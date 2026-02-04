Fluminense analiza, contra el tiempo, igualar la oferta de Palmeiras por el colombiano Jhon Arias

Jhon Arias jugó con Fluminense 230 partidos, marcó 47 goles y dio 55 asistencias en su primer ciclo - crédito REUTERS/Susana Vera

El Fluminense evalúa si iguala la oferta de 25 millones de dólares presentada por el Palmeiras al Wolverhampton por Jhon Arias, para asegurar el regreso del futbolista colombiano a Brasil. El club carioca dispone de un plazo ajustado que vence el miércoles 4 de febrero, según información de Globo Esporte.

La dirigencia del Fluminense se concentra en analizar la aplicación de la cláusula de prioridad que le otorga ventaja sobre otros clubes brasileños interesados en el mediapunta, pero el elevado importe de la transferencia genera cautela interna, situación que lleva a postergar un eventual fichaje de Denis Bouanga en esta misma ventana de transferencias. La cifra manejada por Bouanga asciende a USD15 millones, mientras que la transacción por Arias requeriría 25 millones de dólares.

El atacante de 28 años acumula 26 partidos, dos goles y una asistencia con el club inglés y forma parte de los pilares de la selección de Colombia, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al próximo Mundial. El fichaje de un goleador figura como la principal prioridad del equipo para la temporada 2026, pero aún no existe una definición sobre el modelo de negocio que podría concretar el posible retorno del colombiano a Laranjeiras.

La situación actual del Wolverhampton, que ocupa el último lugar en la Premier League con ocho puntos, ha motivado al club inglés a considerar la venta de varios jugadores de alto valor de mercado. Arias había llegado al club en el último mercado de fichajes por una suma superior a los 20 millones de euros.

El presente de Palmeiras con Abel Ferreira en el banco

Soccer Football - Brasileiro Championship - Atletico Mineiro v Palmeiras - Arena MRV, Belo Horizonte, Brazil - December 3, 2025 Palmeiras coach Abel Ferreira reacts REUTERS/Cris Mattos

Con el Brasileirão en marcha, Palmeiras busca volver a las primeras planas del fútbol brasileño.

Con seis jornadas en marcha, y las cuatro victorias y los dos empates, el equipo dirigido por Abel Ferreira tendrá que jugar el 4 de febrero de 2026 en el estadio Allianz Parque de São Paulo ante el Vitória, a partir de las 7:30 p. m.

Luego jugará el clásico paulista frente al Corinthians, el 8 de febrero de 2026, en el Neo Química Arena, desde las 6:30 p. m. por el campeonato regional.

A continuación, estos son los partidos que tendrán en el mes de febrero de 2026:

4 de febrero de 2026 - Serie A de Brasil: Palmeiras vs. Vitória

8 de febrero de 2026 - Campeonato Paulista: Corinthians vs. Palmeiras

12 de febrero de 2026 - Serie A de Brasil: Internacional vs. Palmeiras

15 de febrero de 2026 - Campeonato Paulista: Palmeiras vs. Guaraní

25 de febrero de 2026 - Serie A de Brasil: Palmeiras vs. Fluminense

Cuándo serán los próximos partidos de la selección Colombia

La selección Colombia jugará por séptima vez la Copa Mundial de la FIFA - crédito FCF

La selección Colombia enfrentará en marzo dos partidos amistosos ante Croacia y Francia como parte de su preparación para la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. El primer encuentro tendrá lugar el jueves 26 de marzo a las 7:30 p. m. (hora colombiana) frente a la selección croata en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, estadio con capacidad para 65.000 personas.

Colombia cerrará esta gira el domingo 29 de marzo a las 3:00 p. m. (hora colombiana) contra la selección francesa en el estadio Northwest de Landover, Maryland, conforme fue anunciado por el presidente de la Federación Francesa de Fútbol tras el sorteo del Mundial.

Los partidos de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Grupo de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Infobae

Grupo K

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Houston - 12:00 p. m.

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México - 9:00 p. m.

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m.

23 de junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - 9:00 p. m. - Guadalajara

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami - 6:30 p. m.

27 de junio: Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) vs. Uzbekistán - 6:30 p.m.