Omar Pérez tranquilizó a la hinchada con un mensaje optimista tras su infarto: “Con dolor, pero mejorando”

Omar Pérez fue campeón de la Copa Sudamericana 2015 con Independiente Santa Fe- crédito @Chipakero/Instagram

La noticia sacudió al fútbol colombiano en la mañana del jueves 5 de febrero de 2026: Omar Sebastián Pérez, ídolo de Independiente Santa Fe y una de las figuras más queridas del balompié nacional, sufrió un infarto y tuvo que ser hospitalizado de urgencia en la Clínica Marly de Bogotá.

La información, confirmada en las redes sociales de las empresas del argentino, generó una ola de preocupación y mensajes de apoyo tanto de hinchas como de excompañeros y figuras del fútbol.

El argentino Omar Pérez se encuentra estable tras el paro presentado el 4 de febrero del 2026 - crédito chipakero/Instagram

Afortunadamente, después del episodio cardíaco, el “Chipakero”, como se le conoce al exvolante, pudo enviar un mensaje de tranquilidad. A través de su cuenta de Instagram, Omar Pérez agradeció a los profesionales de la salud y a quienes estuvieron pendientes de su evolución: “De este percance también vamos a salir. Con dolor, pero mejorando cada hora, gracias a todos los profesionales que me atendieron”.

El ídolo y referente Cardenal resaltó la rapidez y eficacia de la atención: “Fue a tiempo y rápido, si no...”, insinuando que la historia pudo haber tenido un desenlace mucho más grave.

La noticia tuvo repercusión inmediata en el mundo del fútbol, donde Omar Pérez dejó una huella imborrable, no solo por su calidad técnica, sino también por su liderazgo y carisma dentro y fuera de la cancha.

El club Independiente Santa Fe, jugadores y aficionados enviaron mensajes de aliento y solidaridad, haciendo tendencia el nombre del 10 argentino en redes sociales.

Los títulos y la huella de Omar Pérez en el fútbol colombiano

El excapitán de Independiente Santa Fe disputó su partido de despedida en El Campín - crédito Colprensa

A lo largo de más de sus 19 años de carrera profesional, Omar Pérez disputó 482 partidos oficiales, marcó 86 goles y entregó 95 asistencias, consolidándose como uno de los mediocampistas más influyentes del fútbol colombiano en la era reciente.

Aunque defendió las camisetas de Junior de Barranquilla, Real Cartagena, Independiente Medellín, Patriotas y, por supuesto, Santa Fe, fue con el conjunto Cardenal donde alcanzó la cúspide de su carrera.

Con Santa Fe, Pérez ganó la Copa Sudamericana en 2015 -el primer título internacional de la historia del club- y la Copa Suruga Bank en 2016, derrotando en Japón al Kashima Antlers.

Como parte de Boca Juniors, fue bicampeón de la Copa Libertadores en 2000 y 2001 y campeón de la Copa Intercontinental en 2000, venciendo nada menos que al Real Madrid de Vicente del Bosque en Tokio, en una final que marcó época en el fútbol mundial.

El mensaje emotivo de Jorge “Patrón” Bermúdez

El colombiano fue capitán de Boca Juniors durante varios años obteniendo el bicampeonato de la Libertadores - crédito EFE

Uno de los mensajes más destacados fue el enviado por Jorge “Patrón” Bermúdez, exdefensor colombiano y compañero de Omar en el Boca Juniors de Carlos Bianchi. Bermúdez, hoy dirigente y comentarista, expresó su apoyo a través de redes sociales.

“En estos momentos de tristeza y angustia, aprovecho este medio para mandarte un fuerte abrazo, Omar Pérez. Una pronta recuperación. Estoy contigo, cuídate mucho, lo que necesites siempre estaremos a tu lado, como siempre.

Desde ese momento que eras un chico, vivías con el alma llena de sueños e ilusiones para hacer una gran carrera como la que hiciste. Hoy estoy también para apoyarte y brindarte todo lo que necesites. De parte mía, del club y de todos los que te queremos... fuerza, Omar, y recupérate pronto”, señaló el exzaguero colombiano.

De acuerdo con el comunicado emitido el jueves 5 de febrero, Omar Pérez permanecerá en observación en la Clínica Marly durante los próximos cinco días, bajo estricta supervisión médica.

El informe resalta que, gracias a la rápida atención recibida, el estado de salud del exfutbolista es estable y su evolución es positiva. La familia del fútbol colombiano y sus seguidores estarán pendientes de los reportes oficiales sobre su recuperación en los próximos días.