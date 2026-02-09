Impresionante revolcón en el fútbol colombiano: estos son los sorpresivos líderes de la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, luego de la fecha 5

Deportivo Cali y Millonarios empataron en una nueva edición del Clásico Añejo del Fútbol Profesional Colombiano - crédito Colprensa

La fecha 5 de la Liga colombiana dejó como saldo el empate sin goles entre Deportivo Cali y Millonarios, un resultado que no alteró significativamente la dinámica de la tabla de posiciones. En Palmaseca, el conjunto bogotano mostró una cara renovada tras la llegada del entrenador Fabián Bustos, aunque vio anulado el que pudo ser el tanto de la victoria, obra de Leonardo Castro.

El fin de semana incluyó resultados como la derrota 1-2 de Medellín ante Internacional de Bogotá en el Atanasio Girardot, con un doblete del hondureño Dereck Moncada, quien abandonó el campo por lesión. Leyser Chaverra descontó para el local mediante penalti.

Entre los partidos más destacados, Llaneros sorprendió al Tolima al imponerse 0-1 en Ibagué, gracias al único gol del partido, anotado por Juan José Ramírez a los 61 minutos.

En Medellín, Águilas Doradas remontó y venció 3-2 a Cúcuta Deportivo en el estadio Cincuentenario. La visita se adelantó con tantos de Luifer Hernández y Lucas Ríos, pero el conjunto local dio la vuelta al marcador con un doblete de Jorge Rivaldo y un tanto de Jorge Obregón.

El estadio Departamental Libertad abrió la jornada con un empate 0-0 entre Pasto y Bucaramanga, en un partido sin demasiadas llegadas al arco rival.

En la programación adelantada de la fecha 9, Fortaleza y Santa Fe igualaron 1-1 en Techo. Jhonier Salas marcó al minuto 82 y Nahuel Bustos firmó la igualdad en el tiempo de descuento (90+2).

El estadio Romelio Martínez fue testigo de la victoria de Junior por 3-0 ante Boyacá Chicó, con goles de Luis Fernando Muriel (penal), Cristian Barrios y Joel Canchimbo; el equipo visitante jugó gran parte del encuentro con un hombre menos tras la expulsión de Jesús Campo.

En Valledupar, Once Caldas rescató un empate 1-1 frente a Alianza Valledupar en el Armando Maestre Pavajeau. Charly Villegas adelantó a los locales a los 58 minutos, pero Jefry Zapata igualó al final. Carlos Lucumí vio la tarjeta roja al minuto 81.

Dos encuentros de la fecha permanecen aplazados y la jornada concluirá el domingo, según la programación oficial.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026

Internacional de Bogotá: 10 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de 0). Deportivo Pasto: 10 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de 0). Atlético Bucaramanga: 9 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +6). Junior: 9 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +3). Llaneros: 9 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +3). Deportes Tolima: 8 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +3). Águilas Doradas: 8 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +1). Deportivo Cali: 7 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +3). América de Cali: 7 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +3). Once Caldas: 7 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +1). Independiente Santa Fe: 7 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +1). Jaguares de Córdoba: 7 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +1). Fortaleza: 7 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de +1). Atlético Nacional: 6 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +5). Cúcuta Deportivo: 2 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -3). Millonarios: 2 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -3). Deportivo Pereira: 2 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -4). Independiente Medellín: 2 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -4). Alianza FC: 2 puntos - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -8). Boyacá Chicó: 1 punto - 5 partidos jugados (diferencia de gol de -9).