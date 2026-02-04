Luis Díaz fue nominado a mejor jugador de la Bundesliga en enero de 2026

Luis Diaz sigue ganando reconocimiento con los "Gigantes de Baviera" - crédito Matthias Schrader / AP Foto

La temporada 2025-2026 para Luis Díaz con el Bayern Múnich sigue siendo una de las más destacadas a nivel deportivo en su carrera.

Con una gran influencia en el equipo dirigido por el entrenador belga Vincent Kompany en el ataque, junto a su capacidad individual, hacen que el “Guajiro” siga sumando reconocimientos.

El guajiro se destacó pro su buen comienzo en la reanudación de la Bundesliga durante enero de 2026 - crédito @Bundesliga_DE / X

El 4 de febrero de 2026, la Bundesliga ha vuelto a colocar a Luis Díaz entre los protagonistas del fútbol europeo tras anunciar su nominación como mejor jugador del mes de enero.

Esta distinción llega pocos meses después de que el colombiano recibiera el premio al mejor gol del año 2025 en el campeonato alemán, consolidando su creciente influencia en la liga y el impacto de su rendimiento ofensivo para el Bayern Múnich.

Es importante mencionar que también competirá junto a su compañero de equipo, y gran fórmula en el ataque: el francés Michael Olise.

El proceso de selección para el jugador del mes en la Bundesliga consta de dos fases: la primera contempla la votación del público y la segunda integra los datos estadísticos de desempeño de cada aspirante. Esta es la segunda oportunidad en que Díaz accede a dicha nominación: la primera se remonta a octubre del año anterior, aunque en aquella ocasión no obtuvo el galardón

A continuación, este es el listado:

Michael Olise (Bayern Múnich)

Miro Muheim (Hamburgo)

Luka Vušković (Hamburgo)

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Stefan Bell (Mainz)