensivas directas.

Pese al historial de lesiones —su temporada de novato se vio limitada por una lesión en el hombro derecho y en esta última campaña también perdió partidos por molestias en el muslo— sin embargo, cada año ha mostrado progresos y que, por su edad y perfil, representa una inversión sólida para el futuro defensivo de New England. La relevancia que ha adquirido en apenas su tercer año, sumando su primera selección al Pro Bowl, consolida la urgencia de retenerlo.

La diferencia del salario de Christian González y Luis Díaz

New England Patriots cornerback Christian Gonzalez (0) speaks to media during Opening Night for Super Bowl LX

El contraste salarial entre Luis Díaz y Christian González ilustra la profunda disparidad entre el fútbol europeo y la NFL estadounidense, aun cuando ambos sobresalen como referentes del deporte colombiano a nivel internacional. Mientras Díaz consolida su protagonismo en Bayern Múnich con el propósito de alcanzar la Champions League, la joven promesa de los New England Patriots busca dejar su huella en el Super Bowl. Esta diferencia se refleja no solo en la visibilidad deportiva, sino también en cifras: Díaz percibe 14 millones de euros por temporada, aproximadamente 64 mil millones de pesos colombianos.

Por su parte, Christian González devenga un salario base anual de 2,2 millones de dólares, es decir, algo más de 8 mil millones de pesos colombianos, según el portal especializado ‘Over The Cap’. Pese a ubicarse en uno de los equipos defensivos mejor valorados de la NFL, con un conjunto estimado en 143,2 millones de dólares, la diferencia con el atacante de Bayern resulta considerable.