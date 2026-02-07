James Rodríguez jugará en la MLS: así será el calendario y el formato de competencia con Minnesota United

El colombiano llegaría a ganar un total de 5 millones de dólares por año en el cuadro del Medio Oeste de los Estados Unidos-crédito @jamesdrodriguez/X

La aventura de James Rodríguez en el fútbol de los Estados Unidos recién comienza.

Tras la oficialización de su fichaje como nuevo jugador del Minnesota United, el 6 de febrero de 2026, el capitán de la selección Colombia tendrá su primera experiencia en el fútbol de Estados Unidos.

El trofeo de la MLS se lo llevó el Inter de Miami, el 6 de diciembre de 2025 tras vencer 3-1 al Vancouver Whitecaps-crédito Nathan Ray Seebeck/Imagn Images

Por esta razón, es importante explicar cuando comienza el campeonato, el formato del torneo, y las fechas claves para definir lo que serán los clasificados a los playoffs finales:

En la página oficial de la MLS, se detalla que el campeonato comenzará a partir del 21 de febrero de 2026, y detalló que todos los 30 equipos que estarán en competencia tendrán la misma cantidad de partidos como de local y de visitante:

“La temporada regular de la MLS comienza el sábado 21 de febrero y cada equipo jugará 34 partidos, 17 de local y 17 de visitante. Los equipos jugarán contra rivales de conferencia dos veces (28 partidos), una de local y de visitante, y jugarán contra seis rivales diferentes de la conferencia opuesta (seis partidos). La temporada regular de la MLS culminará con el último día de acción, el Decision Day 2026, el sábado 7 de noviembre, para decidir los clasificados y eliminados en los playoffs de la MLS 2026″.

Otro dato a tener en cuenta es la división de los 30 equipos. En total, dos son conferencias (Este y Oeste), siendo la del Este en la que participará el Minnesota United.

A continuación, estos son los equipos que forman la conferencia Oeste de la Major League Soccer de Estados Unidos (MLS):

FC Dallas Houston Dynamo Los Ángeles Galaxy Real Salt Lake San José Earthquakes Colorado Rapids Sporting Kansas City Seattle Sounders Portland Timbers Vancouver Whitecaps Minnesota United Los Ángeles FC Austin FC St. Louis City San Diego FC

El Inter Miami de Lionel Messi es el actual campeón de la MLS de Estados Unidos-crédito Nathan Ray Seebeck/Imagn Images

También hay que recordar que la fase de la MLS se divide en dos fases: la temporada regular y la ronda de playoffs o postemporada. Al finalizar la primera fase, los 7 mejores equipos clasificarán a los playoffs, y los eliminados quedarán en vacaciones de forma automática (recordando que en la MLS no existe el descenso).

El cierre de la fase de clasificación será el sábado 7 de noviembre, día denominado como “Decision Day”, en el que se definirá el acceso a los Audi MLS Cup Playoffs 2026. Los siete mejores equipos de la Conferencia Oeste accederán directamente a la postemporada, y el primero, además, obtendrá un pase a la Concachampions. Los equipos que acaben en el octavo y noveno puesto jugarán un repechaje por un lugar en la siguiente ronda.

El receso de la MLS durante el Mundial interrumpirá la liga tras los partidos del 24 de mayo de 2026, justo antes de la fecha obligatoria de presentación de jugadores para la Copa, detalló la MLS. Cinco estadios de la liga serán sedes de partidos mundialistas y otros actuarán como posibles campos base para diversas selecciones nacionales.

La reanudación de la acción llegará justo antes de la fase final del Mundial, con partidos atractivos el 16 y 17 de julio. Entre ellos, la histórica rivalidad de Seattle Sounders FC frente a Portland Timbers el 16 de julio, y el clásico “El Tráfico” entre LA Galaxy y Los Angeles Football Club el 17 de julio de 2026.

El MLS All-Star Game 2026 se celebrará el 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte, con el Charlotte FC como anfitrión. Previamente, el 28 de julio, tendrá lugar el MLS All-Star Skills Challenge, aunque resta definir el rival para el partido estelar.

En cuanto a la conclusión de la fase regular, el Decision Day 2026 presentará partidos simultáneos a partir de las 3:00 p. m. (hora del Este de Estados Unidos y de Colombia) para la Conferencia Este, y a las 6:00 p. m. para la Oeste. Sobresale el enfrentamiento extra entre CF Montréal y Vancouver Whitecaps FC como único cruce interconferencia del día.

Al término de la temporada regular, la liga respetará la ventana FIFA de noviembre y luego dará paso a los Audi MLS Cup Playoffs 2026 y a la final MLS Cup 2026, con acciones que se extenderán durante un mes. El calendario específico de la postemporada se dará a conocer próximamente.

Así será el calendario del Minnesota United en la fase regular de la MLS

El volante colombiano será el número 10 en el cuadro de la MLS - crédito @MNUFC / X

Fecha 1 - 21 de febrero de 2026: Austin FC vs. Minnesota United - 8:30 p. m.

Fecha 2 - 28 de febrero de 2026: Minnesota United vs. Cincinatti - 4:30 p. m.

Fecha 3 - 7 de marzo de 2026: Nashville SC vs. Minnesota United - 8:30 p. m.

Fecha 4 - 14 de marzo de 2026: Vancouver Whitecaps vs. Minnesota United - 9:30 p. m.

Fecha 5 - 22 de marzo de 2026: Minnesota United vs. Seattle Sounders - 1:30 p. m.

Fecha 6 - 4 de abril de 2026: Los Ángeles Galaxy vs. Minnesota United - 9:30 p. m.

Fecha 7 - 11 de abril de 2026: San Diego FC vs. Minnesota United - 9:30 p. m.

Fecha 8 - 18 de abril de 2026: Minnesota United vs. Portland Timbers - 7:30 p. m.

Fecha 9 - 22 de abril de 2026: FC Dallas vs. Minnesota United - 7:30 p. m.

Fecha 10 - 25 de abril de 2026: Minnesota United vs. LAFC - 12:30 p. m.

Fecha 11 - 2 de mayo de 2026: Columbus Crew vs. Minnesota United - 6:30 p. m.

Fecha 12 - 10 de mayo de 2026: Minnesota United vs. Austin FC - 6:00 p. m.

Fecha 13 - 13 de mayo de 2026: Minnesota United vs. Colorado Rapids - 7:30 p. m.

Fecha 14 - 16 de mayo de 2026: New England Revolution vs. Minnesota United - 6:30 p. m.

Fecha 15 - 23 de mayo de 2026: Minnesota United vs. Real Salt Lake - 7:30 p. m.

Fecha 16 - 22 de julio de 2026: Sporting Kansas City vs. Minnesota United - 7:30 p. m.

Fecha 17 - 25 de julio de 2026: Minnesota United vs. Vancouver Whitecaps - 7:30 p. m.

Fecha 18 - 1 de agosto de 2026: Minnesota United vs. San Diego FC - 7:30 p. m.

Fecha 19 - 15 de agosto de 2026: Real Salt Lake vs. Minnesota United - 8:30 p. m.

Fecha 20 - 19 de agosto de 2026: Minnesota United vs. Atlanta United - 7:30 p. m.

Fecha 21 - 22 de agosto de 2026: San Jose Earthquakes vs. Minnesota United - 9:30 p. m.

Fecha 22 - 29 de agosto de 2026: Minnesota United vs. Orlando City SC - 7:30 p. m.

Fecha 23 - 5 de septiembre de 2026: Portland Timbers vs. Minnesota United - 9:30 p. m.

Fecha 24 - 9 de septiembre de 2026: Minnesota United vs. FC Dallas - 7:30 p. m.

Fecha 25 - 12 de septiembre de 2026: St. Louis CITY SC vs. Minnesota United - 7:30 p. m.

Fecha 26 - 19 de septiembre de 2026: Minnesota United vs. LA Galaxy - 7:30 p. m.

Fecha 27 - 26 de septiembre de 2026: Seattle Sounders vs. Minnesota United - 7:30 p. m.

Fecha 28 - 10 de octubre de 2026: Minnesota United vs. Houston Dynamo - 7:30 p. m.

Fecha 29 - 14 de octubre de 2026: Colorado Rapids vs. Minnesota United - 8:30 p. m.

Fecha 30 - 17 de octubre de 2026: Minnesota United vs. St. Louis CITY SC - 3:30 p. m.

Fecha 31 - 24 de octubre de 2026: Houston Dynamo vs. Minnesota United - 7:30 p. m.

Fecha 32 - 28 de octubre de 2026: Minnesota United vs. Sporting Kansas City - 7:30 p. m.

Fecha 33 - 31 de octubre de 2026: LAFC vs. Minnesota United - 9:30 p. m.

Fecha 34 - 7 de noviembre de 2026: Minnesota United vs. San Jose Earthquakes - 6:00 p. m.