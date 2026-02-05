Deportes

Así fue la relación de James Rodríguez y Cristiano Ronaldo en el Real Madrid: las figuras de Colombia y Portugal se volverían a ver las caras en el Mundial de 2026

El astro portugués y el capitán de la selección Colombia se volverían a ver las caras en Miami por la tercera fecha del grupo K de la Copa del Mundo, programado para el 27 de junio

En la temporada 2014-2015, después
En la temporada 2014-2015, después del Mundial de Brasil, comenzó la aventura de Cristiano Ronaldo y James Rodríguez a nivel deportivo - crédito Globe Soccer - Christophe Viseux / Flickr

Colombia y Portugal jugarán uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA Estados Unidos, México, Canadá 2026, el 27 de junio de 2026 en el estadio Hard Rock Café, de Miami.

Por este motivo, las expectativas en lo que será la participación de la “Tricolor” como de los lusos en buscar el camino que les permita conquistar su primera copa mundial, también habrá otro ingrediente extra que acompañará el partido: el reencuentro entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, compañeros y amigos en el Real Madrid.

A la llegada de James
A la llegada de James Rodríguez al Real Madrid, pudo tener su primer galardón con el cuadro Merengue - crédito Globe Soccer - Christophe Viseux / Flickr

Es importante recordar que el camino que tuvo James Rodríguez para llegar al Real Madrid estuvo marcado por dos situaciones: su buen presente en aquel entonces en el AS Mónaco de Francia, junto a su gran participación en la copa del mundo de Brasil 2014, siendo el goleador de dicha edición.

Estos hechos permitieron que el volante colombiano llegara al Real Madrid, y que compartiera camerino con Cristiano Ronaldo, que ya en esa época había ganado la Champions League con el cuadro merengue.

Por este motivo, el 6 de diciembre de 2025, Win Sports publicó en sus redes sociales un fragmento de la entrevista que le hicieron al astro portugués cuando compartía camerino con el colombiano, y allí aprovechó para destacar sus virtudes como futbolista:

“No tengo dudas de que James triunfará en el Real Madrid, además de ser un gran jugador, también es una gran persona, un gran niño, tiene un corazón grande. Tiene un talento increíble, una zurda muy buena, no tengo dudas que en unos años será mejor, nosotros los mayores que estamos retirando, vemos a los más jóvenes, aunque quisiera jugar con él, lo veo con un gran nivel y potencial”, dijo.

Prueba Contrarreloj Individual - EN

Jhon Jáder Durán es nuevo

Fluminense no fichará de nuevo

Jhon Arias tuvo contactos con

Técnico de la selección de
Enero de 2026 dejó una

Tiktoker le respondió a Karina

Prueba Contrarreloj Individual - EN

Prueba Contrarreloj Individual - EN VIVO: siga aquí a Egan Bernal y los ciclistas colombianos en el Campeonato Nacional de Ruta

