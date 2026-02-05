Cúcuta Deportivo confirmó a a campeón con Millonarios y técnico de la selección de Venezuela como su nuevo entrenador

El entrenador con pasado en la selección de Venezuela fue confirmado como nuevo entrenador del cuadro Motilón en la Liga BetPlay - crédito Cúcuta Deportivo

El Cúcuta Deportivo oficializó la llegada del entrenador venezolano Richard Páez como nuevo director técnico del equipo, tras la reciente salida de Nelson Flórez. Páez, de 72 años, fue designado para liderar al conjunto rojinegro, que atraviesa un inicio complicado en la Liga I-2026 con 2 puntos en 4 partidos (dos empates y dos derrotas).

El acuerdo entre la junta directiva encabezada por José Augusto Cadena y Páez fue anunciado con la declaración del estratega desde Estados Unidos: “Vuelvo al fútbol colombiano. La junta directiva del Cúcuta Deportivo, liderada por José Augusto Cadena, ha llegado a un acuerdo con Richard Páez para ser el director técnico del primer equipo de esta gran institución”.

Con una amplia trayectoria, Páez tuvo ciclos destacados en la Selección Venezuela entre 2001 y 2007 y fue campeón de la Copa Colombia 2011 con Millonarios FC. Además, dirigió a Mineros de Guayana en 2020, su último club antes de esta nueva etapa. Su carrera como entrenador empezó a inicios de los años 90 al frente de equipos venezolanos como ULA de Mérida, Deportivo Táchira y Estudiantes de Mérida, además de incursionar en selecciones juveniles y clubes de Perú y Ecuador.

Desde el entorno del club confirmaron que Jorge Peralta, quien venía desempeñándose como asistente técnico y que en 2025 estuvo al frente en dos partidos, será el encargado interino de liderar el equipo en el compromiso del sábado ante Águilas Doradas, a disputarse en el estadio Cincuentenario de Medellín.

Páez anticipó su llegada manifestando: “Voy a Colombia con la pasión inquebrantable de siempre, con una experiencia y mentalidad acumulada, con espíritu ganador. Un gran reto profesional me espera y lo vamos a cumplir”.

“El Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A. en reorganización informa a todos los hinchas, periodistas, medios de comunicación y opinión pública en general lo siguiente.

Tal y como fue anunciado por nuestros medios digitales, el nuevo director técnico del club será el Doctor. Richard Páez.

Así mismo, informamos que el cuerpo técnico será integrado por el profesor Jorge Durán, quién oficiará como asistente técnico y el profesor Fernando Amoroso, como preparador físico.

Cúcuta Deportivo les da la bienvenida y les desea lo mejor en el desarrollo de sus objetivos trazados".