Gremio de futbolistas escogió el once ideal, masculino y femenino, de la Liga BetPlay 2025: estos serían los equipos

La gala en Bogotá reconoció a los mejores jugadores del país, seleccionados por sus propios colegas, destacando la presencia de figuras de Junior de Barranquilla, Independiente Santa Fe, Atlético Nacional y Atlético Bucaramanga

La Dimayor entregaría un nuevo trofeo en el fútbol colombiano, que sería para el líder de la reclasificación - crédito Colprensa

El reconocimiento al equipo ideal del fútbol colombiano para el 2025 se entregó este 5 de febrero de 2026 en la ya tradicional gala de Acolfutpro en Bogotá, donde se distinguieron a los futbolistas más destacados de la Liga masculina.

La selección, que responde al voto directo de los propios jugadores del país, confiere al listado un carácter distintivo dentro del panorama deportivo nacional y anticipa la proyección de estas figuras para la próxima temporada.

Santa Fe y Junior, campeones de Colombia en la temporada 2025, conformaron la nómina de jugadores en el once ideal, junto a tres futbolistas de Atlético Nacional y uno de Atlético Bucaramanga - crédito @acolfutpro / X

En la ceremonia realizada el 5 de febrero de 2026 se escogió tanto a nivel femenino como masculino al once ideal de la Liga BetPlay y la Liga BetPlay Femenina.

En la categoría masculina se destaca la presencia de futbolistas de los campeones de Colombia en 2025: Santa Fe y Junior. Se destacan la presencia de Alfredo Morelos, Andrés Felipe Román y Jorman Campuzano también (como campeones de la Copa BetPlay con Atlético Nacional), y finalmente la presencia de Fabián Sambueza del Atlético Bucaramanga.

  • Portero: Andrés Mosquera Marmolejo
  • Defensores: Andrés Román, Emanuel Olivera, William Tesillo, Christian Mafla
  • Mediocampistas: Jorman Campuzano, Didier Moreno, Fabián Sambueza
  • Delanteros: José Enamorado, Hugo Rodallega, Alfredo Morelos
  • Director técnico: Alfredo Arias
Con la presencia de Luisa Agudelo (portera de la selección Colombia Sub-20), los mismos futbolistas definieron al once ideal - crédito @acolfutpro / X

En la rama femenina, Deportivo Cali, campeonas de Colombiia aporta cinco jugadoras en total: Luisa Agudelo, Kelly Caicedo, Paola García, Ingrid Guerra y Valerin Loboa, junto al director técnico Jhon Alber Ortiz.

A continuación, así quedó el once ideal

  • Portero: Luisa Agudelo
  • Defensores: Carolina Arias, María Nela Carvajal, Kelly Caicedo, Viviana Acosta
  • Mediocampistas: Sara Martínez, Paola García, Daniela Garavito
  • Delanteros: Mariana Zamorano, Ingrid Guerra, Valerin Loboa
  • Director técnico: Jhon Alber Ortiz

Estas fueron las otras distinciones que se llevaron a cabo

Hugo Rodallega recibió la distinción al mejor jugador de Acolfutpro en 2025 - crédito @PinoCalad / X

En la misma gala también hubo reconocimientos destacados como al mejor jugador de la temporad a 2025, la revelación del año, mejor jugador del torneo de Ascenso y la mejora jugadora de la temporada.

A continuación, estos fueron los nominados:

  • Premio jugador del año: Hugo Rodallega (Santa Fe)
  • Premio revelación del año: Juan José Rengifo (Atlético Nacional)
  • Premio jugadora del año: María Nela Carvajal (Orsomarso)
  • Premio futbolista revelación del año: Valerín Loboa (Deportivo Cali)
  • Premio jugador del año del Ascenso: Mauricio Duarte (Cúcuta Deportivo)

Además, la selección Colombia Sub-20 fue homenajeada durante la ceremonia, premio que entregó Reinaldo Rueda a Simón García, defensor de Atlético Nacional.

Futbolistas legendarios, otra de las categorías fue entregadas a leyendas como Alfonso Cañón o Víctor Daniel Pacheco.

Estas fueron las demás distinciones que se entregaron

  • Mejor árbitro del año: Wilmar Roldán (Antioquia)
  • Premios futbolistas legendarios: Alfonso Cañón, Rubén Darío Hernández, Víctor Danilo Pacheco
  • Premios homenaje: Selección Colombia Sub-20
  • Premios trayectoria: Andrés Felipe Cadavid, Taiana Ariza, Luis Paz

Hugo Rodallega y su agradecimiento por el reconocimiento de Acolfutpro

Rodallega es reconocido como le mejor jugador del 2025 - crédito Cristian Bayona / Colprensa

En charla con el periodista José Orlando Ascencio, subeditor de deportes de El Tiempo, charló con Hugo Rodallega, reconocido como el mejor futbolista de 2025 y allí agradeció al gremio de jugadores por escogerlo como el mejor de la temporada:

“Motivo de orgullo, es esforzarme al máximo para aportar, no solo a Santa Fe, sino al fútbol colombiano. Ser escogido por mis colegas, los periodistas, EL TIEMPO, El País, Acord... es para mí satisfactorio. Se siente que uno está dejando un legado importante y me hace sentir con más ganas de seguir”, declaró Rodallega a Ascensio.

Complementó que este reconocimiento es la clave por su esfuerzo, trabajo y compromiso cada día para dar lo mejor con Santa Fe:

"Mientras tenga la camiseta de Santa Fe y un contrato, me obliga a que el nivel de exigencia esté presente. Soy de los que me intento superar. No me siento conforme, empecé el 2026 ganando la Superliga, eso fue motivante. Hay una obligación, vienen retos importantes. La idea es pensar en ganar”, destacó Rodallega-

