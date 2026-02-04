Deportes

Luis Díaz fue nominado a mejor jugador de la Bundesliga en enero de 2026

El colombiano se posiciona entre los protagonistas de la Bundesliga tras una nominación que destaca su impacto ofensivo con el Bayern Múnich y sus cinco participaciones en goles durante el mes de enero según la liga alemana

Guardar
Luis Diaz sigue ganando reconocimiento
Luis Diaz sigue ganando reconocimiento con los "Gigantes de Baviera" - crédito Matthias Schrader / AP Foto

La temporada 2025-2026 para Luis Díaz con el Bayern Múnich sigue siendo una de las más destacadas a nivel deportivo en su carrera.

Con una gran influencia en el equipo dirigido por el entrenador belga Vincent Kompany en el ataque, junto a su capacidad individual, hacen que el “Guajiro” siga sumando reconocimientos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El guajiro se destacó pro
El guajiro se destacó pro su buen comienzo en la reanudación de la Bundesliga durante enero de 2026 - crédito @Bundesliga_DE / X

El 4 de febrero de 2026, la Bundesliga ha vuelto a colocar a Luis Díaz entre los protagonistas del fútbol europeo tras anunciar su nominación como mejor jugador del mes de enero.

Esta distinción llega pocos meses después de que el colombiano recibiera el premio al mejor gol del año 2025 en el campeonato alemán, consolidando su creciente influencia en la liga y el impacto de su rendimiento ofensivo para el Bayern Múnich.

Es importante mencionar que también competirá junto a su compañero de equipo, y gran fórmula en el ataque: el francés Michael Olise.

El proceso de selección para el jugador del mes en la Bundesliga consta de dos fases: la primera contempla la votación del público y la segunda integra los datos estadísticos de desempeño de cada aspirante. Esta es la segunda oportunidad en que Díaz accede a dicha nominación: la primera se remonta a octubre del año anterior, aunque en aquella ocasión no obtuvo el galardón

A continuación, este es el listado:

  • Michael Olise (Bayern Múnich)
  • Miro Muheim (Hamburgo)
  • Luka Vušković (Hamburgo)
  • Luis Díaz (Bayern Múnich)
  • Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
  • Stefan Bell (Mainz)

Temas Relacionados

Luis DíazPremio jugador del mes BundesligaBayern MúnichBundesligaColombia-Deportes

Más Noticias

Estos son los detalles del contrato que firmaría James Rodríguez con Minnesota United: tendría un alto salario

El capitán de la selección Colombia tiene como principal motivación la Copa Mundial de la FIFA 2026, que sería su último torneo de selecciones con la camiseta amarilla

Estos son los detalles del

Atlético Nacional vs. América de Cali EN VIVO - fecha 4 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

En la capital de Antioquia, verdes y rojos se citarán en el Coliseo de la 70 para el cierre de la jornada en el fútbol colombiano

Atlético Nacional vs. América de

La Liga BetPlay ya tiene dos técnicos sin trabajo: equipo histórico del FPC cesó a su entrenador por problemas personales

La salida de Nelson “El Rolo” Flórez se da en medio de una crisis de resultados que no permiten que el cuadro “Motilón” se aleje del descenso"

La Liga BetPlay ya tiene

Esta es la millonada que ganan los árbitros de la Liga BetPlay por partido en el 2026

El aumento en el salario por partido de los jueces del fútbol colombiano fue del 6% en comparación al 2025

Esta es la millonada que

Jhon Arias podría regresar a Brasil: esta es la millonada que envió Palmeiras al Wolves por el colombiano

El club brasileño mueve ficha para fichar al mediapunta colombiano, buscando reforzar su plantilla tras varias salidas clave, mientras que Jhon Arias analiza su futuro entre la Premier League y regresar a Sudamérica

Jhon Arias podría regresar a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cali iba a ser objetivo

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

ENTRETENIMIENTO

Confirman que hay un cuarto

Confirman que hay un cuarto especial en la terraza de ‘La casa de los famosos’: “Hay algunas personas que tienen el derecho”

Filtran posibles nombres para la nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia 2026′: hay actores, comediantes e influencers

Yeferson Cossio agradeció a Yina Calderón su apoyo al polémico ‘reality’ para ‘tunear’ mujeres: “Fue la única”

Paris Hilton llenó de elogios a Karol G en Los Grammy 202: habló de fiesta en la que disfrutaron juntas

Sofía Jaramillo se despachó contra quienes la criticaron tras salir de ‘La casa de los famosos’: hasta Melissa Gate cayó

Deportes

Estos son los detalles del

Estos son los detalles del contrato que firmaría James Rodríguez con Minnesota United: tendría un alto salario

Atlético Nacional vs. América de Cali EN VIVO - fecha 4 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

La Liga BetPlay ya tiene dos técnicos sin trabajo: equipo histórico del FPC cesó a su entrenador por problemas personales

Esta es la millonada que ganan los árbitros de la Liga BetPlay por partido en el 2026

Jhon Arias podría regresar a Brasil: esta es la millonada que envió Palmeiras al Wolves por el colombiano