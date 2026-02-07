James Rodríguez posó con la camiseta del Minnesota United FC y fue sensación en redes sociales: “Nuevos desafíos, misma esencia”

La transferencia de James Rodríguez al Minnesota United FC destaca como uno de los movimientos más relevantes del mercado de invierno en la MLS - crédito @jamesrodriguez/X

Luego de semanas de rumores y silencios, el futbolista colombiano James Rodríguez oficializó su incorporación al Minnesota United FC, club de la Major League Soccer (MLS), con el que espera tomar ritmo competitivo de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 que se disputará a partir de junio próximo, en el que se espera que juegue vistiendo los colores de la selección Colombia.

La expectativa es total frente al desempeño del ‘10′, que llega como jugador libre luego de terminar su contrato con el Club Léon de México en diciembre de 2025. Aunque desde el Minnesota no se dieron detalles del valor del contrato, BeIn Sports aseguró que James ganaría unos cinco millones de dólares, convirtiéndolo en el fichaje más caro en la historia del club.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Horas después del anuncio, realizado este viernes 6 de febrero, el futbolista subió a sus redes sociales las primeras imágenes luciendo el uniforme de su nuevo club.

El atuendo consiste en una camiseta, pantaloneta y medias de color celeste. La camiseta lleva el escudo del Minnesota United FC, un ave en el pecho (concretamente un colimbo, del que se desprende el apodo de The Loons que lleva el equipo), junto al logo de la MLS en la manga derecha.

El colombiano lució por primera vez los colores de su nuevo club en sus redes sociales - crédito @jamesdrodriguez/X

El mensaje, que superó las 340.000 visualizaciones en X en cuestión de horas, estuvo acompañado de la frase: “Nuevos desafíos, misma esencia”, junto a la mención directa al club estadounidense.

Las reacciones a la publicación no tardaron en aparecer, entre quienes enviaron sus mejores deseos a James en esta nueva aventura, y quienes se mostraron escépticos sobre su rendimiento en el club, dados los resultados divididos que dejaron sus últimas experiencias en equipos de Brasil, España y México, caracterizadas por la poca continuidad y rumores de enfrentamientos con sus entrenadores por esa razón.

James Rodríguez negó rumores de regreso al fútbol colombiano y Carlos Antonio Vélez le respondió

En la rueda de prensa para su presentación, el ‘10′ aclaró que dentro de sus planes nunca estuvo regresar a la Liga BetPlay como se especuló en un momento dado, cuando sonó para reforzar a Millonarios y hasta se dijo que Falcao García se comunicó con él para tratar de convencerlo.

“El fútbol colombiano no está todavía dentro de mis planes, en el futuro no se sabe nada, pero ahorita sí quería jugar en el exterior. Sería raro decirle que no a Colombia porque uno nunca sabe, pero, en el día a día, ahora mismo estoy aquí. El equipo está bien, quiero estar bien y sé que vamos a ganar cosas. Hasta el último día que esté, lo daré todo. Cuando confían en ti, no puedes hacer nada más que responder“, explicó.

Además detalló que, si bien habló con Falcao en su momento, en ningún momento se contempló la posibilidad de su regreso o posible fichaje a Millonarios.

“No se tuvo claridad. Con Radamel hablé, pero no de eso. Todo lo que salió fue chisme, por decirlo de alguna manera. A veces, la prensa saca cosas que no son reales, así pasó cuando fue lo de Junior. Sin embargo, la gente que está a mi lado sabe cómo fue todo. Igual ya pasó y estoy acá en la MLS. Creo que el fútbol colombiano debe crecer mucho en todos los puntos y en varios aspectos. No me voy a meter en eso, pero tiene que buscar la manera de ser una liga grande y así competirle a las ligas fuertes”, aclaró.

El periodista deportivo puso en duda las palabras de James Rodríguez, desmintiendo la posibilidad de su regreso al fútbol colombiano - crédito @velezfutbol/X

A través de su cuenta de X, Carlos Antonio Vélez —uno de los que mencionó los contactos entre James y Falcao— se despachó contra el ‘10′, insinuando que estaba ocultando los hechos. “Como siempre todo es un chisme de la prensa… entonces también lo que dijo Don Fuad es carreta? Se lo inventó? Fue a Medellín en su momento de paseo? Ahh bueno…“, expresó.