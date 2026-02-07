Daniel Samper Ospina cargó contra Iván Mejía tras anunciar su regreso a los medios: así reaccionaron en redes sociales

Daniel Samper Ospina expresó su disgusto con el regreso de Iván Mejía a las transmisiones de fútbol de cara al Mundial 2026 - crédito @danielsamperospina/Instagram y Rafael Villegas/YouTube

A poco más de cuatro meses (125 días) de que se lleve a cabo la edición número 23 de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, el periodismo deportivo colombiano se vio sacudido con la confirmación del regreso de Iván Mejía Álvarez, ocho años después de su retiro de la actividad para sumarse junto al narrador Gustavo “Tato” Sanint a las transmisiones radiales del Sistema de Medios Públicos Rtvc.

La presentación se hizo a través de todas las plataformas del medio público, siendo esta su gran apuesta para el cubrimiento del certamen en el que la selección Colombia participará por séptima vez en su historia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Estoy conmovido porque cuando uno toma decisiones —como la de retirarse durante tanto tiempo, ocho años— y alguna persona, a través de su poder de convicción, logra invitarlo a acompañarlo en un proyecto tan lindo como este, eso me llena de orgullo y de placer. Quiero decir que gracias a Hollman Morris estoy otra vez listo para ir al frente. Me siento como el nueve que se vuelve a poner la camiseta sabiendo que sabe hacer goles”, afirmó Mejía.

Iván Mejía mostró su apoyo a Iván cepeda para las elecciones presidenciales, hecho que motivó un duro comentario de Daniel Samper Ospina en redes sociales - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

Por otra parte, el compañero de fórmula de Iván Mejía, el narrador Tato Sanint se mostró conmovido por volver a trabajar con su antiguo colega en Caracol Radio:

“Por esta invitación quiero agradecer. Todo este proceso ha sido maravilloso, con toda la emoción de poder estar en un escenario, en un estadio, y relatar y comentar al lado de un grande como Iván Mejía, una prenda de garantía para analizar un partido de fútbol. Y lo mejor, en esta casa, Radio Nacional de Colombia, que vale muchos goles y los estaremos llevando a todo el país a través de 74 frecuencias en todo el territorio nacional. En cualquier rincón, Radio Nacional de Colombia tendrá un sentimiento mundial que hoy está aquí presente por Iván y este servidor”, dijo.

Pese al entusiasmo que generó el anuncio, no todos se mostraron contentos con el retorno de Mejía. Uno de los que más resonancia alcanzó por lo fuerte de su rechazo fue Daniel Samper Ospina, quien se pronunció con dureza a un fragmento concreto en el que el comentarista hizo una referencia que no pasó desapercibida frente al futuro del fútbol colombiano y de la política nacional de cara a las próximas elecciones presidenciales.

“Los ‘Ivanes’ estamos de moda: Iván Ramiro [Córdoba] a la Federación, Iván Cepeda a la Presidencia, e Iván Mejía a Radio Nacional”, manifestó el vallecaucano ante las cámaras.

Esto motivó a Samper Ospina a pronunciarse en su cuenta de X, cuestionando el regreso de Mejía a los medios. “No podía cerrar su carrera de forma más patética”, expresó reposteando lo dicho por el comentarista.

Samper Ospina describió de "Patético" el regreso de Iván Mejía a los medios, particularmente por sus comentarios apoyando a Iván Cepeda - crédito @DanielSamperO/X

No tardaron en aparecer reacciones de usuarios que cargaron contra Samper Ospina por sus comentarios: “Respete a sus mayores”, “Hasta ahí llegan sus ‘buenas formas’”, “Se debe tomar muy en serio este trino, habló la lumbrera del patetismo”, “Ganas de ganarse enemigos, Samper!” fueron algunas de las respuestas de mayor resonancia.

Por otra parte, hubo quienes sugirieron que a Mejía le faltó mencionar a otros “Ivanes”, como Iván Mordisco o Iván Márquez, haciendo un doble comentario sobre los señalamientos de militancia del sistema de medios públicos.

Hasta el momento, Mejía Álvarez no se ha referido a los comentarios de Samper Ospina, aunque si reposteó en su cuenta de X el mensaje que le dedicó su colega Wbeimar Muñoz, felicitándolo por su regreso. “Iván, se regocija mi corazón con tu regreso que tanta falta hacía. Y qué acierto escoger al Tato. Para los dos, un abrazo desde el alma”, escribió el antioqueño.

“Gracias maestro WBEIMAR. Me enseñaste a trabajar con amor y profesionalismo. Nunca lo olvidaré. Un abrazo”, escribió el vallecaucano en respuesta.