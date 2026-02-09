Egan Bernal está listo para el WorldTour: estas serán sus próximas carreras internacionales

Egan Bernal se coronó bicampeón de la prueba élite de ruta en los Campeonatos Nacionales de Ciclismo - crédito Manon Cruz/REUTERS

Egan Bernal volvió a escribir una página dorada en la historia del ciclismo colombiano al coronarse bicampeón de la prueba élite de ruta en los Campeonatos Nacionales de Ciclismo 2026.

El domingo 8 de febrero, el zipaquireño cruzó la meta en solitario y logró revalidar el título conseguido un año atrás, superando a Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) y a Juan Felipe Rodríguez (EF Education), que finalizaron a 7 y 24 segundos, respectivamente, del campeón nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Egan Bernal ha sido campeón de dos de las tres Grandes Vueltas del ciclismo - crédito Ineos Grenadiers

El triunfo no solo confirma el gran momento del líder del INEOS Grenadiers, sino que lo perfila como uno de los grandes referentes del ciclismo colombiano y mundial, ya que Egan es uno de los pocos escarabajos con títulos en las tres grandes vueltas: Tour de Francia (2019), Giro de Italia (2021) y Vuelta a España (que buscará ganar esta temporada), todas pruebas asociadas al calendario UCI WorldTour.

Con la camiseta tricolor en el pecho, Bernal ya se enfoca en los retos que lo esperan en la temporada europea, donde buscará mantener el protagonismo y seguir sumando victorias para el ciclismo colombiano.

El calendario internacional de Egan Bernal: los próximos retos

El pedalista usará el maillot de campeón nacional en las próximas competiciones - crédito Ineos

El 28 de febrero, Egan Bernal volverá a la acción en la Clásica Faun-Ardèche, una exigente competencia francesa que servirá de antesala a la primavera ciclista europea.

La prueba, que se disputa en la región de Ardèche, contará con la participación de 21 equipos, incluyendo 12 WorldTeams y 6 ProTeams. El recorrido, caracterizado por su terreno quebrado y puertos cortos pero explosivos, es ideal para escaladores y ciclistas de fondo como Egan.

Un día después, el 1 de marzo, Bernal afrontará la Faun Drome Classic, otra clásica francesa que en su edición 14 mantendrá los 180 kilómetros y 2.400 metros de desnivel, con los principales desafíos concentrados en la parte final. El vencedor sucederá al español Juan Ayuso, y la carrera será un termómetro para medir el estado de forma de los grandes nombres del pelotón internacional.

En la primera semana de marzo, el zipaquireño competirá en la Strade Bianche (7 de marzo), una de las clásicas más icónicas del calendario mundial, famosa por sus tramos de sterrato (caminos de tierra) y su final en la plaza del Campo en Siena. Posteriormente, se embarcará en la Tirreno-Adriático, su primera carrera por etapas del año, que se disputará del 9 al 15 de marzo y servirá de preparación para las grandes vueltas.

Marzo cerrará con la Vuelta a Catalunya (23 al 29 de marzo), una carrera WorldTour que históricamente ha sido terreno fértil para los mejores escaladores del mundo y una oportunidad para ajustar detalles de cara a la temporada alta del ciclismo europeo.

Las palabras de Egan Bernal tras el bicampeonato nacional

Egan Bernal por segundo año consecutivo vestirá los colores de campeón nacional en Europa - crédito Ineos Grenadiers

Tras cruzar la meta en la Catedral de Sal de Zipaquirá, Egan Bernal no ocultó su emoción por volver a ganar en casa: “La emoción de correr aquí, frente a mi gente, es increíble”.

“Tengo muchos sentimientos encontrados hoy. Zipaquirá es mi hogar, mi origen, y competir aquí, recorrer varias veces los puertos que hicimos de niños y ver a toda la gente de Zipaquirá apoyándome, animándome no solo a mí, sino a todos los corredores, es algo muy hermoso y realmente dice mucho del municipio y de Cundinamarca”, sostuvo el pedalista colombiano.

El bicampeonato nacional le permitió igualar la gesta de su paisano Efraín Forero Triviño, que se coronó campeón en 1953 y 1954.

Bernal reconoció la dureza de la competencia y la presión de portar la camiseta tricolor: “Será un gran honor vestir la camiseta tricolor de nuevo, una gran responsabilidad y trataré de dar lo mejor de mí. Fue una carrera muy disputada. En algún momento, pensé que no lo estaba haciendo bien, sentí que todos del WorldTour estaban muy fuertes”.

La temporada apenas comienza, pero la ilusión de los aficionados y de todo el país está depositada en el Escarabajo de Zipaquirá, que buscará seguir haciendo historia y expandiendo la leyenda de los ciclistas colombianos a nivel mundial.